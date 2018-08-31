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Особенные достоинства и виды профильных систем Rehau

Немецкому бренду Рехау почти 50 лет. Он производит бюджетные и элитные профильные ПВХ-системы для окон, дверей, лоджий и балконов. Какие особенности имеет это остекление и, какие его виды можно приобрести в Украине, в нашем материале.

Немецкое качество – это высочайший стандарт, на который ориентируются производители всего мира, а ведь компания Rehau лидирует в производстве пластиковых оконных систем уже много десятилетий. 

Безупречный результат и соответствие стандартам ЕС ISO сертифицированной продукции Рехау обеспечивается использованием инновационных технологий, экологичного сырья, лабораторными испытаниями и контролем качества на всех этапах производства.

Достоинства профильных систем Rehau

  1. Ассортимент. Бренд производит оконные и дверные системы, для остекления балконов и лоджий разного дизайна и форм (для больших площадей, арочные, раздвижные и т. д.) для частных коттеджей, квартир и коммерческих зданий.

  2. Высокие эксплуатационные качества. Самыми важными параметрами остекления являются защита от шума и сбережение тепла. Именно эти качества у остекления Rehau на самом высоком уровне, особенно с многокамерными стеклопакетами.

  3. Простой уход и долговечность. Весь свой срок эксплуатации, а служат пластиковые окна несколько десятилетий, Рехау остаются идеально белыми. Их поверхность обработана составом, благодаря которому они сохраняют свой безупречный гладкий и глянцевый вид и легко отмываются от грязи.

Виды профильных систем Rehau

  • • Система Rehau 60 (Euro 60, Ecosol 60). Бюджетный трехкамерный вариант с глубиной профиля 60 мм, армированным металлом (1,5 мм толщиной) П-образной формы с подгибом. Рекомендуется для балконного остекления и лоджий в комплекте с двухкамерным стеклопакетом.

  • • Система Rehau 70 (Euro 70, Ecosol 70). Это серия с усиленной тепозащитой. Пятикамерный профиль, армированным усилителем (1,5 – 2 мм толщиной) П-образной формы с подгибом. Имеет глубину 70 мм, используется с двухкамерными стеклопакетами (32 и 40 мм) в коттеджах, новостройках для окон и при замене остекления.

  • • Система Rehau SYNEGO. Элитный теплосберегающий вариант, его особенная теплота достигается применением шестикамерных створок и семикамерных рам с глубиной профилей 80 мм, армированных металлом П-образной формы с подгибом. Усиливает звуко-, влаго- и воздухозащитные свойства окон и продлевает срок службы фурнитуры дополнительное уплотнение притвора. Со стеклопакетами толщиной до 51 мм эти системы используются в элитных застройках.

  • • Система Rehau GENEO. Самая эффективная серия бренда с непревзойденными теплозащитными свойствами, которые обеспечивают глубина шестикамерных профилей в 86 мм и дополнительный контур уплотнения притвора, а также стеклопакет толщиной 53 мм. Если окна небольшие до 1,4х1,4 м в них вместо армирования можно использовать фиброволокно. Это обеспечивает окнам прочность стали, еще большее теплосбережение и взломобезопасность.

Заказать бюджетное и элитное остекление в Украине вы можете на сайте vikna.ua/brands/rehau

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