На автоматические откатные ворота цена в Запорожье самая выгодная в «Аисс Групп» ®

Компания «Аисс Групп» отличается инновационным подходом к обустройству въезда. Мы предлагаем автоматические откатные ворота, которые отлично вписываются в архитектурный стиль загородного коттеджа и организовывают комфортный доступ на территорию промышленного объекта. Для клиентов у нас есть четыре варианта заполнения – алюминиевый профиль, сэндвич-панель Ритерна, профнастил или художественная ковка. Материал определяет, какой будет на автоматические откатные ворота цена в Запорожье.
Особенности нашей продукции:
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• ремонтопригодность;
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• бесперебойная работа;
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• качественные крепежи;
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• 200 вариантов цветов;
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• жесткость конструкции;
Риск коррозии или преждевременной поломки от воздействия атмосферных осадков исключен. Основные элементы откатных ворот изготовляются из стали. Оцинкованное покрытие крепежей защищает их от появления следов ржавчины. Если возникает какая-поломка, наши мастера заменяют изношенный механизм в день обращения. Для получения детальной информации о качественных откатных воротах, обращайтесь к менеджерам компании по телефону: (050) 366-00-44. Наша консультация для вас бесплатна.
Автоматизированное производство и собственная система контроля - это наш вклад в обеспечение запорожских потребителей износостойкими откатными воротами. Каждый продукт «Аисс Групп» является результатом работы целой команды. Мы не жалеем силы и время на то, чтобы вы гордились въездными воротами.
Технические особенности продукции:
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• Оцинкованные крепежи. На автоматические откатные ворота цена в Запорожье включает базовый пакет фурнитуры. Вам не нужно искать и покупать крепежи отдельно.
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• 15 лет эксплуатации. Бытовые ворота предполагают 25 000 циклов работы. Ресурс промышленных моделей в 4 раза больше. Используйте въездные ворота по максимуму.
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• Скрытый монтаж привода. Для воссоздания выбранного архитектурного стиля мы устанавливаем автоматику так, чтобы вы только видели результат ее работы.
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• Бесшумная работа. Электропривод плавно толкает створку откатных ворот без скрипов. Наслаждайтесь дистанционным открыванием и не беспокойтесь о сохранности полотна.
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• Разный дизайн. На автоматические откатные ворота цена в Запорожье зависит и от оформления. Мы создаем полотно в стиле хай-тек, модерн, классика или эко.
«Аисс Групп» предлагает простые решения сложных задач по обустройству объектов различного назначения. Доверьтесь нашим профессионалам или отправьте свой вариант дизайна в приложении к электронному письму.
«Аисс Групп» - лидер по обустройству въезда на частную или производственную территорию в Запорожской области. Установите наши автоматические откатные ворота и на личном примере убедитесь в ответственности производителя.
Аргументы в пользу высокой прочности:
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• Использование сэндвич-панелей Ритерна толщиной 40 мм. Ветровые нагрузки не страшны.
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• Уплотнитесь по периметру. У «мостиков холода» нет возможности вам навредить.
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• Стальные оцинкованные крепежи. Ворота не выйдут из строя от сильного ветра и снега.
На автоматические откатные ворота цена в Запорожье зависит от размера, массы и дизайна. Выбирайте свой вариант и оформляйте заказ. Для требовательных покупателей мы предлагаем врезные калитки, прозрачные вставки или декоративные окошки. Создавайте свой уникальный дизайн.
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