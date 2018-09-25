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Мощные и эффективные твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый от компании «Завод Котлов» ®

Еще есть в наличии твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый у проверенного поставщика и партнера компаний Вихлач, Стропува и Петлакс. Гарантия качества на каждую модель.

Надежные твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый

Вместо использования газа и электричества переходите на доступное сырье. Мы предлагаем мощные твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый проще, чем вам кажется!

Менеджеры «Завода Котлов» рассчитают мощность, подберут оптимальную модель и расскажут, как получить кешбек до 35%. Вам останется только назвать адрес доставки, оплатить покупку и наслаждаться комфортным теплом.

Преимущества твердотопливных котлов:

  • • независимость от электроэнергии и голубого топлива;

  • • использование пеллет, дров, ТБО для обогрева зданий;

  • • бесшумная, простая и автономная работа оборудования;

  • • до 72 часов стабильного тепла на полной загрузке топки;

  • • неприхотливость к топливу, уходу и климатическим условиям.

Компания «Завод Котлов» познакомит вас с продукцией Вихлач, Стропува или Петлакс. Гарантируем, что надежные твердотопливные котлы не оставят вас равнодушным. Звоните по телефону +38 (050) 50-60-100, чтобы в половину сократить расходы на поддержание тепла в доме или на заводе.

У нас всегда в наличии твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый можно за 15 минут.  Не верите? Звоните нам и убедитесь в этом! 

Где котел купить в Украине новый?

Альтернативные технологии привлекают возможной экономией и заботой об окружающей среде. Если отказ от первичных источников тепла для вас является делом принципа, обращайтесь в компанию «Завод Котлов». Вместо газовых моделей мы предлагаем твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый можно всего за 27 000 гривен. Наши менеджеры расскажут о «теплых кредитах» и других вариантах экономии.

Где твердотопливный котел купить в Украине новый?

  • • на профильной выставке с участием компании «Завод Котлов»;

  • • в шоу-руме торгового дома по ул. Паисия Кайсарова, 7 в Киеве;

  • • заказать звонок на сайте и оформить покупку.

Компания «Завод Котлов» предлагает выгодные условия сотрудничества и два варианта экономии. Участвуйте в программе IQ Energy или оформляйте «теплый кредит» для возмещения 35% от стоимости котла отопления.

Преимущества покупки у нас:

  • • бесплатная доставка по Украине;

  • • грамотная установка от специалистов;

  • • подробный прайс-лист на сайте;

  • • новые котлы отопления в наличии;

  • • заводская гарантия на оборудование.

Наша компания – это ваш надежный партнер при переходе на разумную экономию и альтернативные технологии. Не отказывайте себе в тепле. Звоните нам по телефону: +38 (067) 9-200-100. 

Мощные твердотопливные котлы в наличии

Хотели сделать заказ, но товар от производителя приходится ждать больше месяца? С компанией «Завод Котлов» такая ситуация невозможна! У нас всегда в наличии твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый вы можете за 15 минут. Мы отправляем заказ по адресу в день оформления заявки.

Наши услуги:

  • • расчет мощности отопительного оборудования;

  • • транспортировка и установка на объекте;

  • • сервисное обслуживание котла по гарантии.

Мы несем ответственность за свою продукцию. Сотрудничаем с проверенными украинскими производителями – Stropuva, Wichlacz и Petlax. Не устанавливаем наценки и не делаем неприятных финансовых сюрпризов клиентам. Предлагаем твердотопливные котлы в наличии с автоматикой и без.

Выбирайте продукцию в нашем ассортименте на сайте: https://zavod-kotlov.com.ua/. Для личного знакомства с котлами посетите шоу-рум в столице. Офис по ул. Паисия Кайсарова, 7 открыт до 18:00, чтобы каждый желающий успел увидеть, как работает отопительное оборудование на твердом топливе.

Не откладывайте покупку на завтра. Начинайте экономить уже сегодня! 

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