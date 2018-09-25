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Надежные твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый

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Преимущества твердотопливных котлов:

• независимость от электроэнергии и голубого топлива;

• использование пеллет, дров, ТБО для обогрева зданий;

• бесшумная, простая и автономная работа оборудования;

• до 72 часов стабильного тепла на полной загрузке топки;

• неприхотливость к топливу, уходу и климатическим условиям.

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Альтернативные технологии привлекают возможной экономией и заботой об окружающей среде. Если отказ от первичных источников тепла для вас является делом принципа, обращайтесь в компанию «Завод Котлов». Вместо газовых моделей мы предлагаем твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый можно всего за 27 000 гривен. Наши менеджеры расскажут о «теплых кредитах» и других вариантах экономии.

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• на профильной выставке с участием компании «Завод Котлов»;

• в шоу-руме торгового дома по ул. Паисия Кайсарова, 7 в Киеве;

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Компания «Завод Котлов» предлагает выгодные условия сотрудничества и два варианта экономии. Участвуйте в программе IQ Energy или оформляйте «теплый кредит» для возмещения 35% от стоимости котла отопления.

Преимущества покупки у нас:

• бесплатная доставка по Украине;

• грамотная установка от специалистов;

• подробный прайс-лист на сайте;

• новые котлы отопления в наличии;

• заводская гарантия на оборудование.

Наша компания – это ваш надежный партнер при переходе на разумную экономию и альтернативные технологии. Не отказывайте себе в тепле. Звоните нам по телефону: +38 (067) 9-200-100.

Мощные твердотопливные котлы в наличии

Хотели сделать заказ, но товар от производителя приходится ждать больше месяца? С компанией «Завод Котлов» такая ситуация невозможна! У нас всегда в наличии твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый вы можете за 15 минут. Мы отправляем заказ по адресу в день оформления заявки.

Наши услуги:

• расчет мощности отопительного оборудования;

• транспортировка и установка на объекте;

• сервисное обслуживание котла по гарантии.

Мы несем ответственность за свою продукцию. Сотрудничаем с проверенными украинскими производителями – Stropuva, Wichlacz и Petlax. Не устанавливаем наценки и не делаем неприятных финансовых сюрпризов клиентам. Предлагаем твердотопливные котлы в наличии с автоматикой и без.

Выбирайте продукцию в нашем ассортименте на сайте: https://zavod-kotlov.com.ua/. Для личного знакомства с котлами посетите шоу-рум в столице. Офис по ул. Паисия Кайсарова, 7 открыт до 18:00, чтобы каждый желающий успел увидеть, как работает отопительное оборудование на твердом топливе.

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