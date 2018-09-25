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Преимущества твердотопливных котлов:
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• независимость от электроэнергии и голубого топлива;
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• использование пеллет, дров, ТБО для обогрева зданий;
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• бесшумная, простая и автономная работа оборудования;
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• до 72 часов стабильного тепла на полной загрузке топки;
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• неприхотливость к топливу, уходу и климатическим условиям.
Компания «Завод Котлов» познакомит вас с продукцией Вихлач, Стропува или Петлакс. Гарантируем, что надежные твердотопливные котлы не оставят вас равнодушным. Звоните по телефону +38 (050) 50-60-100, чтобы в половину сократить расходы на поддержание тепла в доме или на заводе.
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Где твердотопливный котел купить в Украине новый?
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• на профильной выставке с участием компании «Завод Котлов»;
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• в шоу-руме торгового дома по ул. Паисия Кайсарова, 7 в Киеве;
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• заказать звонок на сайте и оформить покупку.
Компания «Завод Котлов» предлагает выгодные условия сотрудничества и два варианта экономии. Участвуйте в программе IQ Energy или оформляйте «теплый кредит» для возмещения 35% от стоимости котла отопления.
Преимущества покупки у нас:
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• бесплатная доставка по Украине;
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• грамотная установка от специалистов;
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• подробный прайс-лист на сайте;
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• новые котлы отопления в наличии;
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• заводская гарантия на оборудование.
Наша компания – это ваш надежный партнер при переходе на разумную экономию и альтернативные технологии. Не отказывайте себе в тепле. Звоните нам по телефону: +38 (067) 9-200-100.
Хотели сделать заказ, но товар от производителя приходится ждать больше месяца? С компанией «Завод Котлов» такая ситуация невозможна! У нас всегда в наличии твердотопливные котлы. Котел купить в Украине новый вы можете за 15 минут. Мы отправляем заказ по адресу в день оформления заявки.
Наши услуги:
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• расчет мощности отопительного оборудования;
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• транспортировка и установка на объекте;
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• сервисное обслуживание котла по гарантии.
Мы несем ответственность за свою продукцию. Сотрудничаем с проверенными украинскими производителями – Stropuva, Wichlacz и Petlax. Не устанавливаем наценки и не делаем неприятных финансовых сюрпризов клиентам. Предлагаем твердотопливные котлы в наличии с автоматикой и без.
Выбирайте продукцию в нашем ассортименте на сайте: https://zavod-kotlov.com.ua/. Для личного знакомства с котлами посетите шоу-рум в столице. Офис по ул. Паисия Кайсарова, 7 открыт до 18:00, чтобы каждый желающий успел увидеть, как работает отопительное оборудование на твердом топливе.
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