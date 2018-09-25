Особенности и возможности дизельных электростанций Perkins Дизельные электростанции Perkins активно используются на украинских предприятиях в сфере сельского хозяйства, строительства, производства и коммерции. В чем же их особенности и преимущества?

Всемирно известная британская фирма Perkins Engines Company Limited один из самых крупных создателей дизельных двигателей. Почти 90 лет она выпускает огромный ассортимент двигателей с объемами 1,5 – 61 литр.

Основные теххарактеристики

Дизель генератор Perkins https://nvp-vital.com/dizelnye-elektrostancii-perkins бесконтактного типа используется с жидкостным охлаждением, поэтому оборудование обеспечивает стабильность подачи тока при всех типах эксплуатации (автономии, как резервный и постоянный источник питания) и не подвержено перегреву.

ДГУ с двигателем Perkins работает от 2-х- и 3-х-фазной сети с напряжением 230 и 400 В, при этом он стабильно эксплуатируется в температурах -25 - +35С° (при запуске двигателя в морозы стоит подключить нагрев масла в картере приборами подогрева).

Мощность генератора бывает от 20 до1020 кВА. Оснастить ДГУ Перкинс по желанию заказчика можно подогревателем бака топлива, звукопоглощающим капотом, оборудованием АРВ и т. д.

Виды техрешений:

• мобильный трейлер;

• открытая станция с управлением вручную или автоматическим;

• со звукопоглощающим капотом для любой погоды с управлением вручную или автоматическим;

• контейнер со стационарным ДГУ.

Электростанции на дизельном генераторе в аренду

Дабы обеспечить бесперебойную работу оборудования не всегда требуется приобретать дизельный генератор, очень часто его выгоднее взять в аренду. Это позволит в случае перебоев с центральным электроснабжением стабильно получать энергию, как на производстве, так и в быту.

Прокат дизельных электростанций https://nvp-vital.com/arenda-dizelnyh-generatorov-elektrostanciy в Киеве и других городах Украины предлагает компания «Витал». Она готова предоставить узкопрофильное оснащение для любых эксплуатационных условий и выгодные цены.

Она предоставляет заказчикам такие возможности:

• прокат ДГУ, специально подобранного под конкретный объект;

• оплата аренды по факту;

• установка и подключение специалистами компании;

• плановое техобслуживание и оперативный ремонт;

• бесплатные консультации специалистов;

• круглосуточное обращение в прокат. В любой момент вы можете обратиться в компанию и не допустить простой своего предприятия.

Дизельные электростанции можно арендовать мощностью 20 – 500 кВА. Они востребованы на с/х, промышленных предприятиях, на автозаправках и в офисах. При обращении к менеджеру компании необходимо предоставить требования по мощности и условия эксплуатации.

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