Бизнес

admin
admin
Сегодня 14:58115

Особенности и возможности дизельных электростанций Perkins

Дизельные электростанции Perkins активно используются на украинских предприятиях в сфере сельского хозяйства, строительства, производства и коммерции. В чем же их особенности и преимущества?

Всемирно известная британская фирма Perkins Engines Company Limited один из самых крупных создателей дизельных двигателей. Почти 90 лет она выпускает огромный ассортимент двигателей с объемами 1,5 – 61 литр.

Основные теххарактеристики

Дизель генератор Perkins https://nvp-vital.com/dizelnye-elektrostancii-perkins бесконтактного типа используется с жидкостным охлаждением, поэтому оборудование обеспечивает стабильность подачи тока при всех типах эксплуатации (автономии, как резервный и постоянный источник питания) и не подвержено перегреву. 

ДГУ с двигателем Perkins работает от 2-х- и 3-х-фазной сети с напряжением 230 и 400 В, при этом он стабильно эксплуатируется в температурах -25 - +35С° (при запуске двигателя в морозы стоит подключить нагрев масла в картере приборами подогрева).

Мощность генератора бывает от 20 до1020 кВА. Оснастить ДГУ Перкинс по желанию заказчика можно подогревателем бака топлива, звукопоглощающим капотом, оборудованием АРВ и т. д.

Виды техрешений:

  • • мобильный трейлер;

  • • открытая станция с управлением вручную или автоматическим;

  • • со звукопоглощающим капотом для любой погоды с управлением вручную или автоматическим;

  • • контейнер со стационарным ДГУ.

Электростанции на дизельном генераторе в аренду

Дабы обеспечить бесперебойную работу оборудования не всегда требуется приобретать дизельный генератор, очень часто его выгоднее взять в аренду. Это позволит в случае перебоев с центральным электроснабжением стабильно получать энергию, как на производстве, так и в быту. 

Прокат дизельных электростанций https://nvp-vital.com/arenda-dizelnyh-generatorov-elektrostanciy в Киеве и других городах Украины предлагает компания «Витал». Она готова предоставить узкопрофильное оснащение для любых эксплуатационных условий и выгодные цены.

Она предоставляет заказчикам такие возможности:

  • • прокат ДГУ, специально подобранного под конкретный объект;

  • • оплата аренды по факту;

  • • установка и подключение специалистами компании;

  • • плановое техобслуживание и оперативный ремонт;

  • • бесплатные консультации специалистов;

  • • круглосуточное обращение в прокат. В любой момент вы можете обратиться в компанию и не допустить простой своего предприятия.

Дизельные электростанции можно арендовать мощностью 20 – 500 кВА. Они востребованы на с/х, промышленных предприятиях, на автозаправках и в офисах. При обращении к менеджеру компании необходимо предоставить требования по мощности и условия эксплуатации. 

®

Экономика
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.