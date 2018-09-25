Особенности, возможности и достоинства широкоформатной печати Широкоформатная печать на баннерах, плакатах и других основах – один из самых современных и эффективных видов рекламы. В нашем материале: каковы ее возможности и виды, где заказать в Киеве и Украине.

Красочная реклама больших размеров привлекает внимание, запоминается и дает выгодный результат. При этом стоит помнить, что ее особенный эффект в повторяемости, то есть баннер с данным изображением должен быть очень большим или многократно повторяющимся по городу, а лучше и то, и другое вместе.

Рекламный широкоформат

Широкоформатная рекламная печать – это высококачественная полиграфия больших размеров. Такой масштабный баннер либо плакат имеет четкое и яркое изображение, натурально передает цветовую гамму, за счет чего выигрышно смотрится на фоне городских пейзажей.

Для нанесения картинок применяются экологически безопасные и долговечные экосольвентные чернила Epson, не выгорающие, не портящиеся от влаги и мороза. А материалом для печати может стать ткань для баннеров, холст, самоклеющаяся пленка, ватман, пластик, стройсетка и т. д.

Полотнища с изображениями могут быть размерами до 5 метров в ширину. При этом полиграфическая продукция абсолютно презентабельна, так как выполняется цельным полотнищем, без сварки отдельных сегментов.

Это обеспечивают принтеры для широкоформатной печати, наносящие на материал картинки с качеством до 720 dpi включительно. В компании «Moriart» есть более 20 приборов, позволяющих выполнять текущие и срочные заказы (за сутки). При этом размеры полотен могут быть А1 и A0.

Возможности агентства «Moriart»

Эта фирма обеспечивает масштабное производство широкоформатной печати. Компания «Moriart» отличается от конкурентов большой технической базой. Она имеет четыре цеха, создающих баннеры, постеры и другую рекламу широких форматов.

В них работают двадцать принтеров, лазерные и фрезерные станки. Это позволяет обрабатывать заказы в течение суток (получить готовую продукцию можно на второй день). Компания «Мориарт» также предлагает габаритную интерьерную цифровую печать, стенды, растяжки, плакаты и т. д.

В разработку рекламной продукции входят такие услуги:

1) создание макета;

2) расчет материалов-расходников;

3) вырезка отдельных элементов на изделии;

4) помощь в выборе материалов;

5) печать рисунков и фото высокого качества и сложности;

6) доставка готовых заказов по Киеву и области;

7) выполнение всех пожеланий заказчиков.

Заказать широкоформатную рекламу

Любое предприятие Украины, а также рекламное агентство может сделать заказ на сайте «Мориарт»: http://moriart.com.ua/services/wide-format-print/, для киевлян кроме того, есть возможность оформить сделку непосредственно в офисе компании.

Стоимость печати на широкоформатном плоттере от 50 грн/м2. Каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход, поэтому все заказы просчитываются отдельно. В любом случае предприятие «Мориарт» дает гарантию, что цены получатся доступные, качества результата – высокое, а расходные материалы применяются отличные.

Для сотрудничества вам необходимо прочитать инструкцию, как подавать заявку, и с необходимыми данными обратиться к менеджеру компании лично, по телефону, электронной почте и т. д. Специалист сделает точный расчет и проконсультирует по любому вопросу.

Компания «Мориарт» успешно работает на рынке производства и продвижения наружной рекламы уже много лет, благодаря трем принципам:

• своевременное выполнение заказов;

• всегда высокое качество;

• всестороннее знание сферы деятельности и потребностей клиентов.

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