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Обивочные ткани и фурнитура в Украине

Старое кресло или диван еще прочный и качественный, а вот ткань истерлась или пришел в негодность поролон? Это одна из причин, зачем вам может понадобиться мебельная ткань и фурнитура для обивки мебели. Что выбрать и где найти?

Мебельные магазины в Украине реализуют готовую мебель, а компании-производители предпочитают, чтобы у них заказывали продукцию, а не приобретали запчасти. Поэтому для ремонта мебели нужно найти специализированный магазин тканей и фурнитуры. 

Еще один важный момент: в стационарных магазинах любые товары дороже, чем в Интернете. Кроме того, на сайтах есть каталоги с широким ассортиментом тканей и фурнитуры, которые можно купить из любого уголка нашей страны. Итак, хотите самостоятельно, качественно и недорого отремонтировать мебель, заходите на сайт MebTextile.

Мебельные ткани

Для создания и перетяжки мягкой мебели в первую очередь необходим обивочный материал. Это может быть натуральная или искусственная кожа, а также плотная, устойчивая к истиранию ткань. В каталоге компании MebTextile вы найдете более десятка категорий обивочных материалов. Среди них:

        шениллы;

        гобелены;

        микрофибры;

        велюры (ковровые и шлифованные);

        флоки;

        искусственные замши;

        жаккарды;

        поликоттоны;

        натуральные кожи;

        кожзаменители;

        и другие материалы.

Это около 300 коллекций тканей разных расцветок, текстур, стилей и узоров. Благодаря тому, что MebTextile официальный дистрибьютор самых крупных производителей тканей для мебели (EximTextil и Apparel, Hermes и Артекс), на его сайте товары имеют минимальную стоимость.

Вы можете подобрать материал для современной и классической, домашней и общественной мебели. При этом вы можете купить отрез ткани размером от 50см (а далее кратно 5см). Еще один важный плюс: на первоклассные обивочные материалы регулярно проводятся акции.

Мебельная фурнитура

Не менее важна для создания и перетяжки мягкой мебели фурнитура: механизмы-трансформеры, опорные и пружинные блоки, ножки, материалы настилов и каркасов, а также другие комплектующие. И третий немаловажный элемент – наполнитель. Это может бытьтрадиционные поролон и синтепон или более современный мягкий синтепух.

Все эти товары, а также декоративные элементы и фитинги в широком ассортименте, а главное в розницу вы найдете на сайте MebTextile по выгодным ценам. Кроме того, вам будут предложены ортопедические матрасы и каркасы для кроватей. 

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