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Спутниковая связь Iridium: все что нужно знать про крупнейшего оператора ®

Компания, на логотипе которой изображено созвездие Большой Медведицы, пережила два банкротства, но выстояла. Сейчас Иридиум − это крупнейший оператор на рынке спутниковой связи, покрывающий своей спутниковой группировкой всю поверхность Земли. Он предоставляет услуги наивысшего качества, которыми пользуются правительства и военные разных стран мира. Но и цены на связь у Iridium одни из самых высоких.

История компании − через банкротства к звездам

Первый звонок в сети нового оператора 1 ноября 1998 года в торжественной обстановке совершил тогдашний вице-президент США Альберт Гор. Но не прошло и года после того, как чиновник пообщался со своей супругой Типпер, как новосозданная компания уже подала документы в суд с прошением защиты от кредиторов, согласно закону о банкротстве.

Проект, созданный главным образом Motorola, требовал все больше и больше денег. Ведь изначально ставилась задача покрыть связью всю поверхность Земли. А для этого нужно запускать не обычные, геостационарные, а низкоорбитальные спутники. И запускать их нужно в больших количествах. Компания и дальше продолжала испытывать финансовые трудности, прежде всего, из-за слабого менеджмента. Но в 2001 году ее "взяло под крыло" правительство США. Государственные структуры заплатили $72 млн наличными за два года обслуживания, а суд списал около $4 млрд долгов.

Сейчас Иридиум принадлежит частным инвесторам, но его главным клиентом остается Пентагон (Министерство Обороны США). Количество действующих абонентов постоянно растет и уже в этом году приближается к отметке в 1 млн. На орбите вращается целых 95 спутников, часть из них является резервными. Кстати, большинство из них отправились в космос на ракетах того самого Илона Маска.

Как появилось название "Iridium"

Инженеры подсчитали, что для создания спутниковой группировки, покрывающей всю поверхность Земли, в космос нужно запустить ровно 77 спутников. Редкий случай в промышленности, когда речь идет о не круглом, да еще и простом числе. В периодической системе химических элементов Менделеева атомный номер 77 принадлежит металлу Иридию. Латинское название этого тугоплавкого серебристо-белого металла выбрали в качестве названия компании.

Спутниковая группировка и покрытие

Iridium − единственный в мире оператор связи, покрывающий всю поверхность планеты. У ближайшего конкурента, сети Инмарсат, связь пропадает в высоких широтах и полностью отсутствует на полюсах.

По каждой из 6 низких околоземных орбит летает 11 спутников. Каждый весит всего лишь 689 килограмм. Основная группировка состоит из 95 спутников, часть из них − резервные, они готовы в любой момент заменить рабочий спутник, если тот выйдет из строя. Но и это еще не все. Уже сейчас на орбиту выведено 65 новых спутников NEXT. Они должны обеспечить еще большую скорость передачи данных и лучшее качество голосовой связи. Последний спутник был запущен 25 июля 2018 года, еще около 30 спутников ждут запуска.

В отличие от большинства конкурентов, аппараты Иридиум летают близко к поверхности Земли. Это позволяет серьезно уменьшить мощность передатчиков, а значит, и вес, и размеры самих терминалов. А большое количество спутников позволяет обслуживать большое количество абонентов. Каждый из них способен одновременно предоставить голосовую связь 1100 абонентам и доступ в интернет со скоростью 2400 бит\сек.

Терминалы, аксессуары и другое оборудование

Основателем Иридиум выступила компания Моторола, один из мировых лидеров по производству всевозможных средств связи. Именно она проектирует и выпускает большинство терминалов, работающих в сети оператора спутниковой связи.

Iridium Pilot

Комплексное решение для морских судов. Защищенная выносная антенна, блок управления, кабеля и аксессуары. Терминал может обслуживать одновременно до 9 телефонных номеров и поддерживать передачу данных на скорости до 134 Кбит/сек. При этом к нему можно подключать любое количество потребителей на судне. На базе этого устройства можно построить комплексную систему связи, полностью удовлетворяющую потребности владельца судна, экипажа и пассажиров. Управляется и настраивается через Веб-интерфейс с любого подключенного компьютера.

Iridium 9555

Классика среди персональных спутниковых терминалов. Один из первых телефонов, не уступающих по размерам и функционалу обычным сотовым, а по надежности и защищенности − значительно их превосходящий. Большая выдвижная антенна полностью убирается в корпус. В комплект поставки входит огромное количество аксессуаров, в том числе переходники, позволяющие заряжать аппарат в любой точке Земного шара, от любого типа стационарной электросети. Дисплей все еще монохромный, но уже есть встроенный модем, позволяющий пользоваться интернетом на скорости до 2400 бит/сек.

Подробнее про товар - https://spotme.ua/satellite-phones/iridium-9555

Iridium 9575 Extreme

Следующее поколение персональных спутниковых терминалов, последняя модель на сегодняшний день. При его разработке учитывались все пожелания американских военных. Поэтому аппарат получился просто неубиваемым. Его можно топить в воде, бросать с высоты, держать в снегу или на раскаленном солнечным светом песке. В интернете полно видеороликов, на которых 9575 переезжают автомобилями, в том числе огромными и тяжелыми армейскими джипами.

Корпус стал еще удобнее, убираемая антенна сгибается, чтобы создавать идеальные условия приема спутникового сигнала при разговоре. На корпусе, в удобном месте, расположена кнопка для отправки одним нажатием экстренного сигнала. Богатый выбор аксессуаров, начиная от док-станций всех возможных типов и видов, и заканчивая выносными антеннами.

Iridium Go!

Изящное решение для простых пользователей. Беспроводной спутниковый роутер. Маленькая коробочка, к которой можно подсоединиться с любого смартфона, ноутбука или планшета и получить доступ в интернет в любом месте мира, хоть на Северном Полюсе.

Управляется со смартфона, через приложение. Можно подключать не только по Wi-Fi, но и через MicroUSB. Обеспечивает скорость доступа в интернет до 2.4 кбит/c. При этом устройство защищено не хуже других терминалов спутниковой связи, может использоваться на открытом воздухе, даже во время дождя, мороза или жары.

Тарифы Иридиум

Стоимость связи в это сети несколько выше, чем у конкурентов. Что поделать, за качество приходится платить. Но выход есть − если вместо обычной голосовой связи пользоваться интернет-месенджерами, можно существенно сэкономить, ведь передача данных в Iridium стоит сравнительно дешево.

Есть контрактные подключения и предоплаченные сервисы. В последнем случае счет пополняется с помощью ваучеров, которые имеют ограниченный срок действия. Минимальный, на 75 минут, стоит $180 и действует в течение 30 дней. Оптимальный, лучший по соотношению стоимости минуты и сроку действия, обойдется в 745$. Он будет действовать в течение года, и даст возможность совершать звонки на протяжении 500 минут.

Контрактные подключения стоят значительно дороже. Они ориентированы, главным образом, на крупных корпоративных клиентов. Но стоимость минуты связи или мегабайта передачи данных в них значительно дешевле, чем при предоплаченных подключениях. 

Источник: https://spotme.ua 

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