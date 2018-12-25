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Сегодня 19:58140

Качественные нотариальные услуги

Сегодня ни одна сделка или серьезное оформление документов в Киеве и других городах Украины не может обойтись без нотариуса. Поэтому очень важно выбрать профессионального специалиста, оказывающего качественные услуги.

Ведение дел в правовом поле обеспечивает надежную защиту интересов физических и юридических лиц. Поэтому пугают статистические данные: одна из 15-ти сделок в сфере недвижимости проходит с элементами мошенничества. 

Дабы обезопасить свой бизнес или крупную покупку, необходимо обратится к грамотному опытному профессионалу, оказывающему нотариальные услуги. Такого специалиста вы найдете по ссылке uslugi-notariusa.com/.

Частный или государственный нотариус?

Начиная с 2008 года, частные нотариусы имеют одинаковые полномочия с государственными юристами. Они занимаются:

  • • оформлением договоров, наследства, завещаний, заявлений и доверенностей;

  • • удостоверением сделок;

  • • заверкой документов, переводов и подписей;

  • • хранением ценных бумаг, документов и денег;

  • • подтверждением смерти или конкретного местоположения человека;

  • • госрегистрацией;

  • • наложением и снятием запретов на передачу прав на имущество;

  • • защитой имущества наследников до их вступления в права от посягательств третьих лиц;

  • • выдачей извлечений и выписок из документов и т. д.

В отличие от государственных нотариусов, к которым необходимо выстаивать длинные очереди, частный специалист привет вас в любое удобное время, включая выходные и праздничные дни (по договоренности), а также подъедет на объект. 

Второе преимущество частника - личная заинтересованность, которая обеспечивает вам внимательное обслуживание, дотошность к деталям и полную ответственность юриста за качественный результат сделки.

Частного нотариуса вы можете выбрать сами, основываясь на отзывах знакомых, опыте и профессионализме специалиста. Такой человек будет полностью на вашей стороне и гарантирует конфиденциальность и законность сделки.

Нотариус на Печерске 

Нотариальную контору в Печерском районе жители и гости столицы выбирают не только из-за удобного расположения и возможности комфортно добраться из любого места Киева. Основная причина - высококлассный нотариус Кучма Кристина Сергеевна.

Благодаря большому опыту работы и знанию трудового, хозяйственного права и сферы недвижимости, она всегда выполняет свою работу безупречно. Поэтому среди многочисленных клиентов Кучмы украинские и зарубежные крупные частные и госпредприятия. 

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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