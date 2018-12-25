Качественные нотариальные услуги

Ведение дел в правовом поле обеспечивает надежную защиту интересов физических и юридических лиц. Поэтому пугают статистические данные: одна из 15-ти сделок в сфере недвижимости проходит с элементами мошенничества.
Дабы обезопасить свой бизнес или крупную покупку, необходимо обратится к грамотному опытному профессионалу, оказывающему нотариальные услуги. Такого специалиста вы найдете по ссылке uslugi-notariusa.com/.
Начиная с 2008 года, частные нотариусы имеют одинаковые полномочия с государственными юристами. Они занимаются:
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• оформлением договоров, наследства, завещаний, заявлений и доверенностей;
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• удостоверением сделок;
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• заверкой документов, переводов и подписей;
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• хранением ценных бумаг, документов и денег;
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• подтверждением смерти или конкретного местоположения человека;
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• госрегистрацией;
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• наложением и снятием запретов на передачу прав на имущество;
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• защитой имущества наследников до их вступления в права от посягательств третьих лиц;
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• выдачей извлечений и выписок из документов и т. д.
В отличие от государственных нотариусов, к которым необходимо выстаивать длинные очереди, частный специалист привет вас в любое удобное время, включая выходные и праздничные дни (по договоренности), а также подъедет на объект.
Второе преимущество частника - личная заинтересованность, которая обеспечивает вам внимательное обслуживание, дотошность к деталям и полную ответственность юриста за качественный результат сделки.
Частного нотариуса вы можете выбрать сами, основываясь на отзывах знакомых, опыте и профессионализме специалиста. Такой человек будет полностью на вашей стороне и гарантирует конфиденциальность и законность сделки.
Нотариальную контору в Печерском районе жители и гости столицы выбирают не только из-за удобного расположения и возможности комфортно добраться из любого места Киева. Основная причина - высококлассный нотариус Кучма Кристина Сергеевна.
Благодаря большому опыту работы и знанию трудового, хозяйственного права и сферы недвижимости, она всегда выполняет свою работу безупречно. Поэтому среди многочисленных клиентов Кучмы украинские и зарубежные крупные частные и госпредприятия.
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