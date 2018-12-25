Качественные нотариальные услуги Сегодня ни одна сделка или серьезное оформление документов в Киеве и других городах Украины не может обойтись без нотариуса. Поэтому очень важно выбрать профессионального специалиста, оказывающего качественные услуги.

Ведение дел в правовом поле обеспечивает надежную защиту интересов физических и юридических лиц. Поэтому пугают статистические данные: одна из 15-ти сделок в сфере недвижимости проходит с элементами мошенничества.

Дабы обезопасить свой бизнес или крупную покупку, необходимо обратится к грамотному опытному профессионалу, оказывающему нотариальные услуги. Такого специалиста вы найдете по ссылке uslugi-notariusa.com/.

Частный или государственный нотариус?

Начиная с 2008 года, частные нотариусы имеют одинаковые полномочия с государственными юристами. Они занимаются:

• оформлением договоров, наследства, завещаний, заявлений и доверенностей;

• удостоверением сделок;

• заверкой документов, переводов и подписей;

• хранением ценных бумаг, документов и денег;

• подтверждением смерти или конкретного местоположения человека;

• госрегистрацией;

• наложением и снятием запретов на передачу прав на имущество;

• защитой имущества наследников до их вступления в права от посягательств третьих лиц;

• выдачей извлечений и выписок из документов и т. д.

В отличие от государственных нотариусов, к которым необходимо выстаивать длинные очереди, частный специалист привет вас в любое удобное время, включая выходные и праздничные дни (по договоренности), а также подъедет на объект.

Второе преимущество частника - личная заинтересованность, которая обеспечивает вам внимательное обслуживание, дотошность к деталям и полную ответственность юриста за качественный результат сделки.

Частного нотариуса вы можете выбрать сами, основываясь на отзывах знакомых, опыте и профессионализме специалиста. Такой человек будет полностью на вашей стороне и гарантирует конфиденциальность и законность сделки.

Нотариус на Печерске

Нотариальную контору в Печерском районе жители и гости столицы выбирают не только из-за удобного расположения и возможности комфортно добраться из любого места Киева. Основная причина - высококлассный нотариус Кучма Кристина Сергеевна.

Благодаря большому опыту работы и знанию трудового, хозяйственного права и сферы недвижимости, она всегда выполняет свою работу безупречно. Поэтому среди многочисленных клиентов Кучмы украинские и зарубежные крупные частные и госпредприятия.

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