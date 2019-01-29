Для чего понадобится манипулятор и почему гораздо выгоднее взять его в аренду ® Для транспортировки грузов могут применяться не только самосвалы, но и манипуляторы. Использовать данную спецтехнику выгодно при работе с мелкопартионными материалами, ведь их погрузка осуществляется непосредственно краном транспортного средства, что исключает долгое время ожидания погрузки вручную и ошибки работника.

Чтобы было понятнее, на манипулятор можно погружать поддоны с блоками, кирпичами, небольшие станки и механизмы, плиты перекрытия и фундаментные блоки. Все это возможно за счет специальной конструкции транспортного средства, которая гарантирует удобство использования данного вида техники.

Подбор по критериям

Конечно, можно было бы сделать выбор в пользу покупки манипулятора, но он вряд ли пригодится физическим лицам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Если вам по каким-то причинам в данный момент нужен этот спецтранспорт, лучше заказать его в аренду, тем более, смена длится 8 часов и за этот период можно выполнить внушительный объем работы и удовлетворить все свои потребности. Воспользоваться услугой достаточно легко, многие компании рекламируют свои услуги в сети, вот пример одной из лучших компаний Киева Спецавтобуд – http://specavtobud.com.ua/rental/arenda-manipulyatorov/.

Важно, чтобы компания, к которой вы решили обратиться, имела достаточный запас транспортных средств и собственный автопарк, где можно было бы заказать в аренду не только манипулятор, но и при необходимости экскаватор, кран, самосвал, каток и другие машины и механизмы. При выборе именно манипулятора важно обращать внимание на:

• грузоподъемность транспортного средства, которая определяет максимально возможное количество груза, доступного к перевозке за 1 раз;

• вылет стрелы крана, расстояние которого гарантирует удобство погрузки;

• размеры кузова, чтобы соотнести его с габаритными размерами перевозимого материала;

• маневренность машины и ее возможность передвигаться по пересеченной местности.

Все это зависит от сферы использования транспортного средства и месторасположения вашего объекта. Если вы сомневаетесь в выборе, лучше обратитесь за помощью к квалифицированному менеджеру компании по аренде спецтехники и он, задавая наводящие вопросы, сможет помочь вам определиться. Манипулятор пригодится работникам коммунальных хозяйств для обслуживания жилых территорий, ремонта сетей и прочих технологических операций. Аренда автокрана станет выгодным решением при перевозке большого количества бочек и цистерн.

Особенности аренды

Нет ничего сложного в том, чтобы воспользоваться услугами аренды, ведь связаться с компанией можно по телефону. После согласования всех деталей будет заключен договор сотрудничества. Желательно самостоятельно проверить технику на наличие каких-либо повреждений, конечно, многие заботятся о своем статусе и систематически проводят технический осмотр спецтехники, не допуская тем самым возможности ее неполадок, но лучше уберечь себя от неприятных сюрпризов. Кстати, о компании можно судить по количеству машин в автопарке, ведь чем она опытнее, тем больше видов манипуляторов сможет предложить в аренду.

Оплата начисляется за смену в восемь часов, если за это время транспортное средство пройдет до 100 километров. А вообще на конечную стоимость услуги аренды влияет сам заказчик, ведь многие компании предлагают индивидуальные условия сотрудничества, готовы идти на уступки и обязательно помогают в выборе спецтранспорта, чтобы вы могли использовать его максимально рационально.