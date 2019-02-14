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Сегодня 19:5839

Качественный электрический заклепочник для профессионального использования ®

Электрический заклепочник time-proof модель TAC500 – то, что сегодня выбирают профессиональные рабочие и строительные компании в Украине.

Невысокая цена данного агрегата и высокая производительность обеспечили ему популярность среди рабочих разных специальностей. Его используют при фасадных работах, для крепления стальных листов, профиля. Заклепочник является незаменимым инструментом при производстве котельного оборудования  и при ремонте автомобилей.

Мы хотели бы рассмотреть, что же особенного в этом электрическом заклепочнике, что выделяет его среди конкурентов.

Особенности электрического заклепочника Time Proof

Появление электрических заклепочников позволило заметно увеличить производительность работы мастеров. Например, у заклепочника time-proof модель TAC500 скорость установки заклепки - 2 секунды. Также электрозаклепочник Time-Proof 500 оборудован системой автоматического выброса стержня. Работая с таким инструментом на высокой производительности, рабочий практически не устает, так как основную нагрузку выполняет электродвигатель инструмента.

Рабочий диаметр заклепок, с которыми совместим данный инструмент – 3,2-5 мм. Это наиболее часто используемый размер. Возможность эффективно работать как со стальными, так и с алюминиевыми заклепками позволила этому инструменту стать незаменимым.

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Небольшой вес электрического заклепочника – всего 2,5 кг, сделал его удобным для применения при фасадных работах. Данная модель комплектуется специальным креплением для поясного крючка.

Питание от электрической сети позволило работать с инструментом без перерывов на подзарядку и необходимости покупать дополнительные аккумуляторы. Электрический заклепочник от компании «Симакс Украина» не намного дороже аналогичных механических моделей, но показывает продуктивность работы, которая в разы превышает механических конкурентов.

Отсутствие электронной системы управления гарантирует надежность и долговечность.

Где купить профессиональный инструмент в Украине недорого?

Электрический заклепочник, а также другой профессиональный инструмент по низкой цене в Украине можно приобрести в компании «Симакс Украина». Эта компания является официальным представителем в Украине нескольких крупных производителей со всего мира.

В офисе компании у Вас будет возможность бесплатно протестировать электрический заклепочник и лично убедиться в его эффективности. 

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