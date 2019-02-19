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Вчера 20:49183

Особенности масел бренда Castrol

От компонентов и качества моторного масла зависит долговечность и работоспособность двигателя автомобиля. Какие технологии использует популярная в Украине компания Castrol, и какие линейки предлагает.

Крупнейший в мире производитель моторных масел начинал в Великобритании 120 лет назад, как небольшая фирма, выпускающая смазки для машин. Благодаря тому, что ее специалисты придумали добавлять касторовое масло в минеральное (общепринятый стандарт), пошло ее активное развитие и рост. 

Линейки масел

Сегодня касторку никто в машинные масла не добавляет, но название бренда осталось Castrol. И прежним у компании остается постоянное внедрение инновационных технологий и создание новых линеек продукции. Компания производит синтетические и полусинтетические смазочные материалы. Основных серий Кастрол четыре:

  • • EDGE – для мощных моторов;

  • • Magnatec – образующее эффективную пленочную защиту двигателя;

  • • GTX – с повышенными моющими качествами;

• Professional – с усиленными показателями лучших качеств масел в линейках EDGE и Magnatec. 

Особенности технологий Castrol

Прежде всего стоит сказать, что для украинского рынка корпорация Castrol разработала специальные моторные масла. Они учитывают применение нашими водителями некачественного топлива, и для защиты двигателей обогащены антиокислительными добавками. Рассмотрим основные технологии:

FST. Еще в 2011 году в Castrol придумали совершенно новую технологию: Fluid Strength Technology, сокращенно – FST. Она позволяет создавать высокопрочную пленку на двигателе, выдерживающую повышенные нагрузки, с которыми сталкиваются двигатели мощных машин;

Intelligent Molecules. Всем известно, что двигатель легко может выйти из строя при запуске после долгого простоя из-за того, что масло полностью стекло в картер, оставив на металлических элементах мотора лишь тонкую пленку. Чтобы исключить такую ситуацию в корпорации Кастрол придумали «умные молекулы». В масло Magnatec добавляются спецприсадки, обеспечивающие надежное сцепление защиты с деталями мотора, масло, как магнит, притягивается к двигателю;

Titanium. Разработчики масел добавили в его состав полимерные титановые соединения, благодаря которым пленка масла стала в два раза прочнее, усилилось ее ударопоглощение и противостояние состариванию.

Приобрести машинное масло Castrol

На сайте dok.dbroker.com.ua вы можете выбрать до 40 видов синтетических и полусинтетических масел Castrol с вязкостью 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40 и 15W-40 в удобных канистрах емкостью 1, 4 или 5 литров. 

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