Аналитики – перспективная профессия сегодня и 2020–30-х годов Чем стремительнее технологический рост AI, тем более востребованной становится аналитика для каждой профессии, усиливающей бизнес, отвечающей за стратегические решения и конкурентоспособность предприятия.

Это касается компаний и разработчиков. Как сообщает Everest, на данный момент перед каждым программистом, имеющим опыт работы с Big Data Analytics, открываются практически безграничные возможности в любой сфере.

По мнению экспертов, в обозримом будущем автоматизированная аналитика будет определять все направления развития технического прогресса и даже жизнедеятельности всего человечества.

Уже сегодня многие стартапы применяют результаты аналитических данных, чтобы отследить в режиме реального времени, что влияет на принятие решений клиентов. Это позволяет им качественно обслуживать заказчиков и увеличивать прибыльность бизнеса.

Прогнозы экспертов по рынку аналитики

Международный институт аналитики (IDC) провел исследования, которые дали такие результаты:

• в текущем году активно растущий рынок аналитических услуг для больших данных достигнет 48,6 миллиарда долларов;

• в 2020 году Big Data Analytics составит больше половины программного обеспечения для бизнеса во всем цивилизованном мире;

• после этого усовершенствованная автоматизация процессов аналитики потребует от специалистов новых умений и знаний для ее введения в главные сферы бизнеса.

Хочешь сделать карьеру – овладей Big Data Analytics

По данным Peer Research в ближайшее десятилетие спрос и дефицит аналитиков, умеющих работать с Big Data, будет только расти. А это гарантия возможности выбрать престижную работу с соответствующей зарплатой.

Так как ИИ в экономике играет ведущую роль, умение делать автоматизированную аналитику будет вашим мощным конкурентным преимуществом на бирже труда не только в нашей стране, но и в любой точке мира.

Ведь свыше трети организаций на нашей планете выбирают Big Data Analytics своим ключевым приоритетом для повышения производительности, реализации своих задач и прогнозов, основанных на автоматическом анализе.

Более того, сегодня 84% мировых предприятий применяют аналитические технологии, чтобы обрабатывать данные блогов, соцсетей, электронных почтовых сервисов, фото и видео. А оставшиеся организации планируют внедрять такие программы в сою работы в течение 1-1,5 лет.

Эксперты уверяют, что бизнес-консультанты, аналитики, инженеры, программисты, прогнозисты и другие специалисты, владеющие Big Data Analytics, будут неимоверно востребованы до 2030-х годов.

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