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Аквапарки - от проектирования до прибыли

Водные горки, элементы детских площадок, зацепы для скалодромов, спецэффекты – все это составляющие развлекательных парков. Чтобы создать современный аквапарк необходим высококачественный проект.

Компания «Укркомпозит» занимается комплексным проектированием аквапарков, расположенных в закрытых помещениях и под открытым небом. Для разработки и создания 3D моделей этих проектов применяется инновационное программное обеспечение. 

Преимущества проектов аквапарков от компании "Укркомпозит"

Компетентные и профессиональные специалисты компании продумывают проекты аквапарков до самых мелких тонкостей. Они разрабатывают документацию проектов любых масштабов в минимальные сроки, в соответствии с техническими нормами и правилами.

Среди основных преимуществ сотрудничества:

Безопасность. Задача инженеров компании убедится в высоком качестве и безопасности каждого аттракциона водного парка. Сертифицированные сотрудники тестируют всю продукцию перед отправкой клиентам, которым выдают техпаспорт и инструктируют по технике безопасности;

Комплексное обслуживание. Компания «Укркомпозит» создает парк развлечений «под ключ». В пакет входит разработка проекта, изготовление аттракционов из стеклопластика, их установка, сдача заказчику, гарантийное и последующее обслуживание;

Окупаемость за 1-2 года. Оригинальные аттракционы, усовершенствованные спецэффектами, привлекают в аквапарки большое количество клиентов. Это позволяет быстро окупить вложения и получать стабильные доходы;

Большой опыт в создании проектов. Результат строительства и успех всего предприятия на 80% зависит от проекта. Проектный отдел компании «Укркомпозит» имеет огромный опыт и свыше 300 успешно реализованных проектов;

3D-моделирование. Благодаря тому, что аттракционы до воплощения в жизнь предстают, как трехмерные модели, инженеры на начальной стадии исправляют все недочеты, упрощают металлические конструкции изделий, что позволяет в дальнейшем проще собирать их и сделать безопасными;

Открытость. Все действия компании, вся информация о проекте всегда открыта и доступна для заказчика на каждом этапе от создания проекта до сдачи «под ключ»;

Долговечность. Срок эксплуатации прочных, надежных аттракционов из стеклопластика свыше 30 лет;

Модернизация. Компания в постоянном развитии, поиске новых идей, производство модернизируется, разрабатывается оригинальная продукция. 

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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