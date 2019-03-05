Ткани для постельного белья в Украине Запасливым хозяйкам, крупным и мелким предпринимателям, а также швеям предлагается огромный ассортимент качественного натурального текстиля для пошива постельного белья по оптовым ценам.

Интернет-магазин BARBATEXTILE из Одессы имеет прямые поставки тканей из Турции, Китая и Пакистана, поэтому реализует ткани для постельного белья оптом по низким ценам. Есть варианты и мелкого опта - от одного рулона.

Сегодня модно собирать в соцсетях единомышленников и группой покупать понравившиеся вещи: одежду, специи, искусственные цветы. Точно так же сообща можно приобрести качественную и красивую ткань для постельного белья.

Если вы думаете, что целый рулон (50, 60 метров) это много. Подумайте, что можно пошить постельное не только для себя, но и сделать отличные подарки на праздники своей родне и друзьям. Постельное белье – не только практичный и всем нужный подарок, но еще и сделанный своими руками, он точно порадует ваших близких.

Ассортимент тканей

В каталоге Barbatextile представлен такой текстиль:

• фланель для детских пеленок, одежды и постельного белья, бязь "gold lux", 100%-й хлопок и другие детские ткани;

• жатка, жаккард, флис;

• ткани из Китая (сатин, атлас и тик);

• бязь из Пакистана (хлопок/полиэстер)"gold" и "gold lux", цветная, однотонная и белая;

• бязь из Беларуси (100% хлопок) набивная и отбеленная;

• сатин (100% хлопок), цветной и однотонный, полисатин разной плотности и страйп-сатин;

• тик разной плотности;

• однотонный поплин (100% хлопок);

• полиэстер разной плотности;

• ранфорс (хлопок/полиэстер и 100% хлопок) в узорах, абстракциях, цветах;

• отбеленная ткань;

• микрофибра однотонная, с тиснением, с серебрением;

• смесовые, искусственные и натуральные ткани.

Ткани для постельного белья оптом можно выбрать одного цвета, с узором, с абстракцией или в цветах. Среди однотонных расцветок 18 вариантов, включая оригинальные тона: бирюза, коралл, пурпур, сирень и т. д.

Кроме материала для постельного белья в интернет-магазине предлагаются ткани для наматрасников, одеял, подушек и покрывал, сткатертей и вафельных полотенец, а также готовые махровые и кухонные полотенца разных размеров, и простыни.

Плюсы покупки ткани в Barbatextile

+ Вы можете выбрать сразу несколько тканей компаньонов, гармонично сочетающихся по узорам и расцветкам, чтобы шить постельное белье собственного дизайна и любых размеров. В каждом комплекте у вас может быть сколько угодно наволочек, пододеяльников и простыней.

+ Вы можете приобрести ткани по акциям со скидками.

+ Оплату можно сделать прямо в корзине интернет-магазина (по Интернет-эквайрингу).

+ Все ткани экологически безопасные, прочные, долговечные, покрытые яркими, стойкими, нелиняющими красками.

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