Ткани для постельного белья в Украине

Интернет-магазин BARBATEXTILE из Одессы имеет прямые поставки тканей из Турции, Китая и Пакистана, поэтому реализует ткани для постельного белья оптом по низким ценам. Есть варианты и мелкого опта - от одного рулона.
Сегодня модно собирать в соцсетях единомышленников и группой покупать понравившиеся вещи: одежду, специи, искусственные цветы. Точно так же сообща можно приобрести качественную и красивую ткань для постельного белья.
Если вы думаете, что целый рулон (50, 60 метров) это много. Подумайте, что можно пошить постельное не только для себя, но и сделать отличные подарки на праздники своей родне и друзьям. Постельное белье – не только практичный и всем нужный подарок, но еще и сделанный своими руками, он точно порадует ваших близких.
В каталоге Barbatextile представлен такой текстиль:
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• фланель для детских пеленок, одежды и постельного белья, бязь "gold lux", 100%-й хлопок и другие детские ткани;
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• жатка, жаккард, флис;
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• ткани из Китая (сатин, атлас и тик);
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• бязь из Пакистана (хлопок/полиэстер)"gold" и "gold lux", цветная, однотонная и белая;
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• бязь из Беларуси (100% хлопок) набивная и отбеленная;
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• сатин (100% хлопок), цветной и однотонный, полисатин разной плотности и страйп-сатин;
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• тик разной плотности;
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• однотонный поплин (100% хлопок);
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• полиэстер разной плотности;
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• ранфорс (хлопок/полиэстер и 100% хлопок) в узорах, абстракциях, цветах;
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• отбеленная ткань;
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• микрофибра однотонная, с тиснением, с серебрением;
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• смесовые, искусственные и натуральные ткани.
Ткани для постельного белья оптом можно выбрать одного цвета, с узором, с абстракцией или в цветах. Среди однотонных расцветок 18 вариантов, включая оригинальные тона: бирюза, коралл, пурпур, сирень и т. д.
Кроме материала для постельного белья в интернет-магазине предлагаются ткани для наматрасников, одеял, подушек и покрывал, сткатертей и вафельных полотенец, а также готовые махровые и кухонные полотенца разных размеров, и простыни.
+ Вы можете выбрать сразу несколько тканей компаньонов, гармонично сочетающихся по узорам и расцветкам, чтобы шить постельное белье собственного дизайна и любых размеров. В каждом комплекте у вас может быть сколько угодно наволочек, пододеяльников и простыней.
+ Вы можете приобрести ткани по акциям со скидками.
+ Оплату можно сделать прямо в корзине интернет-магазина (по Интернет-эквайрингу).
+ Все ткани экологически безопасные, прочные, долговечные, покрытые яркими, стойкими, нелиняющими красками.
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