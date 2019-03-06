Преимущества открытия банковских счетов и способы получения гражданства в Литовской республике ® Информация о том, как открыть денежные счета в банках Литвы и получить гражданство этой европейской страны, интересна многим соотечественникам, стремящимся открыть, расширить свой бизнес.

Экономические кризисные ситуации последних лет определяют появление желания защитить свои сбережения и предупредить риск их утраты. Сотрудничество с государственными и коммерческими финансовыми учреждениями на территории Литвы является разумным решением, имеющим ряд преимуществ.

Компания «Lano Solutions» предоставляет возможность воспользоваться услугами компетентных сотрудников и надежно сохранить денежные средства. При этом, статус клиента, принадлежность к категории физических, юридических лиц, наличие или отсутствие регистрации на территории европейской страны не имеет значение. Больше информации представлено на сайте https://lanosolutions.com/uslugi-v-litve/otkrytie-bankovskogo-scheta/.

Литовские финансовые учреждения не препятствуют резидентам и нерезидентам открывать счета и успешно развивать свои бизнес - проекты, независимо от их масштабов.

Какие преимущества ожидают потенциальных клиентов банков Литвы?

При открытии банковских счетов на территории Литовского государства значительно расширяются возможности клиентов. Услуги государственных и коммерческих финансовых учреждений наделены стабильностью, доступностью широким слоям иностранных граждан, включая жителей Украины.

Сотрудники литовских банков свободно владеют русским языком и умеют объяснить ключевые моменты сотрудничества после подписания договорных обязательств. Литва предоставляет государственную гарантию на возврат денежных вкладов в размере, не превышающем сумму в 100000 евро.

Резидентам и нерезидентам страны разрешено открывать мультивалютные счета и осуществлять денежные операции в онлайн - режиме при наличии ПК, новомодных гаджетов, подключения к локальной компьютерной сети без личного присутствия в здании финансового учреждения. Им обеспечивается свободный доступ к вложенным денежным средствам.

Как получить гражданство Литвы?

Получить гражданство Литвы можно разными способами. Один из них основан на личном желании жителя страны.

Юридическая процедура в порядке натурализации начинается с выполнения ряда требований и подачи пакета необходимых документов. Их перечень представлен на сайте https://lanosolutions.com/uslugi-v-litve/poluchenie-grazhdanstva/. К требованиям, обуславливающим законные основания для получения гражданства Литвы, относятся:

• проживание на территории страны в течение 10 и более лет;

• наличие вида на жительство к началу запуска юридической процедуры по получению гражданства Литвы;

• сдача экзаменов по государственному языку и основам Конституции Литовского государства;

• наличие источника дохода денежных средств для проживания на территории европейской страны.

Кроме порядка натурализации получить гражданство в Литве разрешается по рождению, упрощенной схеме, в исключительных случаях, при необходимости возврата гражданства или другим основаниям, предусмотренным международными договорами страны. Помощь компетентных специалистов и профессиональное сопровождение на всех этапах юридического процесса приобретения гражданства европейской страны является залогом получения официального положительного ответа.