Быстрый кредит под залог авто: что нужно знать Хотя в Киеве давно можно получить наличный кредит под залог автотранспорта в кратчайшие сроки и без всяких справок, об этом знает очень мало владельцев легковых и грузовых авто, мотоциклов, катеров и иной техники.

В Киеве в автоломбарде «Каштан 2000» можно получить на небольшой срок кредитные средства под залог по генеральной доверенности авто- или другого вида транспорта. Например, очень выгодно для развития бизнеса не в сезон закладывать в ломбард спецтехнику и яхты.

Два типа займов

При кредите под залог движимое имущество можно оставить у себя или поставить на стоянку.

1. Автомобиль на стоянке. Данная услуга рекомендуется владельцам подержаных машин или если необходимо повышенное наполнение по кредиту (ставка начинается от 2%). Преимущества:

• авто, пока вам не требуется, будет стоять безопасно под охраной;

• экономия на содержании транспортного средства;

• ставка от 2%.

2. Залог с правом вождения. Такой кредит удобен тем, кто задействует свое авто в работе или постоянно его использует в быту. Ставка 3%. Достоинства такого займа:

• Оперативность получения денег, не дольше часа после оформления документов;

• выдача до 80% от цены заложенного транспорта,

• время кредита не ограничено, можно выплачивать лишь проценты.

Как получить автокредит

В ломбарде «Каштан 2000» кредит оформляется в 10 раз быстрее, чем в банках. И позитивных решений на заявки в несколько раз больше. Чтобы получить автокредит, нужно пройти несколько шагов.

Шаг № 1. Оценка авто. Шаг № 2. Определение суммы кредита. Шаг № 3. Идентификации личности заемщика. Шаг № 4. Выдача наличных средств.

Залоговый транспорт должен не быть в аресте, угоне или с иными проблемами, находиться в приличном рабочем состоянии. Для получения кредита совершеннолетними гражданами Украины нужны такие документы:

• украинский паспорт (можно без прописки)

• индивидуальный налоговый номер;

• технический паспорт

• если имущество приобретено в браке, письменное согласие второй половины.

Преимущества ломбарда «Каштан 2000»

Ломбард «Каштан 2000» работает 18 лет. Эта компания первой стала предлагать займы, при которых транспорт остается в пользовании у хозяина. Ее эксперты не переоформляют транспорт. Вне зависимости от того, вы оставите машину у них на стоянке или дальше будет ею пользоваться, она остается вашей.

Компания ведет лояльную ценовую политику. Не требуются справки о доходах, деньги можно получить за несколько часов на любой срок. Любой кредит можно закрыть досрочно без штрафов и переплат.

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