Лесное браконьерство VS современные технологии Несмотря на то, что в Украине действует мораторий на экспорт леса-сырья, древесину продолжают вырубать нелегально в промышленных масштабах. На фоне процветающего браконьерства государство осталось без инструментов противодействия, поскольку сегодня невозможно подсчитать лесные территории из-за закрытого реестра. Тем временем теневой рынок леса продолжает негативно влиять на бизнес и экологию.

Согласно статистике организации Глобального мониторинга лесов, за последние 15 лет Украина потеряла 634,2 тыс. га леса, при этом восполняя этот показатель всего на 352,9 тыс. га. С 2015 года, когда в стране был введен мораторий на экспорт леса-сырья, показатели вырубки лесов массово увеличились. Только за 2016 год было произведено 15 млн кубометров древесины, нелегально — примерно 6 млн. Браконьерский промысел в особенности процветает в западных регионах, где сконцентрировано 40% лесной местности в стране. Рубят тут как хвойные деревья, так и породы дороже, потом сдают на местные или подпольные пилорамы.

Леса Украины сформированы более 30 видами древесных пород (источник: Гослесагентство). Леса Украины сформированы более 30 видами древесных пород (источник: Гослесагентство).

Интересный факт — незаконно пилит лес как местное население, так и представители лесных хозяйств, в доле даже таможенники, позволяющие перевозить материал за границу. Одно дело, когда местным жителям не хватает дров для обогрева жилищ зимой и они вынуждены вырубить несколько деревьев — на общую картину это мало влияет. Критической ситуация становится, когда вырубкой занимаются ради весьма неплохого заработка. По различным данным, стоимость 1 кубометра древесины в среднем составляет от $40 до $70. Несложно посчитать, насколько это выгодно для людей, проживающих в горных районах, где существует нехватка рабочих мест.

Вывозить и продавать материал также просто — браконьеры без проблем обходят инспекции и таможни. Одни по несколько раз «пробивают» новые партии по старым документам, другие режут, оформляя «по санитарным нормам». Тем временем мимо государственной казны уходят миллиарды гривен.

Без политической стратегии

В Украине насчитывается около 10 млн га лесных угодий самого разнообразного типа. Контролировать такие территории непросто, поэтому сферы ответственности и влияния были разделены между государственными органами. Министерство аграрной политики и продовольствия координирует доминирующую часть лестных угодий — 80%, остальные входят в юрисдикцию Государственного агентства лестных ресурсов. Именно эти структуры отвечают за лесные хозяйства.

Неразбериха в полномочиях и обязанностях государственных органов, а также частая смена руководства ведомств привели к тому, что каждый орган не может справиться с насущными проблемами, а менеджмент на местах и в лестных хозяйствах осуществляется неэффективно. Система управления лесными ресурсами годами не была выработана комплексно и конструктивно, в законодательстве имеются большие пробелы, административные штрафы за вырубки мизерные в сравнении с прибылью, которую получают браконьеры. Борьба с коррупцией в лесных хозяйствах происходит точечно и в основном не закрывает масштабные схемы.

Источник: Гослесагентство

Ключевым фактором во всем этом являются системные уменьшения бюджетного финансирования. Это и не удивительно, ведь доля лесной промышленности в стране не охватывает более 1% ВВП, по мнению чиновников, дотировать эту отрасль нецелесообразно в и так тяжелой экономической ситуации. Лесные хозяйства недофинансированы, рабочие места сокращаются, зарплаты падают, а специалисты переквалифицируются и уходят в другие отрасли. Все эти факторы, с какой-то стороны, сознательно толкают сотрудников лесных хозяйств переступать черту закона, чтобы выжить.

Ситуацию несколько меняет система электронного учета древесины. Принцип заключается в том, что к столбу дерева крепится специальный штрих-код с информацией о расположении и характеристикой. Однако такая система действует не на всех территориях — для этого пока нет бюджетных средств и единого плана внедрения. Как собственно и программы развития лесной отрасли или проекта насаждения новых деревьев.

В конце 2015 года правительством на 10 лет был введен запрет на экспорт лесоматериалов Законом № 325-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде». Целью документа являлись временные меры по предотвращению незаконного вывоза древесины и стимулирования развития деревообрабатывающей отрасли. Несмотря на то, что мораторий не мог решить все проблемы сразу, деревообрабатывающая промышленность начала демонстрировать прирост показателей за счет поступления ресурсов на внутреннем рынке. По официальным данным, в 2016 году индекс промышленной продукции деревообрабатывающей отрасли вырос на 2%, мебельной — на 6%. Общая стоимость промышленной продукции деревообработки составляет почти 27 млрд грн. Однако, согласно последним условиям МВФ в предоставлении Украине очередного транша кредитных средств мораторий на экспорт леса-кругляка должен быть отменен. Вопрос прекращения данного запрета находится на стадии рассмотрения украинским правительством и пока находится на стадии обсуждения его целесообразности.

Риски для бизнеса и агросектора

Законодательное регулирование отрасли дало позитивный эффект — за год экспорт леса-сырья сократился, за счет чего выросли продажи продуктов переработки — выручка в бюджет составила примерно $568 млн. Вместе с этим мораторий не решил все проблемы — нелегальные вывозы леса продолжаются под видом готовой продукции, кроме того, можно проследить неравномерность экспорта по группам товаров. Так, по подсчетам ФАО, в сравнении с прошлыми годами экспорт древесной стружки вырос на 17%, древесной колоды — на 70%, обработанное сырье — на 11%, мебельной продукции — на 3%.

Диспропорции производства и потребления продукции деревообрабатывающей отрасли значительно влияют на бизнес и экономику в целом. Это касается и аграрного бизнеса — последствия вырубки леса тянут за собой изменения в операционной деятельности агропромышленных компаний, их расходах и доходах. В конечном счете это скажется и на стоимости продуктов питания.

Источник: Гослесагентство

Более 70% производителей, переработчиков и трейдеров признают риски, которые могут повлиять на их бизнес в течение следующих пяти лет. В первую очередь они связаны с изменениями климата, наличием предложения на рынке, увеличении теневого рынка деревообрабатывающей промышленности.

Лесное браконьерство может сильно повлиять на сложившиеся условия климата в стране. Массовая вырубка деревьев может вызвать внезапные изменения температуры (холоднее зимой, теплее летом) и разрушение верхнего слоя почвы. Из-за этого может возникать риск засухи. Вырубка леса занимает несколько дней, а его восстановление и пополнение происходит десятилетиями. Интересно, что браконьеры не брезгуют даже древесиной из Чернобыльской зоны, поставляя на теневые рынки лес, выращенный на радиоактивной почве. Куда и на какие цели пойдет этот материал — также не известно.

Система мониторинга земель

Ключевой проблемой лесного браконьерства является его системность и масштабность — практически невозможно отследить вырубки, поскольку не существует единой системы мониторинга лестных угодий. А государственный проект маркировки лесных хозяйств работает далеко не везде.

Недавно на рынке появился новый украинский проект «Знайдено» — уникальный в своем роде стартап, обрабатывает колоссальные объемы геопространственной информации. Проект объединяет в себе новейшие программные разработки, информацию дистанционного зондирования Земли и аэро-фотосъемки БПЛА. Спутниковые данные позволяют проводить мониторинг любой поверхности на ежедневной основе. За один вылет дроны могут отснять около 1000 га земель. Собранная информация обрабатывается и хранится на геопортале. Проект позволяет проводить регулярный мониторинг состояния земель, природных ресурсов и контролировать их использование.

На счету «Знайдено» уже есть успешные кейсы, когда в рамках одной объединенной общины было выявлено земли, ресурсы которых по факту использовались незаконно. По подсчетам разработчиков стартапа, мониторинг земель позволит приносить в бюджет в среднем до 4 тыс. грн на каждый гектар. Кроме этого, позволит правоохранительным органам контролировать правонарушения в земельной сфере. Проект сопоставляет кадастровые данные, данные границ земельных запасов спутниковым данным и в реальном времени показывает, где происходит незаконная вырубка. Кроме того, журналисты также могут использовать систему для того, чтобы придать огласке существующие проблемные регионы и предотвратить вырубку. «Знайдено» позволит узнавать в режиме онлайн, где и как производится вырубка лесов, а самое главное — кто за это понесет ответственность.

Наталья Рекуненко, AgroPortal.ua