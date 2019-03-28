Значение дизайна логотипов украинских компаний О логотипах мировых брендов написано немало и сегодня трудно кого будет удивить значением логотипа McDonalds или Google, потому RAU решила сделать обзор известных логотипов украинских компаний и рассказать, что же на самом деле значит та или иная символика бренда.

Крупнейшая в Украине компания экспресс-доставки и грузоперевозок Нова Пошта в 2014 году обновила лого: вместо печати, зашифровав букву «Н» между четырьмя стрелками, как бы намекая, что доставка может осуществляться во все четыре стороны света. Идея на самом деле оказалась подсмотрена у компании FedEx, в лого которой стрелка запрятана между буквами E и X, зато реализована значительно интереснее и более заметно для простого обывателя.

Группа компаний EVO задумывалась ради эволюции интернет-ритейла, потому и взяла в название сокращение от слова Evolution («эволюция»). Буква «О» в слове EVO является аллюзией на клетку которая делится, или фасолину, из которой зарождается новая жизнь.

Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» создала знакомую сегодня всем символику с лисой в 2011 году. Для этого она объявила открытый тендер, в котором одержало победу агенство Ogilvy & Mather.

Сегодня уже мало кто вспомнит, но с 1994 по 2011 года «Фокстрот» выглядел иначе. Само название сети можно перевести как «лисьи шаги», хотя слово обозначает американский танец начала ХХ века.

«Мобилочка» проводила ребрендинг с явной целью выглядеть более современно. Медвежонка с огромной мобилой, улыбающегося с фирменного стиля компании семь лет подряд, поменяли на аморфную пластину, похожую на жевательную резинку. От мишки остались улыбка и нос, а новый символ компании должен был стать не просто современнее, но при этом сохранить узнаваемость. Преображение устаревшего медвежонка является основной причиной такого странного вида логотипа компании. Разработкой занимались Leo Burnett Ukraine.

Для различных сортов пива рецепт брендирований часто является традиционным. Стилизация включает в себя яркие, золотистые цвета, намекающими на колосья хмеля, привязку к некой дате, городу, гербу, истории. Логотип для пива Zlata Praha, производства пивоваренного завода Оболонь, в 2011-2012 разрабатывала студия графического дизайна Юрка Гуцуляка. Брендинг включил в себя сочетания характерных символов исторической Праги — корону короля Карла IV, на период правления которого приходится «золотой век» Чехии, год объединения независимых городов на берегах Влтавы в единый город, который до сих пор называют Злата Прага и цвета, символизирующие богатство и роскошь. На этикетке изображен сам город.

В ноябре 2014 года один из лидеров украинского e-commerce сайт fotos решил избавиться от ассоциаций с фототехникой, просто сократив нейминг до f.ua. При этом логотип компании, незаметно для потребителей, несколько раз менялся, креативщики все никак не могли остановиться на каком-то одном способе отображения UA, то перекрашивая его, то переворачивая, а то и вовсе убирая.

Киевстар в преддверии запуска 3G-сети, в мае 2015 года превратил звезду на своем логотипе в пять палочек, как бы намекая на уровень качества сигнала.

Интересно лого еще одной компании — оператора мобильной связи life:). который в январе 2016 года превратился в Lifecell. Лого получилось чем-то средним между шапкой Арлекина и рожками улитки, а некоторым любителям пошутить Нечупару из «Настоящих монстров», но в Украине не стоит искать следов значения этого лого. Оно унаследовано у турецкой компании Turkcell, которая также принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V, купившей life:) в 2015 году. Компания решила визуально приблизить свое новое приобретение к материнскому брендингу.

Николай Маранчак, Ассоциация Ритейлеров Украины