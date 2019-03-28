Бизнес

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Сегодня 14:283

Значение дизайна логотипов украинских компаний

О логотипах мировых брендов написано немало и сегодня трудно кого будет удивить значением логотипа McDonalds или Google, потому RAU решила сделать обзор известных логотипов украинских компаний и рассказать, что же на самом деле значит та или иная символика бренда.

Крупнейшая в Украине компания экспресс-доставки и грузоперевозок Нова Пошта в 2014 году обновила лого: вместо печати, зашифровав букву «Н» между четырьмя стрелками, как бы намекая, что доставка может осуществляться во все четыре стороны света. Идея на самом деле оказалась подсмотрена у компании FedEx, в лого которой стрелка запрятана между буквами E и X, зато реализована значительно интереснее и более заметно для простого обывателя.

Лого

Группа компаний EVO задумывалась ради эволюции интернет-ритейла, потому и взяла в название сокращение от слова Evolution («эволюция»). Буква «О» в слове EVO является аллюзией на клетку которая делится, или фасолину, из которой зарождается новая жизнь.

EVO

Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» создала знакомую сегодня всем символику с лисой в 2011 году. Для этого она объявила открытый тендер, в котором одержало победу агенство Ogilvy & Mather.

Сегодня уже мало кто вспомнит, но с 1994 по 2011 года «Фокстрот» выглядел иначе. Само название сети можно перевести как «лисьи шаги», хотя слово обозначает американский танец начала ХХ века.

Фокстрот1

«Мобилочка» проводила ребрендинг с явной целью выглядеть более современно. Медвежонка с огромной мобилой, улыбающегося с фирменного стиля компании семь лет подряд, поменяли на аморфную пластину, похожую на жевательную резинку. От мишки остались улыбка и нос, а новый символ компании должен был стать не просто современнее, но при этом сохранить узнаваемость. Преображение устаревшего медвежонка является основной причиной такого странного вида логотипа компании. Разработкой занимались Leo Burnett Ukraine.

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Для различных сортов пива рецепт брендирований часто является традиционным. Стилизация включает в себя яркие, золотистые цвета, намекающими на колосья хмеля, привязку к некой дате, городу, гербу, истории. Логотип для пива Zlata Praha, производства пивоваренного завода Оболонь, в 2011-2012 разрабатывала студия графического дизайна Юрка Гуцуляка. Брендинг включил в себя сочетания характерных символов исторической Праги — корону короля Карла IV, на период правления которого приходится «золотой век» Чехии, год объединения независимых городов на берегах Влтавы в единый город, который до сих пор называют Злата Прага и цвета, символизирующие богатство и роскошь. На этикетке изображен сам город.

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В ноябре 2014 года один из лидеров украинского e-commerce сайт fotos решил избавиться от ассоциаций с фототехникой, просто сократив нейминг до f.ua. При этом логотип компании, незаметно для потребителей, несколько раз менялся, креативщики все никак не могли остановиться на каком-то одном способе отображения UA, то перекрашивая его, то переворачивая, а то и вовсе убирая.

fotos f.ua Логотипы1

Киевстар в преддверии запуска 3G-сети, в мае 2015 года превратил звезду на своем логотипе в пять палочек, как бы намекая на уровень качества сигнала.

kyivstar_new5

Интересно лого еще одной компании — оператора мобильной связи life:). который в январе 2016 года превратился в Lifecell. Лого получилось чем-то средним между шапкой Арлекина и рожками улитки, а некоторым любителям пошутить Нечупару из «Настоящих монстров», но в Украине не стоит искать следов значения этого лого. Оно унаследовано у турецкой компании Turkcell, которая также принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V, купившей life:) в 2015 году. Компания решила визуально приблизить свое новое приобретение к материнскому брендингу.

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 Николай Маранчак, Ассоциация Ритейлеров Украины

Экономика Дизайн
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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