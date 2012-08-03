Тенденции в сфере интернет-контента в 2019 году Ни в коем случае не подводите итоги года в ноябре. Для этого у вас будет чудесный предпраздничный декабрь, который позволит вам более снисходительно отнестись к собственным промахам, а невыполненные планы перенести на “сразу-после-первого-января”, чтобы взять и выполнить.

Если же вы начнете оглядываться на почти прошедший год в ноябре, вы будете к себе беспощадны, а беспощадность на фоне редко выглядывающего из-за туч солнца и ранних сумерек категорически не рекомендуется.

Поэтому в ноябре для успешной борьбы с унынием стоит посмотреть вперед и определить тренды следующего года, чтобы быть готовыми встретить его в модном всеоружии.

Итак, чего ждать.

Голосовой поиск

Более четверти запросов на поиск в Google уже сейчас приходятся на голосовые сообщения. Это косвенно подтверждается как числом приложений, предлагающих синтезировать речь-в-текст, так и тем, как стремительно растет их функционал (Speechnotes дают возможность диктовать текст даже с соблюдением пунктуации; Transcribe поддерживает 80 языков и перевод видео контента в текст).

Вывод: Эта тенденция будет усиливаться, а значит, создаваемый контент для облегчения попадания на глаза потребителю должен быть максимально приближен к паттернам устной речи: неизменное правило грамотности дополняется теперь правилом “пишем, как говорим” (главным образом это касается лексики и синтаксиса).

Кросс-мессенджерный контент

Потребители контента все более активно переходят в мессенджеры и предпочитают делиться понравившимися статьями и видео в приватном режиме. Убедитесь, что вашей информацией можно делиться не просто в один клик, а в режиме доступа ко всем крупным мессенджерам.

Вывод: контент-генерирование в каналах и группах мессенджеров будет наращивать объем.

Социальные медиа – основные персоны влияния

Facebook, долгое время бывший гигантским полигоном маркет-контента, начал сдавать позиции после скандала с утечкой данных миллионов пользователей, и, скорее всего, “горькое послевкусие” и в следующем году даст о себе знать.

Instagram, имеющий миллиард (!) активных пользователей в месяц, сохранит свою привлекательность как инструмент для рекламодателей.

Аудитория Youtube, по разным оценкам, будет составлять почти 2 миллиарда к 2021 году.

Предоставление сервиса на 90 языках сделало социальную сеть ВКонтаке привлекательной не только для российского пользователя, но и для подписчиков соцсетей по всему миру. Количество пользователей только на мобильных устройствах уже сейчас превышает 80 миллионов человек в месяц.

LinkedIn активно вводит новые возможности для создания контента на своей платформе, желая занять позицию главного медиатора в В2В секторе, и надо отметить, что делает это довольно успешно.

Вывод: социальные медиа остаются привлекательной площадкой для пользователей, причем “персоны влияния” Instagram и Youtube будут важными тренд-сеттерами (подростки в опросах признаются, что любимый ютюбер вызывает у них больше доверия, чем даже близкие друзья).

“Вечнозелёный” контент

Несмотря на то, что границы цифрового океана постоянно расширяются и нам кажется, что наша потребность в новой информации не удовлетворится никогда, тренд на создание так называемого “вечнозеленого” контента будет набирать силу.

Тексты, не привязанные к сиюминутным новостям и обновлениям, имеют широкую аудиторию (так как в основном обращены скорее к новичкам, а не к узкой категории экспертов), легко оптимизируются и не теряют информационной ценности.

Вывод: запрос на “вечнозеленый” контент не снизится, поэтому не избегайте поиска ответа на “вечные” вопросы (“Что отличает хорошего маркетолога от плохого”, “30 правил успешной контент-стратегии, которые работают всегда” и т.д.), так как они являются отличным материалом для “долгоиграющего” контента.

Доля цифрового маркетинга будет по-прежнему увеличиваться

Это приведет к тому, что контент цифрового формата под влиянием возрастающей конкуренции станет ресурсом для все более смелых экспериментов (например, уже сейчас на блогах сайтов по продажам бизнес-продуктов можно найти материалы, созданные в жанре комиксов).

Вывод: контент, расширяющий границы ожиданий аудитории (“я сделаю то, чего до этого никто не догадывался делать”), будет прогнозировано иметь высокий отклик.

Молниеносное признание

Товары, услуги, люди получают молниеносное признание как бренды, если потребителю видна и понятна аудитория, которая принимает или отвергает бренд, поэтому можно ожидать, что все большую популярность будет набирать жанр “контент от комментаторов”.

Вывод: контент, который будут готовы создавать топовые комментаторы к постам, видео, стримам, обладая способностью удваивать аудиторию, становится отдельным контент-трендом.

Некоторые вещи не меняются

Так как Google и Яндекс не сдают позиции монополистов в размещении цифрового контента, разумным решением будут инвестиции в SEO-продвижение; только так контент попадает в поле зрения заинтересованной аудитории.

Вывод: ключевые слова и тематика не уйдут из ядра, составляющего контент как инструмент маркетинга. Экономия на продвижении контента не только может снизить интерес к бизнес-концептам, которые представляет и раскрывает контент, но и рискует привести к стратегической неудаче.

За большими брендами стоят большие форматы

Все большую популярность приобретает так называемый интерактивный story-telling (например, торговые сети запускают кулинарные шоу и предоставляют зрителям возможность немедленной покупки онлайн тех продуктов, которые появляются на экране во время шоу). Эта тенденция вписывается в тренд перехода к экономике впечатлений, основанной на получении личного опыта.

Вывод: Требования потребителя к информации не только ужесточились, но и многократно усложнились. Информация должна быть не просто познавательной и призывать к действию, она должна обещать личныйопыт. Этот фактор приобретает все большую значимость, так как получение опыта стало единицей потребления. Контент, претендующий на “трендовость”, должен учитывать этот вектор развития цифрового маркетинга.

Новое время диктует новые темы

Очевидно, что в быстро меняющейся цифровой реальности аудитории будут любопытны именно те новинки, которые могут непосредственно влиять на качество жизни потребителей уже сегодня.

Круг этих тем, хоть и традиционен, довольно широк. Например, в теме технологий это мобильные гаджеты с новым дизайном или расширенными функциональными возможностями, в теме технологических решений – это приложения, которые влияют на мониторинг здоровья (приложения типа Yoga daily fitness), индивидуальную продуктивность (приложения типа TickTick) и эффективное управление временем (приложения типа TMetric time tracker).

Вывод: Контент по теме “инновационные решения”, но соотносящийся с традиционными категориями (технологии, медицина, наука, работа, развлечения, т.д.), будет важным трендом, так как удовлетворяет потребность в информации об улучшении качества жизни.

Сытая акула перестает охотиться

Потребитель, знающий, что он в любой момент может получить доступ к какой-либо информации, почему-то не спешит воспользоваться этой возможностью, однако в том случае, когда у информации есть “срок годности”, аудитория автоматически активизируется.

Этот принцип известен как FOMO (fear of missing out), поэтому все большую популярность приобретают живые стримы с возможностью ограниченного эфиром комментирования, жанр сториз, возможность запрограммированного выставления статуса в мессенджерах на 24 часа и др.

Самым громким случаем был экстремальный стрим от Felix Baumgartner, который благодаря спонсорству Red Bull Stratos организовал прыжок с парашютом с высоты 36,6 километров. За подъемом и полетом Баумгартнера на YouTube одновременно следили 8 миллионов человек.

Вывод: Избыточность подачи и высокая легкодоступность “удешевляют” контент. Лимитированный доступ, напротив, стимулирует интерес, поэтому можно ожидать усиления этого контент-тренда в будущем.

Итог

Итак, мы можем ожидать усиления устного стиля изложения и видео контента как доминирующих трендов, а также кастомизации контента с целью увеличения личной вовлеченности потребителя.

Алла Чернец, RUSABILITY