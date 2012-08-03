Тенденции в сфере интернет-контента в 2019 году

Если же вы начнете оглядываться на почти прошедший год в ноябре, вы будете к себе беспощадны, а беспощадность на фоне редко выглядывающего из-за туч солнца и ранних сумерек категорически не рекомендуется.
Поэтому в ноябре для успешной борьбы с унынием стоит посмотреть вперед и определить тренды следующего года, чтобы быть готовыми встретить его в модном всеоружии.
Итак, чего ждать.
Более четверти запросов на поиск в Google уже сейчас приходятся на голосовые сообщения. Это косвенно подтверждается как числом приложений, предлагающих синтезировать речь-в-текст, так и тем, как стремительно растет их функционал (Speechnotes дают возможность диктовать текст даже с соблюдением пунктуации; Transcribe поддерживает 80 языков и перевод видео контента в текст).
Вывод: Эта тенденция будет усиливаться, а значит, создаваемый контент для облегчения попадания на глаза потребителю должен быть максимально приближен к паттернам устной речи: неизменное правило грамотности дополняется теперь правилом “пишем, как говорим” (главным образом это касается лексики и синтаксиса).
Потребители контента все более активно переходят в мессенджеры и предпочитают делиться понравившимися статьями и видео в приватном режиме. Убедитесь, что вашей информацией можно делиться не просто в один клик, а в режиме доступа ко всем крупным мессенджерам.
Вывод: контент-генерирование в каналах и группах мессенджеров будет наращивать объем.
Facebook, долгое время бывший гигантским полигоном маркет-контента, начал сдавать позиции после скандала с утечкой данных миллионов пользователей, и, скорее всего, “горькое послевкусие” и в следующем году даст о себе знать.
Instagram, имеющий миллиард (!) активных пользователей в месяц, сохранит свою привлекательность как инструмент для рекламодателей.
Аудитория Youtube, по разным оценкам, будет составлять почти 2 миллиарда к 2021 году.
Предоставление сервиса на 90 языках сделало социальную сеть ВКонтаке привлекательной не только для российского пользователя, но и для подписчиков соцсетей по всему миру. Количество пользователей только на мобильных устройствах уже сейчас превышает 80 миллионов человек в месяц.
LinkedIn активно вводит новые возможности для создания контента на своей платформе, желая занять позицию главного медиатора в В2В секторе, и надо отметить, что делает это довольно успешно.
Вывод: социальные медиа остаются привлекательной площадкой для пользователей, причем “персоны влияния” Instagram и Youtube будут важными тренд-сеттерами (подростки в опросах признаются, что любимый ютюбер вызывает у них больше доверия, чем даже близкие друзья).
Несмотря на то, что границы цифрового океана постоянно расширяются и нам кажется, что наша потребность в новой информации не удовлетворится никогда, тренд на создание так называемого “вечнозеленого” контента будет набирать силу.
Тексты, не привязанные к сиюминутным новостям и обновлениям, имеют широкую аудиторию (так как в основном обращены скорее к новичкам, а не к узкой категории экспертов), легко оптимизируются и не теряют информационной ценности.
Вывод: запрос на “вечнозеленый” контент не снизится, поэтому не избегайте поиска ответа на “вечные” вопросы (“Что отличает хорошего маркетолога от плохого”, “30 правил успешной контент-стратегии, которые работают всегда” и т.д.), так как они являются отличным материалом для “долгоиграющего” контента.
Это приведет к тому, что контент цифрового формата под влиянием возрастающей конкуренции станет ресурсом для все более смелых экспериментов (например, уже сейчас на блогах сайтов по продажам бизнес-продуктов можно найти материалы, созданные в жанре комиксов).
Вывод: контент, расширяющий границы ожиданий аудитории (“я сделаю то, чего до этого никто не догадывался делать”), будет прогнозировано иметь высокий отклик.
Товары, услуги, люди получают молниеносное признание как бренды, если потребителю видна и понятна аудитория, которая принимает или отвергает бренд, поэтому можно ожидать, что все большую популярность будет набирать жанр “контент от комментаторов”.
Вывод: контент, который будут готовы создавать топовые комментаторы к постам, видео, стримам, обладая способностью удваивать аудиторию, становится отдельным контент-трендом.
Так как Google и Яндекс не сдают позиции монополистов в размещении цифрового контента, разумным решением будут инвестиции в SEO-продвижение; только так контент попадает в поле зрения заинтересованной аудитории.
Вывод: ключевые слова и тематика не уйдут из ядра, составляющего контент как инструмент маркетинга. Экономия на продвижении контента не только может снизить интерес к бизнес-концептам, которые представляет и раскрывает контент, но и рискует привести к стратегической неудаче.
Все большую популярность приобретает так называемый интерактивный story-telling (например, торговые сети запускают кулинарные шоу и предоставляют зрителям возможность немедленной покупки онлайн тех продуктов, которые появляются на экране во время шоу). Эта тенденция вписывается в тренд перехода к экономике впечатлений, основанной на получении личного опыта.
Вывод: Требования потребителя к информации не только ужесточились, но и многократно усложнились. Информация должна быть не просто познавательной и призывать к действию, она должна обещать личныйопыт. Этот фактор приобретает все большую значимость, так как получение опыта стало единицей потребления. Контент, претендующий на “трендовость”, должен учитывать этот вектор развития цифрового маркетинга.
Очевидно, что в быстро меняющейся цифровой реальности аудитории будут любопытны именно те новинки, которые могут непосредственно влиять на качество жизни потребителей уже сегодня.
Круг этих тем, хоть и традиционен, довольно широк. Например, в теме технологий это мобильные гаджеты с новым дизайном или расширенными функциональными возможностями, в теме технологических решений – это приложения, которые влияют на мониторинг здоровья (приложения типа Yoga daily fitness), индивидуальную продуктивность (приложения типа TickTick) и эффективное управление временем (приложения типа TMetric time tracker).
Вывод: Контент по теме “инновационные решения”, но соотносящийся с традиционными категориями (технологии, медицина, наука, работа, развлечения, т.д.), будет важным трендом, так как удовлетворяет потребность в информации об улучшении качества жизни.
Потребитель, знающий, что он в любой момент может получить доступ к какой-либо информации, почему-то не спешит воспользоваться этой возможностью, однако в том случае, когда у информации есть “срок годности”, аудитория автоматически активизируется.
Этот принцип известен как FOMO (fear of missing out), поэтому все большую популярность приобретают живые стримы с возможностью ограниченного эфиром комментирования, жанр сториз, возможность запрограммированного выставления статуса в мессенджерах на 24 часа и др.
Самым громким случаем был экстремальный стрим от Felix Baumgartner, который благодаря спонсорству Red Bull Stratos организовал прыжок с парашютом с высоты 36,6 километров. За подъемом и полетом Баумгартнера на YouTube одновременно следили 8 миллионов человек.
Вывод: Избыточность подачи и высокая легкодоступность “удешевляют” контент. Лимитированный доступ, напротив, стимулирует интерес, поэтому можно ожидать усиления этого контент-тренда в будущем.
Итак, мы можем ожидать усиления устного стиля изложения и видео контента как доминирующих трендов, а также кастомизации контента с целью увеличения личной вовлеченности потребителя.
Алла Чернец, RUSABILITY
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