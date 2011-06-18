Дропшиппинг в работе интернет-магазина Дропшиппинг, или договор прямой поставки, – одна из моделей ведения бизнеса, суть которой состоит в том, что посредник не имеет запасов товара на складе, а покупает их у производителя уже тогда, когда получит заказ на него и оплату со стороны покупателя. Либо он передает заказ оптовику, а затем сам его отправляет, начисляя вам комиссионное вознаграждение.

Особую популярность схема работы дропшиппинг получила среди интернет-магазинов преимущественно на Западе, но и в Украине и России для дропшиппинга тоже есть хорошие перспективы.

Посудите сами – можно открыть бизнес, не являясь производителем конкретного продукта и даже не имея такой продукции в наличии. При этом в модели дропшиппинга за доставку отвечает сам производитель, вы же являетесь, по сути, посредником между ним и покупателем. Таким образом, дропшиппинг освобождает предпринимателя от необходимости решения ряда вопросов, таких как инвентаризация, логистика и тому подобных, позволяя сосредоточиться на маркетинге, раскрутке и в целом активно работать над увеличением продаж.

Дропшиппинг не зря стал особенно популярным именно в области электронной коммерции и в других сферах онлайн-продаж. Он дает возможность начать бизнес с минимальным стартовым капиталом, требует меньше расходов в процессе работы, отличается простотой масштабирования и позволяет предложить потенциальным покупателям широкий спектр товарного ассортимента. В Украине дропшиппинг — это, пожалуй, самая легкая простая и безопасная схема торговли. Реальные шансы на получение стабильного дохода при работе по схеме дропшиппинг не омрачаются ни арендой торговых помещений, ни решением проблем со складскими запасами (от ценовых колебаний на рынке вы тоже не зависите), ни наличием собственной логистической базы данных. Инструмент, необходимый для реализации дропшиппинга, — это всего лишь доступ в Интернет. Вы получаете широчайшее поле сбыта при сохранении свободы передвижения.

С другой стороны, в схеме дропшиппингаусложняется задача получения высокого уровня рентабельности, так как вы, по сути, являетесь посредником и частично зависите от третьей стороны, контроль за выполнением обязательств которой может быть непростым делом.

Все же, несмотря на ряд сложностей и спорных моментов, работа по модели дропшиппинга в некоторых случаях может быть идеальным решением для организации бизнеса. Так что давайте попробуем разобраться во всем этом подробнее.

Как работает схема дропшиппинга

Уже понятно, что основной модели является сотрудничество между поставщиком товара и его продавцом с целью заработать деньги. Весь процесс взаимодействия сводится к довольно простой схеме, состоящей из нескольких шагов:

Заключение договора с поставщиком. Создание сайта интернет-магазина, наполнение его товарами, отслеживание актуальности цены и остатков. Привлечение покупателей. Передача полученных через сайт заказов этому же поставщику одним из оговоренных заранее способов. Отправка товара с его стороны покупателю, который сделал заказ.

Вы, как продавец, получаете доступ к товарному ассортименту по сниженной цене, и ответ на вопрос, сколько можно заработать на дропшиппинге, зависит уже от того, по какой наценке можно будет продать продукт конечному покупателю. Диапазон отчислений способен сильно колебаться: от 10% и до 50% с учетом особенностей товара.

Дропшиппинг поставщики для интернет магазина

Важный вопрос, от успешного решения которого и зависит старт и дальнейшее развитие бизнеса. Обычно работу на таких условиях предлагают компании из Европы и Китая, поэтому выбор зависит скорее от товара, который вам нужен. Среди продукции, которая пользуется наибольшей популярностью при такой схеме работы, стоит выделить такие как одежда, обувь, часы, бижутерия, детские товары, автозапчасти и ряд других.

В качестве примеров компаний, которые предлагают сотрудничество по модели дропшиппинга в Украине, можно привести:

Hubber – сервис дропшиппинга, более 500 000 товаров.

ТМ Vilno – украинский производитель одежды, который позволяет покупать одежду по оптовой цене от 1 штуки и при этом берет на себя отправку заказа клиенту. Базовую скидку обещают на уровне розничной цены, с её увеличением по мере роста объема продаж.

Endorphone — партнерская программа от производителя чехлов для смартфонов компании Apple. Компания предлагает большой ассортимент чехлов с дизайнерским оформлением, стоимость каждого из которых для вас составит 110 гривен, а наценку уже можете устанавливать по своему усмотрению. Пример расчета с помощью калькулятора на их сайте:

«ТутМодно» — еще один производитель женской и мужской одежды, который предлагает сотрудничество по системе прямых поставок. Отличается довольно широким ассортиментом предложений в каталоге, а оптовые цены становятся доступными после регистрации в качестве партнера.

Тagtekstil — производитель текстильной продукции, предлагающий сотрудничество по системе прямых продаж (дропшиппинг). Солидный каталог поставщика включает постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, наматрасники и т.

Оpt-toys — магазин-склад игрушек, работающий только оптом и по системе дропшиппинг.

Villomі — активно развивающийся производитель женской обуви предлагает для дропшиппинга минимальный заказ от одной пары.

Также рекомендую обратить внимание на проект Bazzilla, что представляет собой каталог поставщиков, которые предлагают свои товары под реализацию по схеме прямых поставок. Если количество доступных в базе товаров соответствует действительности (более 100 тысяч), вероятность, что вы найдете там подходящее для себя предложение, очень высока.

Как открыть интернет-магазин по дропшиппингу

Рассмотрим ответ на вопрос: “Как открыть интернет-магазин для работы по схеме дропшиппинг” в виде последовательных этапов. Каждый этап открытия этого выгодного и низкозатратного бизнеса в сфере электронной коммерции заслуживает пристального внимания.

Ищем поставщика , который работает по дропшиппингу, просматриваем его каталог, изучаем цены, фото товаров и условия. Оптовые цены у поставщиков весьма привлекательны, так что сверху можно поставить вполне приличную наценку, ориентируясь на цены конкурентов и среднюю стоимость товара на рынке. Именно анализ этих данных даст вам возможность составить бизнес-план и получить ответ на вопрос: “Сколько можно заработать на дропшиппинге?”. Определяемся с товарными категориями , которые будем продавать по системе дропшиппинг. Создаем интернет-магазин и размещаем в нем товары, выбранные у поставщиков, по ценам выше оптовых, исходя из наценки которую вы определили для себя как оптимальную (как правило после анализа рынка и конкурентов). Оптимизируем магазин в соответствии с требованиями поисковых систем. Самостоятельное создание полноценного интернет-магазина по плечу далеко не каждому. Это глобальный этап в нашей схеме работы по системе дропшиппинг, включающий массу нюансов от покупки движка, доменного имени, регистрации и оплаты хостинга до разработки индивидуального дизайна, оптимизации и продвижения. Нацелившись на серьезные результаты в сфере Е-коммерции, лучше обращайтесь сразу к профессиональным разработчикам, не тратя зря ни силы, ни время. Запускаем рекламу. Для старта можно тестировать контекстная реклама и ремаркетинг, а в перспективе, для получения потенциальных покупателей из органической и более дешевой выдачи, начинайте активно работать по SEO продвижению. При появлении первых клиентов , вы делаете заказ у поставщика, оплачиваете товар по оптовой цене и указываете в качестве адреса доставки адрес вашего покупателя. Дропшиппинг особо привлекателен тем, что упаковка и отправка товара — забота вашего поставщика, а у вас остается прибыль в виде торговой наценки.

Дропшиппинг, как модель реализации товаров, основывается на действительно предельно простой и реальной схеме. Попробуем теперь дать ответ на один из самых актуальных вопросов, который приходит на ум почти каждому, кто собирается начать работу по схеме дропшиппинга. А не сэкономить ли на создании интернет-магазина, выбрав практически бесплатную альтернативу — соцсети или одностраничные сайты?

Чем для дропшиппинга полноценный интернет-магазин лучше сайта-одностраничника или торговли через социальные сети?

Преимущества и недостатки есть у каждого варианта. Выбор зависит лишь от бизнес-стратегии, которой вы собираетесь придерживаться.

Дропшиппинг на одностраничном сайте

Сделать сайт, заточенный под продажу одного-единственного товара, для работы по системе дропшиппинга можно быстро и просто, буквально за пару часов. Подробное описание товара и выгод, которые он сулит, красноречивые отзывы — вот и все, что вам нужно. У посетителя одностраничного сайта есть только два варианта действий — купить товар или закрыть страницу.

Главные его недостатки таковы:

Низкий уровень доверия у покупателей (несравнимо с полноценным интернет-магазином).

Сложности с SEO-продвижением в поисковых системах.

Отсутствие вариантов долгосрочного взаимодействия с покупателем. на одностраничные сайты клиенты, как правило, уже не возвращаются.

Дропшиппинг в социальных сетях

Создание группы или паблика в соцсетях предусматривает такую же схему продаж, как и в случае с сайтами, с той разницей, что заказы поступают не в корзину магазина, а в личные сообщения. Расходы на создание группы не требуются, и это большой плюс. Но и минусы у такой торговли весьма значительные:

Неудобство приема оплаты.

Низкий порог входа формирует стремительно нарастающую конкуренцию.

Ваш бизнес и ваша аудитория полностью зависят от соцсети. Если заблокировали ваш паблик (или саму соцсеть), вы теряете всех своих клиентов.

Отсутствие качественных возможностей для анализа поведения пользователей.

Полноценный интернет-магазин

Для тех, кто заинтересован в стабильном развитии бизнеса и росте продаж, по сути остается только один вариант — полноценно функционирующий сайт с каталогом товаров. Создание такого ресурса — задача, требующая времени, сил и средств, но при серьезном подходе вы убедитесь, что эта альтернатива окупает себя, создавая многочисленные преимущества для торговли по системе дропшиппинга. Собственный интернет-магазин аннулирует все перечисленные выше недостатки альтернативных методов работы, создавая абсолютно недоступные для них перспективы развития бизнеса.

Плюсы дропшиппинга как модели бизнеса

Взаимодействие продавца товара с его поставщиками, основанное на этой модели, обладает рядом преимуществ. Можно назвать целый перечень, который будет особенно актуальным для владельца малого бизнеса:

— широкий ассортимент товаров. Благодаря такой особенности дропшиппинга, как отсутствие необходимости закупать все товарные позиции, представленные в каталоге интернет-магазина, открываются действительно большие перспективы для расширения ассортимента;

— легкий старт. Как я уже писал в начале статьи, вам не потребуется начальный капитал для закупки партий товара, что особенно актуально при работе в тематиках с большим ассортиментом или в нише, где продукты отличаются высокой стоимостью;

— экономия времени . Решение вопросов, связанных с обработкой заказов, хранением и доставкой товаров, могут занимать очень много времени. Особенно если вы впервые организовываете бизнес интернет-магазина, не имея соответствующего опыта. В данном случае за все эти вопросы отвечает сам поставщик;

. Решение вопросов, связанных с обработкой заказов, хранением и доставкой товаров, могут занимать очень много времени. Особенно если вы впервые организовываете бизнес интернет-магазина, не имея соответствующего опыта. В данном случае за все эти вопросы отвечает сам поставщик; — гибкость и независимость . Вы можете заключить договора о сотрудничестве с любым количеством поставщиков, не ограничиваясь одним партнером. Это дает вам не только гибкость в плане ассортимента, но и возможность не быть зависимым только от одного из них;

. Вы можете заключить договора о сотрудничестве с любым количеством поставщиков, не ограничиваясь одним партнером. Это дает вам не только гибкость в плане ассортимента, но и возможность не быть зависимым только от одного из них; — отсутствие проблемы товарных остатков . Поскольку нет необходимости покупать товар целыми партиями и хранить их на складе, соответственно, нет риска столкнуться с проблемой нераспроданных товарных остатков. В ряде ниш, например при торговле трендовыми продуктами, это может стать реальной проблемой;

. Поскольку нет необходимости покупать товар целыми партиями и хранить их на складе, соответственно, нет риска столкнуться с проблемой нераспроданных товарных остатков. В ряде ниш, например при торговле трендовыми продуктами, это может стать реальной проблемой; — снижение расходов . Вы не тратитесь на доставку и хранение товаров, не оплачиваете таможенные пошлины, не заботитесь об актуальности договоров с производителями и прочих, не очень интересных, но необходимых для бизнеса вещах. А ведь все это требовало бы дополнительных вложений денег, которые, например, можно потратить на раскрутку и увеличение продаж.

Можно не сомневаться, что для большинства начинающих предпринимателей наибольшим преимуществом будет именно необходимость минимальных вложений на старте. Но и другие плюсы достаточно весомые, чтобы обратить на них внимание.

Минусы дропшиппинга

Схема работы по прямой поставке часто рассматривается как легкий способ начать свое дело в области электронной торговли. Но как и всё, что великолепно звучит в теории, на практике оказывается не таким радужным. Так и в этом случае, и вот на какие минусы модели работы по дропшиппингу стоит обратить внимание:

— низкий барьер входа . Как говорится, вот вам две стороны медали. То, что воспринимается как преимущество, при совпадении ряда условий может превратиться в один из недостатков. Из-за низкого барьера входа в эту нишу, кроме вас, это сделают (или уже сделали) еще тысячи других продавцов. В результате успешная конкуренция может потребовать немалых усилий и наличия хорошего рекламного бюджета. Необходимо хорошо проанализировать уровень конкуренции по выбранному рекламному каналу, чтобы убедиться, что он вам действительно подходит;

. Как говорится, вот вам две стороны медали. То, что воспринимается как преимущество, при совпадении ряда условий может превратиться в один из недостатков. Из-за низкого барьера входа в эту нишу, кроме вас, это сделают (или уже сделали) еще тысячи других продавцов. В результате успешная конкуренция может потребовать немалых усилий и наличия хорошего рекламного бюджета. Необходимо хорошо проанализировать уровень конкуренции по выбранному рекламному каналу, чтобы убедиться, что он вам действительно подходит; — работы все равно будет много . Нужно будет написать уникальные тексты для карточек товаров, при необходимости – заменить фото товаров, которые могут быть низкого качества, да и в целом провести качественную SEO-оптимизацию интернет-магазина. Кроме того, в ряде ниш с высокой конкуренцией может потребоваться привлечение специалистов по дизайну и юзабилити, чтобы сформировать собственный уникальный стиль;

. Нужно будет написать уникальные тексты для карточек товаров, при необходимости – заменить фото товаров, которые могут быть низкого качества, да и в целом провести качественную SEO-оптимизацию интернет-магазина. Кроме того, в ряде ниш с высокой конкуренцией может потребоваться привлечение специалистов по дизайну и юзабилити, чтобы сформировать собственный уникальный стиль; — особенности формирования прибыли . Работая по модели дропшиппинга, вы зарабатываете за счет комиссионного вознаграждения, которое определяется в виде разницы между ценой у поставщика и вашей наценкой. Соответственно, целесообразно начинать работать только с товарами, которые отличаются хорошей маржинальностью, иначе итоговая цена для покупателя будет неконкурентоспособной;

. Работая по модели дропшиппинга, вы зарабатываете за счет комиссионного вознаграждения, которое определяется в виде разницы между ценой у поставщика и вашей наценкой. Соответственно, целесообразно начинать работать только с товарами, которые отличаются хорошей маржинальностью, иначе итоговая цена для покупателя будет неконкурентоспособной; — репутационные риски . Не все поставщики относятся к своим обязательствам добросовестно, поэтому проблемы с обработкой заказа на их стороне могут ударить по вашей репутации. Именно поэтому рекомендуется работать сразу с несколькими партнерами, чтобы в случае возникновения подобной ситуации негативные последствия для вашего бизнеса были минимальными;

. Не все поставщики относятся к своим обязательствам добросовестно, поэтому проблемы с обработкой заказа на их стороне могут ударить по вашей репутации. Именно поэтому рекомендуется работать сразу с несколькими партнерами, чтобы в случае возникновения подобной ситуации негативные последствия для вашего бизнеса были минимальными; — трудности в формировании УТП . Аббревиатура «УТП» расшифровывается как «уникальное торговое предложение». Почему посетители вашего интернет-магазина должны покупать именно у вас, а не у сотни других продавцов, которые предлагают аналогичный товар? Учитывая, что часть процессов полностью зависит от поставщика, ответить на этот вопрос трудно. Можно, конечно, пытаться конкурировать ценой, но ведь это заранее проигрышная стратегия. С другой стороны, в традиционной e-commerce за счет той же обработки заказов и логистики можно выделиться среди конкурентов;

. Аббревиатура «УТП» расшифровывается как «уникальное торговое предложение». Почему посетители вашего интернет-магазина должны покупать именно у вас, а не у сотни других продавцов, которые предлагают аналогичный товар? Учитывая, что часть процессов полностью зависит от поставщика, ответить на этот вопрос трудно. Можно, конечно, пытаться конкурировать ценой, но ведь это заранее проигрышная стратегия. С другой стороны, в традиционной e-commerce за счет той же обработки заказов и логистики можно выделиться среди конкурентов; — трудности в масштабировании . Что произойдет, если вы успешно решите все перечисленные выше проблемы? Вполне логично, что продажи начнут уверенно расти. И тут можно столкнуться с еще одной сложной задачей. Скажем, вдруг вы начнете получать по 50 и больше заказов в день. Готов ли ваш поставщик к этому? Сможет ли он удовлетворять такой объем спроса и при необходимости выделить для вас дополнительные ресурсы? Будут ли заказы обрабатываться и доставляться вовремя? Над всеми этими вопросами нужно задуматься заранее, ведь если вы готовы работать над развитием своего бизнеса день и ночь, не факт, что ваш поставщик будет придерживаться аналогичной позиции по отношению к своим партнерам.

Но все же перспектива столкнуться со всеми перечисленными проблемами не должна стать той причиной, которая заставит вас отказаться от попытки построить собственный бизнес. Просто нужно быть готовым к тому, что реальность может существенно отличаться от предполагаемых ожиданий.

Кому это подходит?

После прочтения статьи вы уже, наверное, сделали для себя соответствующие выводы. Но все же нелишним будет ознакомиться и с нашим мнением по этому поводу. Мы в Lemarbet считаем дропшиппинг интересной и перспективной схемой организации бизнеса интернет-магазина, но с некоторыми оговорками.

Вряд ли можно рекомендовать данную модель предпринимателям, у которых большие амбиции. Без контроля над поставками товаров и обработкой заказов вам не удастся создать интернет-магазин, способный на равных конкурировать с лидерами рынка. А вот для небольших сайтов это достаточно хорошее решение, способное помочь вам в создании источника пусть и не внушительной, но постоянной прибыли.

Также это хороший выбор для тех владельцев интернет-магазина, которые хотят «прощупать» новую нишу или же расширить существующий товарный ассортимент без существенных вложений. В таких случаях работа по модели дропшиппинга может стать отличным способом для эффективного решения поставленных задач.