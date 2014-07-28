Освещение в местах продажи разных групп товаров Конкуренция в сфере розничной торговли столь высока, что ритейлеры, как сетевая розница так и линейная, с готовностью воспринимают новые маркетинговые технологии по стимулированию торговли. Вплоть до экзотических, типа аромамаркетинга. Между тем, рецепт успеха часто лежит на поверхности, и мероприятия по увеличению продаж нужно начинать с правильного освещения торгового зала и важных зон. «Подсветим» в рамках статьи некоторые секреты освещения для разных групп товаров.

Когда мы говорим о современном освещении, то, прежде всего, имеем ввиду LED. Причина проста: технология только появилась, но уже отлично себя зарекомендовала. Светодиоды экономичны, эргономичны, универсальны и гигиеничны. Но самое главное, технология продолжает развиваться и будущее розницы несомненно будет связано именно с LED.

Коварные нормы освещения

Теперь о нормах: согласно утвержденным стандартам (СНиП) и требований СЭС, освещенность торгового зала должна составлять не меньше 500 Люкс (ЛК). Но одно знание этой цифры не может никому помочь. Световосприятие – одно из самых субъективных чувств. Вот смотрите – на улице в пасмурный день освещенность где-то 10 000 ЛК (десять тысяч, Карл!). Но под открытым небом свет однородный и рассеянный. И если в своей торговой точке, стремясь сделать приглушенную атмосферу, вы используете светильники, которые дадут 10 тысяч Люкс, то пасмурно не получится. У вас будет сверкать, как возле сверхновой звезды и даже физически от такого яркого света в помещении находиться будет сложно.

При этом все понимают, что если в магазине будет темно (особенно по сравнению с дневным светом), то заглянувший к вам в магазин покупатель будет блуждать по залу как слепой котенок – пройдет несколько зон пока глаза привыкнут и оставит на кассе меньше денег. Остальное пойдет покупать к конкурентам.

Поэтому, хотя в стандартах и прописан нижний порог в 500 люкс, но для успешных продаж это недостаточный ориентир. Из нашего опыта, освещение зала должно составлять не менее 700-1000 ЛК. А приоритетным зонам, чтобы сиять, нужно на 50-100% больше. Цифра общей освещенности может быть и выше, – это зависит от цветового решения интерьера, потому что светопоглощение у каждого цвета свое. Но соотношение +50-100% для акцентов желательно соблюдать.

Максимум освещенности, которые мы наблюдали – в одном из косметических магазинов Киева. Он равняется 2 500 Люкс и в этом магазине действительно очень ярко. Сравните – на футбольном стадионе на поле во время матча – 1200 ЛК.

Жестко привязываться к какому-то значению не стоит. Нет и не будет одной оптимальной цифры, которая будет означать самую лучшую освещенность. В каждом конкретном случае необходимый уровень освещенности высчитывается специалистами отдельно – с учетом колористики интерьера и товаров, конфигурации торгового оборудования, целевого назначения и многого другого.

Освещение: продуктовый ритейл

Кроме показателя освещенности, существует понятие температуры света (Тс). Если говорить о белом, то градация следующая:

холодный – от 4500 и выше К';

нейтральный – 3500-4500К;

теплый – 2700К (сверхтеплый); 3000К-3500К (теплый).

' Световая температура (Тс) измеряемая в Кельвинах

Холодный – уместен для продуктов заморозки и охлажденной свежины. Поэтому морозильные и холодильные витрины оснащаются такой подсветкой. И совсем неправильно ее отключать. В остальном для продуктового ритейла характерен теплый свет. Он более уютный и расслабляющий - атмосферный.

Кроме общей освещенности применяют местную (зональную) – акцентирующую. Особенно это важно для «элитки» - алкоголя, дорогого табака, икры, дорогой «кондитерки» с ограниченным сроком реализации, собственной кулинарии.

И с общей, и с акцентирующей подсветкой LED прекрасно справляется. Большим плюсом для продуктового ритейла является то, что светодиоды не дают излучения, которое влияет на срок реализации продуктов питания. А компактность светильников позволяет размещать их в самых укромных местах.

Ну, и наконец, – экономичность. Для супермаркетов это важно, и не только из-за прямой экономии.

Зачастую крупный объект торговли при вводе в эксплуатацию получил одни лимиты электроэнергии, а на практике оказалось что кВт. требуется больше. Ритейлеры и девелопперы прекрасно знают, какой ценой порой дается каждый дополнительный киловатт. Штрафы за перелимит также немаленькие. Переоснащение объекта под LED зачастую решает эту проблему.

Освещение: торговые центры и бутики

Для бойкой торговли одеждой хороший свет едва ли не самый главный фактор. Особенно если речь идет о дорогих товарах. Нормы освещенности по СНиП здесь те же. Только одежду выбирают по тому, как она выглядит и «недоосвещенность» торговцу одеждой обходится дороже. Без правильной подачи, которая включает в себя и свет, любая вещь заведомо проигрывает по впечатлению.

Здесь применяется преимущественно холодный свет, и его требуется больше. Ведь интерьерные решения в непродовольственных точках не знают границ, и чем темнее стены, тем больше нужно света. Это же касается и самого товара: кожаные изделия и обувь преимущественно темных оттенков; света нужно много и он должен быть холодным.

Есть исключения – изделия из золота подсвечиваются теплым светом. А бытовая техника, например, не требует большой освещенности так как имеет преимущественно светлые тона.

Правила акцентирующего света здесь те же – выделяется приоритетный товар. LED полностью удовлетворяет всем требованиям современной торговли, и в основном освещении, и в акцентирующем. Кроме того, с помощью светодиодов оформляют витрины и моделируют торговое пространство. Но это тема, которую мы рассмотрим в следующих статьях.

Благодарим за помощь в создании статьи Александра Тоцкого, директора компании ELX, специализирующейся на профессиональных световых решениях для ритейла.

Источник – All Retail