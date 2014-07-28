Освещение в местах продажи разных групп товаров

Когда мы говорим о современном освещении, то, прежде всего, имеем ввиду LED. Причина проста: технология только появилась, но уже отлично себя зарекомендовала. Светодиоды экономичны, эргономичны, универсальны и гигиеничны. Но самое главное, технология продолжает развиваться и будущее розницы несомненно будет связано именно с LED.
Теперь о нормах: согласно утвержденным стандартам (СНиП) и требований СЭС, освещенность торгового зала должна составлять не меньше 500 Люкс (ЛК). Но одно знание этой цифры не может никому помочь. Световосприятие – одно из самых субъективных чувств. Вот смотрите – на улице в пасмурный день освещенность где-то 10 000 ЛК (десять тысяч, Карл!). Но под открытым небом свет однородный и рассеянный. И если в своей торговой точке, стремясь сделать приглушенную атмосферу, вы используете светильники, которые дадут 10 тысяч Люкс, то пасмурно не получится. У вас будет сверкать, как возле сверхновой звезды и даже физически от такого яркого света в помещении находиться будет сложно.
При этом все понимают, что если в магазине будет темно (особенно по сравнению с дневным светом), то заглянувший к вам в магазин покупатель будет блуждать по залу как слепой котенок – пройдет несколько зон пока глаза привыкнут и оставит на кассе меньше денег. Остальное пойдет покупать к конкурентам.
Поэтому, хотя в стандартах и прописан нижний порог в 500 люкс, но для успешных продаж это недостаточный ориентир. Из нашего опыта, освещение зала должно составлять не менее 700-1000 ЛК. А приоритетным зонам, чтобы сиять, нужно на 50-100% больше. Цифра общей освещенности может быть и выше, – это зависит от цветового решения интерьера, потому что светопоглощение у каждого цвета свое. Но соотношение +50-100% для акцентов желательно соблюдать.
Максимум освещенности, которые мы наблюдали – в одном из косметических магазинов Киева. Он равняется 2 500 Люкс и в этом магазине действительно очень ярко. Сравните – на футбольном стадионе на поле во время матча – 1200 ЛК.
Жестко привязываться к какому-то значению не стоит. Нет и не будет одной оптимальной цифры, которая будет означать самую лучшую освещенность. В каждом конкретном случае необходимый уровень освещенности высчитывается специалистами отдельно – с учетом колористики интерьера и товаров, конфигурации торгового оборудования, целевого назначения и многого другого.
Кроме показателя освещенности, существует понятие температуры света (Тс). Если говорить о белом, то градация следующая:
' Световая температура (Тс) измеряемая в Кельвинах
Холодный – уместен для продуктов заморозки и охлажденной свежины. Поэтому морозильные и холодильные витрины оснащаются такой подсветкой. И совсем неправильно ее отключать. В остальном для продуктового ритейла характерен теплый свет. Он более уютный и расслабляющий - атмосферный.
Кроме общей освещенности применяют местную (зональную) – акцентирующую. Особенно это важно для «элитки» - алкоголя, дорогого табака, икры, дорогой «кондитерки» с ограниченным сроком реализации, собственной кулинарии.
И с общей, и с акцентирующей подсветкой LED прекрасно справляется. Большим плюсом для продуктового ритейла является то, что светодиоды не дают излучения, которое влияет на срок реализации продуктов питания. А компактность светильников позволяет размещать их в самых укромных местах.
Ну, и наконец, – экономичность. Для супермаркетов это важно, и не только из-за прямой экономии.
Зачастую крупный объект торговли при вводе в эксплуатацию получил одни лимиты электроэнергии, а на практике оказалось что кВт. требуется больше. Ритейлеры и девелопперы прекрасно знают, какой ценой порой дается каждый дополнительный киловатт. Штрафы за перелимит также немаленькие. Переоснащение объекта под LED зачастую решает эту проблему.
Для бойкой торговли одеждой хороший свет едва ли не самый главный фактор. Особенно если речь идет о дорогих товарах. Нормы освещенности по СНиП здесь те же. Только одежду выбирают по тому, как она выглядит и «недоосвещенность» торговцу одеждой обходится дороже. Без правильной подачи, которая включает в себя и свет, любая вещь заведомо проигрывает по впечатлению.
Здесь применяется преимущественно холодный свет, и его требуется больше. Ведь интерьерные решения в непродовольственных точках не знают границ, и чем темнее стены, тем больше нужно света. Это же касается и самого товара: кожаные изделия и обувь преимущественно темных оттенков; света нужно много и он должен быть холодным.
Есть исключения – изделия из золота подсвечиваются теплым светом. А бытовая техника, например, не требует большой освещенности так как имеет преимущественно светлые тона.
Правила акцентирующего света здесь те же – выделяется приоритетный товар. LED полностью удовлетворяет всем требованиям современной торговли, и в основном освещении, и в акцентирующем. Кроме того, с помощью светодиодов оформляют витрины и моделируют торговое пространство. Но это тема, которую мы рассмотрим в следующих статьях.
Благодарим за помощь в создании статьи Александра Тоцкого, директора компании ELX, специализирующейся на профессиональных световых решениях для ритейла.
Источник – All Retail
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