Nissan представил "такси будущего" Ежедневно более 600 000 человек в Нью-Йорке используют желтое такси, которое уже давно стало всемирно известным символом этого города. Компания Nissan представляет прототип такси завтрашнего дня — Nissan NV200 Taxi 2014 модельного года. Автомобиль был представлен CEO компании Nissan Карлосом Гоном и мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.

«Nissan NV200 Taxi — нью-йоркское «такси будущего», и мы с гордостью открываем новую эру в создании городских средств передвижения, — сказал г-н Гон. — В такси будущего воплощен мировой опыт специалистов Nissan по созданию коммерческих автомобилей. В нем также учтены рекомендации таксистов и пассажиров Нью-Йорка, благодаря которым удалось внести важные изменения в концепцию современного такси. Модель Nissan Taxi сочетает беспрецедентный уровень инноваций и комфорта, которые высоко оценят 600 000 пассажиров, ежедневно пользующихся услугами такси».

В мае 2011 года после напряженной двухлетней конкурентной борьбы Комиссия по такси и прокатным автомобилям города Нью-Йорка (TLC) выбрала из числа многих предложений Nissan NV200 Taxi в качестве официального городского такси, которое начнет осуществлять перевозки пассажиров в конце 2013 года. Наряду с Nissan и TLC свой вклад в создание нового автомобиля также внесли Национальный музей дизайна «Cooper-Hewitt» и организация «Design Trust for Public Space and Smart Design».

«Nissan NV 200 станет самым безопасным и комфортабельным городским такси, какое когда-либо появлялось на улицах нашего мегаполиса, — утверждает мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. — Нью-йоркские такси всегда были образцом и символом города, а теперь они задают новые стандарты качества. 600 000 пассажиров заслужили право пользоваться самыми современными технологиями и высочайшим уровнем безопасности, которые предоставляет им новая модель».

Интерьер проектировался исходя из пожеланий профессиональных таксистов, обладателей лицензий, представителей автопарков, а также пассажиров. Ниже перечислены главные особенности и удобства салона автомобиля: В мае 2011 года после напряженной двухлетней конкурентной борьбы Комиссия по такси и прокатным автомобилям города Нью-Йорка (TLC) выбрала из числа многих предложений Nissan NV200 Taxi в качестве официального городского такси, которое начнет осуществлять перевозки пассажиров в конце 2013 года. Наряду с Nissan и TLC свой вклад в создание нового автомобиля также внесли Национальный музей дизайна «Cooper-Hewitt» и организация «Design Trust for Public Space and Smart Design».«Nissan NV 200 станет самым безопасным и комфортабельным городским такси, какое когда-либо появлялось на улицах нашего мегаполиса, — утверждает мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. — Нью-йоркские такси всегда были образцом и символом города, а теперь они задают новые стандарты качества. 600 000 пассажиров заслужили право пользоваться самыми современными технологиями и высочайшим уровнем безопасности, которые предоставляет им новая модель».Интерьер проектировался исходя из пожеланий профессиональных таксистов, обладателей лицензий, представителей автопарков, а также пассажиров. Ниже перечислены главные особенности и удобства салона автомобиля: Просторный салон для четырех пассажиров и багажа существенно улучшен по сравнению с существующими моделями такси;

Сдвижные двери со ступенькой и удобным поручнем облегчают посадку в салон и высадку из него;

Прозрачная крыша позволяет беспрепятственно любоваться видом города;

Предусмотрены открывающиеся боковые окна;

Управление системой климат-контроля с пассажирских мест;

Облицовка потолка «Active Carbon Lined» (с применением активированного угля) способствует устранению неприятных запахов в салоне;

Предусмотрено верхнее индивидуальное освещение для пассажиров, а также подсветка пола, облегчающая размещение багажа;

Зарядное устройство для мобильных аксессуаров пассажиров, включая розетку на 12 вольт и два порта USB;

Воздухопроницаемая, антисептическая, долговечная и экологичная обивка сидений внешне напоминает натуральную кожу, легко очищается и не впитывает грязь;

Удобный, плоский и ровный (без «горбов») пол пассажирского отсека. Другие конструктивные особенности автомобиля: Проверенный в эксплуатации двухлитровый 4-цилиндровый двигатель, отличающийся малой токсичностью отработавших газов и, что немаловажно для такси, топливной экономичностью;

Гарантия силового агрегата на 150 000 миль (240 000 км) пробега;

Малошумный звуковой сигнал, который сопровождается включением внешнего освещения, благодаря чему уменьшается частота использования сигнала;

Регулировка сиденья водителя по 6 направлениям, причем наклон спинки и регулировку поясничной поддержки можно менять даже при установленной перегородке;

Уникальный материал обивки и особая прострочка сиденья водителя обеспечивают наилучшую вентиляцию;

Предусмотрен USB-вход для подключения аудиоустройств водителя, а также зарядный разъем для зарядного устройства;

В базовой комплектации имеется навигационная система с интегрированной камерой заднего обзора;

Система Hearing Loop для лиц с нарушением слуха;

Предусмотрена внутренняя связь для переговоров водителя с пассажирами;

Электроподготовка для системы «taxi T-PEP». Кроме того, такси будущего включает следующие меры по обеспечению безопасности: Данная модель — единственное такси с полноценной внутренней перегородкой между водителем и пассажирами, которое будет проходить тесты на безопасность;

Передние и задние пассажиры защищены боковыми подушками-шторками безопасности, кроме того, подушки безопасности встроены в сиденья переднего ряда;

Стандартная антипротивобуксовочная система и система динамической стабилизации;

Сдвижные двери снижают риск нанесения травм пешеходам, велосипедистам, мотоциклистам и т.д. в результате неожиданного резкого открывания обычных дверей;

Освещение, предупреждающее остальных участников движения об открытии дверей. Более 13 000 такси за год проезжают, в общей сложности, 500 миллионов миль (800 миллионов километров), поэтому высокая надежность и долговечность являются важнейшими факторами при разработке автомобилей. Основываясь на огромным опыте, накопленном при создании самых разных коммерческих автомобилей, в том числе муниципальных такси, для многих стран мира, компания Nissan планирует провести всеобъемлющие испытания Nissan NV200 Taxi до поступления в продажу. Кроме того, как ранее подтвердил мэр Нью-Йорка, данная модель станет первым полностью оборудованным такси (с перегородкой), которое пройдет краш-тесты. Компания Nissan в партнерстве с корпорацией Braun — мировым лидером по разработке автомобильных систем для людей с ограниченными возможностями — проектирует и изготавливает новаторское техническое решение по адаптации нью-йоркского такси для перевозки пассажиров в инвалидных колясках. На основе инновационных разработок корпорации Braun компания Nissan нашла решения для нью-йоркских водителей такси с лицензией.

В качестве части программы «Такси будущего» компания Nissan совместно с городскими властями и владельцами такси изучает перспективы использования экологически чистых электромобилей в качестве такси. Компания Nissan бесплатно поставит нью-йоркским владельцам такси шесть электромобилей Nissan LEAF и три зарядные станции второго поколения с целью тестирования возможности электрификации таксомоторного парка.

Модель Nissan NV200 Taxi производится в Северной Америке на заводе в Куэрнаваке (Мексика). Рекомендованная розничная цена составит приблизительно 29 700 долларов.

О такси будущего

В 2007 городские власти Нью-Йорка созвали группу заинтересованных лиц, включая водителей такси, владельцев таксопарков и пассажиров, чтобы определить критерии создания городских такси нового поколения, названных «такси будущего». В результате совместной работы «Design Trust for Public Space» и Комиссии по такси и прокатным автомобилям города Нью-Йорка была разработана новая концепция системы такси 21-го века, в том числе и требования к автомобилям. В декабре 2009 года TLC объявила «сбор предложений», призвав производителей и конструкторов поделиться своими идеями о том, каким должен быть автомобиль, используемый в качестве нью-йоркского такси. В результате анализа предложений был выбран Nissan NV200, который станет официальным такси Нью-Йорка на следующие десять лет.

О компании Nissan

Nissan Motor Co., Ltd., вторая по величине японская автомобилестроительная компания с головным офисом в г. Иокогама (Япония), входит в Альянс Renault-Nissan. Штат сотрудников составляет 248 000 человек. В 2010 году продажи автомобилей под марками Nissan и Infiniti составили более 4 млн. автомобилей. В соответствии c принципом «создания уникальных инновационных продуктов для всех покупателей», Nissan предлагает широкий ряд моделей Nissan и Infiniti с низким расходом топлива и уровнем выброса СО2. Выступая в роли пионера в сфере транспорта с нулевой токсичностью выбросов, Nissan открыл новую страницу истории, представив Nissan LEAF — первый массовый, доступный по цене автомобиль, движущийся исключительно на электроэнергии.