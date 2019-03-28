Собственный бизнес в Европе

Более того, людям с достаточными финансовыми ресурсами открытие бизнеса в странах ЕС — это гарантированный и удобный способ иммиграции в одно из европейских государств, с последующим оформлением ПМЖ.
Уровень налогов в странах ЕС варьируется от среднего к высокому, но, как правило, европейское налоговое законодательство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, и экономики в целом. Поэтому начинающим бизнесменам предоставляются существенные субсидии и льготы.
Для ведения бизнеса в Европе необходимо оформить бизнес-визу в Консульстве выбранной страны, и после соблюдения некоторых условий появится возможность получения вида на жительство, а впоследствии и гражданства.
Для граждан бывшего СССР для ведения своего дела больше всего подойдут страны восточной Европы. За время после развала социалистической системы еще не до конца стерлись ментальные и культурные сходства, объединяющие наши государства. К тому же жители восточной Европы в своей массе славяне, что облегчит взаимопонимание и языковые трудности.
Например, в Чехии, где в последнее время проводится огромное количество различных бизнес-выставок, на которые съезжаются предприниматели со всего мира, гарантией надежного бизнеса является:
Для открытия бизнеса в Чехии нужно выбрать форму собственности. Это может быть s.r.o. (аналог ООО), либо zivnostnik (аналог российского ИП). С 2014 года уставной капитал любой чешской фирмы может составлять лишь одну крону. После формирования уставного капитала заверенные у нотариуса документы направляются в верховный суд. После необходимых проверок предприятие регистрируется. Наиболее популярными направлениями предпринимательства в Чехии являются:
Хорошей страной для открытия бизнеса является Польша. Количество населения в 38 млн человек — это и перспективный покупательский спрос и сравнительно дешевая рабочая сила. Страна очень лояльна к иностранным предпринимателям, и всячески содействует привлечению зарубежных инвестиций в виде предоставления всевозможных грантов, льгот и экономических зон.
Для ведения бизнеса в Польше лучше всего открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО). Уставный капитал должен быть не менее 5000 злотых, количество учредителей от одного и более. Начинать предпочтительнее с мелкого бизнеса, связанного с торговлей или сферой услуг.
Что касается самих правил регистрации, то они мало чем отличаются от других европейских стран. Например, для того чтобы начать свой бизнес в Германии также необходимо в первую очередь зарегистрировать фирму. По решению правительства, минимальный уставной капитал предприятия должен быть равен 1 евро.
Одним из привлекательных направлений предпринимательства в Германии — это сфера туризма. В стране существует большое количество, так называемых «открывашек» — организаций, деятельность которых как раз и направлена на помощь регистрации фирм предпринимателям из-за рубежа и содействия в получении рабочих виз и видов на жительство.
В целом ведение бизнеса в Европе привлекательно отсутствием государственной бюрократии, в самом советском понимании этого термина. Во главе угла стоят закон, общепринятая порядочность, реальная конкуренция и отсутствие масштабной коррупции.
Но есть и негативные стороны, выраженные в обязательной интеграции в совершенно иную ментальность и культуру (для западноевропейских стран), немалые финансовые инвестиции на этапе становления и перенасыщение европейского рынка товаров и услуг.