Собственный бизнес в Европе Такие негативные факторы последних лет, как резкое падение курса национальных валют, инфляция, политическая нестабильность, экономические потрясения, а местами и боевые действия, заставили многих граждан стран СНГ рассмотреть возможность открытия своего бизнеса в Европе.

Более того, людям с достаточными финансовыми ресурсами открытие бизнеса в странах ЕС — это гарантированный и удобный способ иммиграции в одно из европейских государств, с последующим оформлением ПМЖ.

Бизнес в Европе позволяет компании выйти на мировой рынок и открывает доступ к европейскому кредитованию и банковским услугам, что существенно повышает доход и рентабельность предпринимательской деятельности.

Уровень налогов в странах ЕС варьируется от среднего к высокому, но, как правило, европейское налоговое законодательство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, и экономики в целом. Поэтому начинающим бизнесменам предоставляются существенные субсидии и льготы.

Для ведения бизнеса в Европе необходимо оформить бизнес-визу в Консульстве выбранной страны, и после соблюдения некоторых условий появится возможность получения вида на жительство, а впоследствии и гражданства.

Выбор европейской страны для бизнеса

Для граждан бывшего СССР для ведения своего дела больше всего подойдут страны восточной Европы. За время после развала социалистической системы еще не до конца стерлись ментальные и культурные сходства, объединяющие наши государства. К тому же жители восточной Европы в своей массе славяне, что облегчит взаимопонимание и языковые трудности.

Например, в Чехии, где в последнее время проводится огромное количество различных бизнес-выставок, на которые съезжаются предприниматели со всего мира, гарантией надежного бизнеса является:

Стабильное и гибкое законодательство. Современная судебно-правовая система, направленная на защиту частной собственности.

Для открытия бизнеса в Чехии нужно выбрать форму собственности. Это может быть s.r.o. (аналог ООО), либо zivnostnik (аналог российского ИП). С 2014 года уставной капитал любой чешской фирмы может составлять лишь одну крону. После формирования уставного капитала заверенные у нотариуса документы направляются в верховный суд. После необходимых проверок предприятие регистрируется. Наиболее популярными направлениями предпринимательства в Чехии являются:

строительство;

туризм;

фармацевтика;

кулинария;

недвижимость.

Хорошей страной для открытия бизнеса является Польша. Количество населения в 38 млн человек — это и перспективный покупательский спрос и сравнительно дешевая рабочая сила. Страна очень лояльна к иностранным предпринимателям, и всячески содействует привлечению зарубежных инвестиций в виде предоставления всевозможных грантов, льгот и экономических зон.

Для ведения бизнеса в Польше лучше всего открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО). Уставный капитал должен быть не менее 5000 злотых, количество учредителей от одного и более. Начинать предпочтительнее с мелкого бизнеса, связанного с торговлей или сферой услуг.

Если обратиться к странам Западной Европы, таким как Германия, Франция, Великобритания, то можно увидеть, что ситуация здесь несколько иная. Законодательство этих стран хоть и декларирует принципы развития экономики и помощи бизнесу, но на деле рынок настолько перенасыщен, что найти свою нишу, в отличие от развивающихся восточноевропейских государств, здесь весьма проблематично.

Что касается самих правил регистрации, то они мало чем отличаются от других европейских стран. Например, для того чтобы начать свой бизнес в Германии также необходимо в первую очередь зарегистрировать фирму. По решению правительства, минимальный уставной капитал предприятия должен быть равен 1 евро.

Одним из привлекательных направлений предпринимательства в Германии — это сфера туризма. В стране существует большое количество, так называемых «открывашек» — организаций, деятельность которых как раз и направлена на помощь регистрации фирм предпринимателям из-за рубежа и содействия в получении рабочих виз и видов на жительство.

Несколько размышлений перед принятием решения

В целом ведение бизнеса в Европе привлекательно отсутствием государственной бюрократии, в самом советском понимании этого термина. Во главе угла стоят закон, общепринятая порядочность, реальная конкуренция и отсутствие масштабной коррупции.

Но есть и негативные стороны, выраженные в обязательной интеграции в совершенно иную ментальность и культуру (для западноевропейских стран), немалые финансовые инвестиции на этапе становления и перенасыщение европейского рынка товаров и услуг.

Если справиться со всеми трудностями на начальном этапе и вести бизнес в соответствии с законами, требованиями и правилами новой страны, то по прошествии времени можно получить неплохие результаты и удовлетворение от своей работы.