Тренды в дизайне визиток в 2019 году Дизайн визиток – актуальный вопрос для тех, кто заинтересован в продвижении своего бизнеса. Это лицо вашей компании. Ведь встречают по одежке, а первое впечатление обязано быть приятным. Как сделать так, чтобы ваши визитки сразу после вручения не отправились в дальний ящик стола клиента или партнера? Для этого ваша представительская полиграфия должна быть качественной и современной. Читайте далее о том, как должна выглядеть идеальная визитка в 2019 году, чтобы привлечь максимум клиентов и сформировать у них позитивное впечатление о вашем бренде.

Каким должен быть дизайн визиток в 2019 году? Сегодня печать визиток позволяет воплотить в жизнь все самые смелые идеи заказчика. Выбор бумаги и вариантов послепечатной обработки практически неограничен. Но, чтобы ваши визитки органично вписались в существующие тренды, следует знать о нескольких основных правилах оформления. Остановимся на ключевых моментах.

Размер визитки

В 2019 году все так же останутся популярными американский и европейский размеры визиток – 50х89 мм и 55х85 мм соответственно. Но дизайнеры советуют не слепо следовать стандартам, а подойти к печати креативно.

Будут приветствуются визитки с закругленными краями и карточки нестандартной формы. Такая оригинальность точно останется в памяти клиента. Визитки в форме флаконов духов, конфет, автомобильных шин и прочего не потеряют своей популярности. Касательно толщины, то, чем тоньше будет ваша визитная карточка, тем лучше. И не забывайте о печати на обратной стороне – используйте рекламную площадь максимально.

Яркие цвета

Главным цветом 2018, по мнению института Pantone, был ультрафиолет. В 2019 победоносное шествие ярких красок продолжится. Pantone назвал десять главных цветов будущего года, среди которых: красная груша, героический мак, цейлонский желтый и зеленый квазель. В дизайне приветствуются яркие цвета, смелые сочетания красок. Не утратит в будущем году свою актуальность и градиент, который позволяет создавать уникальную яркую полиграфию. Сохранит позиции популярный в этом году прием – окрашивание краев визиток. Особенно выгодно это смотрится при использовании контрастных цветов, золота или серебра.

Шрифт

Печать визитки подразумевает нанесение какой-либо информации – тут никак не обойтись без выбора шрифта. В 2019 году сохранится тенденция использования массивных шрифтов на визитках. Чем больше шрифт, тем лучше – главный девиз наступающего года. Трендовыми будут жирные шрифты и смелые сочетания различных вариантов написания.

Материалы

В новом году при дизайне визиток следует сделать ставку на креативность. Поэтому не стоит ограничиваться только дизайнерской бумагой и картоном. Ваш бренд сделают более запоминающимся визитки из дерева, резины, металла.

И, конечно, главный тренд – прозрачные материалы: стекло, пластик, синтетическая бумага. Приветствуются любые визитки с необычной поверхностью и свойствами. Крафт также сохранит свою популярность, но все же немного потеряет позиции, уступив более оригинальным решениям.

Послепечатная обработка

Независимо от того, цифровую печать визиток вы выбрали или офсетную, придать вашей полиграфии законченный внешний вид сможет только послепечатная обработка. В наступающем году на пике популярности будут визитки с золотым или серебряным тиснением, конгревом, а также – со всевозможной фигурной вырубкой. Популярной тенденцией останется интерактив. Поэтому визитки с окошками, пазлами, движущимися элементами не утратят своей актуальности.

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