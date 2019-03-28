Сленг современного бизнеса В Сети нередко встречаются такие термины, как брейнсторминг, тимбилдинг и стартап. И хотя журналисты и эксперты пользуются ими довольно часто, понятнее эти слова от этого тем не менее не становятся.

KPI (от англ. Key Performance Indicator — «ключевой показатель эффективности») — количественное измерение эффективности сотрудника. Для каждой профессии этот показатель свой.

Ассессмент (от англ. assessment — «оценка») — метод внутренней оценки сотрудников.

Бенчмаркинг (от англ. bench — «скамья» и mark — «отмечать», «оставлять след») — сравнение показателей компании со среднестатистическими показателями отрасли, компаний-конкурентов, модными течениями.

Блеймсторминг (от англ. blame — «вина» и storm — «штурм») — метод коллективного поиска человека или причины, которая помешала выполнению поставленной задачи.

Брейнсторминг (от англ. brain — «мозг» и storm — «штурм») — еще одна разновидность коллективного «штурма». Обмен идеями, направленный на решение конкретных задач или возникающих в компании проблем. В русском языке прижился и дословный перевод фразы — «мозговой штурм».

Геймификация (от англ. game — «игра») — процесс превращения любого рода деятельности в игру для облегчения восприятия информации.

Дауншифтинг (от англ. down — «спуск», shift — «перемещение», «изменение») — жизненная философия, предполагающая отказ от успешной карьеры и большой зарплаты ради жизни «для себя». Дауншифтеры нередко переезжают из мегаполисов поближе к океану.

Дисижнмейкер (от англ. decision — «выбор», «решение» и maker — «создатель») — лицо, принимающее решение. Термин имеет ключевое значение в сфере продаж.

Кейс (от англ. case — «судебное решение», «пример из практики») — описание реальной экономической или социальной бизнес-ситуации. Часто используется как обучающий материал.

Коучинг (от англ. coach — «тренировать») — образовательная методика, при которой тренер не дает жестких рекомендаций, а ищет решение совместно с клиентом, приучая его мыслить креативно.

Опенспейс (от англ. open space — «открытое пространство») — большое офисное помещение, в котором нет комнат и перегородок.

Стартап (от англ. start-up — «запускать») — недавно созданная компания, которая работает с инновационными технологиями. В последнее время этим термином стали обозначать любые новые проекты.

Тайм-менеджмент (от англ. time — «время», management — «управление») — метод организации личного времени с целью повышения собственной эффективности.

Тимбилдинг (от англ. team — «команда», building — «сооружать») — серия действий, направленных на сплочение коллектива и, в конечном итоге, повышение его эффективности.

Фейл (от англ. fail — «оплошность», «провал») — термин, которым обозначают неудачу в выполнении поставленной задачи.

Евгения Семенова, АиФ