Бизнес

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admin
Сегодня 17:01140

Сленг современного бизнеса

В Сети нередко встречаются такие термины, как брейнсторминг, тимбилдинг и стартап. И хотя журналисты и эксперты пользуются ими довольно часто, понятнее эти слова от этого тем не менее не становятся.

KPI (от англ. Key Performance Indicator — «ключевой показатель эффективности») — количественное измерение эффективности сотрудника. Для каждой профессии этот показатель свой.

Ассессмент (от англ. assessment — «оценка») — метод внутренней оценки сотрудников.

Бенчмаркинг (от англ. bench — «скамья» и mark — «отмечать», «оставлять след») — сравнение показателей компании со среднестатистическими показателями отрасли, компаний-конкурентов, модными течениями.

Блеймсторминг (от англ. blame — «вина» и storm — «штурм») — метод коллективного поиска человека или причины, которая помешала выполнению поставленной задачи.

Брейнсторминг (от англ. brain — «мозг» и storm — «штурм») — еще одна разновидность коллективного «штурма». Обмен идеями, направленный на решение конкретных задач или возникающих в компании проблем. В русском языке прижился и дословный перевод фразы — «мозговой штурм».

Геймификация (от англ. game — «игра») — процесс превращения любого рода деятельности в игру для облегчения восприятия информации.

Дауншифтинг (от англ. down — «спуск», shift — «перемещение», «изменение») — жизненная философия, предполагающая отказ от успешной карьеры и большой зарплаты ради жизни «для себя». Дауншифтеры нередко переезжают из мегаполисов поближе к океану.

Дисижнмейкер (от англ. decision — «выбор», «решение» и maker — «создатель») — лицо, принимающее решение. Термин имеет ключевое значение в сфере продаж.

Кейс (от англ. case — «судебное решение», «пример из практики») — описание реальной экономической или социальной бизнес-ситуации. Часто используется как обучающий материал. 

Коучинг (от англ. coach — «тренировать») — образовательная методика, при которой тренер не дает жестких рекомендаций, а ищет решение совместно с клиентом, приучая его мыслить креативно.

Опенспейс (от англ. open space — «открытое пространство») — большое офисное помещение, в котором нет комнат и перегородок.

Стартап (от англ. start-up — «запускать») — недавно созданная компания, которая работает с инновационными технологиями. В последнее время этим термином стали обозначать любые новые проекты.

Тайм-менеджмент (от англ. time — «время», management — «управление») — метод организации личного времени с целью повышения собственной эффективности.

Тимбилдинг (от англ. team — «команда», building — «сооружать») — серия действий, направленных на сплочение коллектива и, в конечном итоге, повышение его эффективности.

Фейл (от англ. fail — «оплошность», «провал») — термин, которым обозначают неудачу в выполнении поставленной задачи.

Евгения Семенова, АиФ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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