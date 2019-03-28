Новые возможности для украинского бизнеса

Надо сказать, что в целом все программы направлены для предоставления таких ресурсов: финансы для создания бизнеса, знания, возможность выхода на новые рынки и поддержку в вопросах регуляции бизнеса.
В зависимости от потребностей, вы можете подать заявку на участие в необходимой для вашего проекта программе. Расскажем подробнее о каждой.
Что дает?
-Кредиты в национальной и зарубежной валюте;
-Кредиты для пополнения оборотных средств и финансирование инвестиций;
-Компенсация 50% ставки по кредиту в рамках программы сотрудничества Немецко-Украинского фонда и городской власти для МСБ Киева и Тернополя.
Чтобы принять участие в этом направлении программы, бизнес должен отвечать таким требованиям:
-Не больше 250 сотрудников;
-сумма годового оборота до 50 млн евро;.
-не менее 12 месяцев на рынке.
-Специализированные тренинги и семинары;
-Консультационные услуги;
-Центры информационной поддержки бизнеса в 15 регионах Украины.
-Бизнес-консультации по экспорту;
-Возможности налаживания B2B связей;
-Торговые делегации ЕС для МСБ
—Государственный инфо-сервис Start Business Challenge
(пошаговая инструкция для открытия бизнеса, актуальный перечень документов для регистрации бизнеса)
—Портал инспекционных проверок
(график проверок, протоколы проверок МСБ)
—Платформа эффективного регулирования
(консультации между государством и бизнес-сообществом для создания бизнес-среды)
Что дает?
-Тендеры на европейские государственные закупки: до 2000 объявлений еженедельно
-Гранты на развитие малого и среднего бизнеса: открытые конкурсы на гранты в сферах исследований, туризма, инноваций, промышленности, политики развития МСБ и торговли.
—Erasmus for young entrepreneurs (EYE): программа обмена опытом между молодыми и опытными предпринимателями. Если вашему бизнесу до 3 лет или вы только планируете открыть свое дело, вы можете поехать в страны ЕС на 1-6 месяцев, чтобы получить опыт ведения бизнеса из вашей сферы.
—European enterprise network (EEN): самая большая сеть для поиска партнеров для малых и средних предприятий больше, чем из 60 стран мира.
—European cluster collaboration platform (ECCP): большой инфоцентр для кластеров в любом секторе с последними новостями, событиями и грантами.
—IPR helpdesk : европейский центр по правам интеллектуальной собственности для МСБ (бесплатные консультации, поддержка, тренинги и вебинары);
—Your Europe: бизнес-портал про правила ведения бизнеса во всех странах ЕС (информация про старт, развитие, налоги, торговлю между странами, государственные договора, экологические требования и так далее).
Что дает?
—Консультации с привлечением частных инвесторов;
—Консультации для выхода вашей инновации на внутренний и внешний рынки;
—Финансирование создания прототипа новаторского продукта или сервиса.
Украинские предприниматели уже имеют успешные кейсы участия в программах поддержки МСБ от ЕС. Все реально! Больше информации о программах можно посмотреть тут.
Startup Ukraine – Первый образовательный центр для предпринимателей