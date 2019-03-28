Новые возможности для украинского бизнеса Евросоюз активно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Украине и предлагает участие в программах поддержки: EU4Business, COSME, Горизонт 2020.

Надо сказать, что в целом все программы направлены для предоставления таких ресурсов: финансы для создания бизнеса, знания, возможность выхода на новые рынки и поддержку в вопросах регуляции бизнеса.

В зависимости от потребностей, вы можете подать заявку на участие в необходимой для вашего проекта программе. Расскажем подробнее о каждой.

Программа EU4Business

Что дает?

Доступ к финансированию

-Кредиты в национальной и зарубежной валюте;

-Кредиты для пополнения оборотных средств и финансирование инвестиций;

-Компенсация 50% ставки по кредиту в рамках программы сотрудничества Немецко-Украинского фонда и городской власти для МСБ Киева и Тернополя.

Чтобы принять участие в этом направлении программы, бизнес должен отвечать таким требованиям:

-Не больше 250 сотрудников;

-сумма годового оборота до 50 млн евро;.

-не менее 12 месяцев на рынке.

Доступ к знаниям

-Специализированные тренинги и семинары;

-Консультационные услуги;

-Центры информационной поддержки бизнеса в 15 регионах Украины.

Доступ к рынкам

-Бизнес-консультации по экспорту;

-Возможности налаживания B2B связей;

-Торговые делегации ЕС для МСБ

Регулирование бизнеса

—Государственный инфо-сервис Start Business Challenge

(пошаговая инструкция для открытия бизнеса, актуальный перечень документов для регистрации бизнеса)

—Портал инспекционных проверок

(график проверок, протоколы проверок МСБ)

—Платформа эффективного регулирования

(консультации между государством и бизнес-сообществом для создания бизнес-среды)

Программа COSME

Что дает?

Тендеры и гранты

-Тендеры на европейские государственные закупки: до 2000 объявлений еженедельно

-Гранты на развитие малого и среднего бизнеса: открытые конкурсы на гранты в сферах исследований, туризма, инноваций, промышленности, политики развития МСБ и торговли.

Нетворкинг

—Erasmus for young entrepreneurs (EYE): программа обмена опытом между молодыми и опытными предпринимателями. Если вашему бизнесу до 3 лет или вы только планируете открыть свое дело, вы можете поехать в страны ЕС на 1-6 месяцев, чтобы получить опыт ведения бизнеса из вашей сферы.

—European enterprise network (EEN): самая большая сеть для поиска партнеров для малых и средних предприятий больше, чем из 60 стран мира.

—European cluster collaboration platform (ECCP): большой инфоцентр для кластеров в любом секторе с последними новостями, событиями и грантами.

Знания и информация

—IPR helpdesk : европейский центр по правам интеллектуальной собственности для МСБ (бесплатные консультации, поддержка, тренинги и вебинары);

—Your Europe: бизнес-портал про правила ведения бизнеса во всех странах ЕС (информация про старт, развитие, налоги, торговлю между странами, государственные договора, экологические требования и так далее).

Программа Горизонт 2020

Что дает?

Финансирование и консультации

—Консультации с привлечением частных инвесторов;

—Консультации для выхода вашей инновации на внутренний и внешний рынки;

—Финансирование создания прототипа новаторского продукта или сервиса.

Украинские предприниматели уже имеют успешные кейсы участия в программах поддержки МСБ от ЕС. Все реально! Больше информации о программах можно посмотреть тут.

Startup Ukraine – Первый образовательный центр для предпринимателей