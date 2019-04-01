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Традиции bespoke

Как к пошитому вручную костюму относятся украинцы и британцы.

Bespoke-пошив – дело тонкое, причем как в смысле создания костюма, так и в смысле коммуникации с заказчиками. У мастерской Indposhiv клиенты есть не только в Украине, но и за рубежом, больше всего – в Великобритании. Побывав в очередной раз в Лондоне, основательница Indposhiv Катерина Возианова рассказала Forbes о самых любопытных отличиях между киевлянами и лондонцами.

Требовательность

Первая и главная особенность лондонцев – их неприхотливость. Если киевские клиенты порой ставят действительно сложные задачи, то британцы, напротив, гораздо проще. Их искренне удивляет и радует сам факт того, что костюм будет сшит от первого до последнего стежка для них в соответствии со всеми мировыми стандартами bespoke и, что немаловажно, по цене, которая в разы ниже привычного для них прайса.

К тому же, в Великобритании давным-давно сформировались традиции индивидуального пошива, потому у мужчин на генетическом уровне заложено: сшитый на заказ костюм априори лучше готового, независимо от раскрученности бренда. Они ценят ручную работу и готовы тратить не только деньги, но и время, чтобы не идти на компромисс с качеством. Кстати, о времени. Когда речь заходит о сроках изготовления, британцы также крайне непритязательны – будут ждать, сколько потребуется. Опять же, потому, что уважают портновское искусство.

Ткани

Капризная лондонская погода с ее бесконечной сыростью и промозглостью задает свои тренды. Вероятно, это одна из основных причин, почему британцы даже не рассматривают опцию пошива чего-либо из облегченных тонких тканей. Их выбор – тяжелые традиционные материалы, включая плотную шерсть и твид. А вот с подкладкой дела обстоят иначе – они просто обожают яркие контрастные варианты из цветного шелка. То есть, сам костюм может быть абсолютно нейтральным, а вот с внутренней стороны непременно должно быть нечто незаурядное.

Киевляне холодов боятся не так сильно и зачастую выбирают ткани по принципу «чем тоньше и легче, тем лучше». Стоит признать, что работать с такими материалами сложнее, поскольку они хуже держат форму и «прорисовывают» силуэт. Впрочем, этот нюанс для портного является своего рода профессиональным вызовом.

Ассортимент

Британцы практически никогда не заказывают кэжуал-костюмы и пиджаки, их выбор – бизнес-варианты. Это обусловлено тем, что у них не принято ходить в офис в одном и том же изо дня в день. Пять и больше деловых костюмов в гардеробе – норма и привычное дело. А к каждому костюму полагается несколько сорочек, тоже bespoke, разумеется.

А вот в Киеве мужчины куда более демократичны в своих гардеробных решениях и расставляют приоритеты без привязки к формальным событиям. Безусловно, бизнес-образы они тоже заказывают, но и в повседневном стиле предпочитают вещи, сшитые на заказ: рубашки, блейзеры и пиджаки.

Силуэты

Удивительно, но англичане – часто против английского костюма. Вернее, того, что называется «английский крой»: утрированно подчеркнутые и немного завышенные плечи плюс удлиненный пиджак. Видимо, эта традиция, давно появившаяся на Туманном Альбионе, самим англичанам уже порядком наскучила, потому они, как правило, предпочитают менее сковывающий «итальянский крой» с плавными линиями.

Что же касается брюк, то тут они остаются верны классике и делают ставку на прямые свободные брюки с высокой линией талии. В то время как киевляне выбирают зауженные варианты, независимо от формата пиджака.

Социальный статус

В Лондоне индивидуальный пошив считается штукой статусной. Что совсем неудивительно, ведь этот город – портновская столица мира, где на протяжении многих лет формировалась и развивалась культура bespoke. Там о сшитом на заказ костюме начинают мечтать еще на ранних этапах карьеры, потому и социальный статус клиентов сильно разнится – от молодых перспективных ребят до серьезных бизнесменов.

У нас же поход к портному является прерогативой топ-менеджеров, политиков и IT-гениев, достигших того уровня, когда джинсы и футболка уже неуместны. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев. Это не плохо и не хорошо – просто факт, который подтверждает, что над популяризацией индивидуального пошива в Украине нужно еще поработать. Ведь хороший костюм – это на самом деле не роскошь, а средство самовыражения и хороший тон.

Forbes

Экономика Имидж
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