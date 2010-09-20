Что означает 16-значный шифр "кредитки" При создании уникальной комбинации работает программа, использующая математический алгоритм, задача которого – генерация уникальных вариантов номеров.

Перед нами номер кредитной карты, на которой выдавлена комбинация цифр, никогда не повторяющихся на других «пластиках». При создании уникальной комбинации работает программа, использующая математический алгоритм, задача которого – генерация уникальных вариантов номеров.

Давайте узнаем, что означают цифры, нанесенные на кредитной карте:

Самый первый знак несет информацию, представителем какой платежной системы является кредитная карта — Major Industry Identifier (MII) . Если «3», то перед нами American Express, Diners Club или японская JCB, если номер карты начинается с «4», то VISA, а если «5», то MasterCard или Diners Club (США и Канада), если «6», то эмитентом является платежная система Discover, Laser или InstaPayment. Цифры с первой по шестую шифруют сведения о банке, выпустившем кредитную карту — Issuer Identification Number (IIN) или Bank Identification Number (BIN) , каждая банковская организация имеет собственный уникальный номер. Цифры от 7 до 15 отображают уникальный номер владельца счета ( Account Number ). В последней цифре номера кредитки зашифрована контрольная сумма ( Checksum ).

Платежная системаIIN номер кредиткиДлина номера Visa 4 13-16 Visa Electron 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 16 MasterCard 51, 52, 53, 54, 55 16-19 Maestro 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761- 6763 16-19 Laser 6304, 6706, 6771, 6709 16-19 JCB 3528 — 3589 16 InstaPayment 637, 638, 639 16 Discover 6011, 622126 — 622925, 644-649, 65 16 Diners Club — USA & Canada 54 16 Diners Club — International 36 14 Diners Club — Carte Blanche 300, 301, 302, 303, 304, 305 14 American Express 34, 37 15

В номере кредитки цифры с первой по шестую относятся к информации о банковской организации, и называются банковским идентификатором — Bank Identification Number (BIN). Первая цифра номера карты может кодировать принадлежность к той или иной индустрии:

«1» или «2» свидетельствуют о том, что банковская карточка имеет отношение к авиаиндустрии (например Diners Club enRoute);

«3» говорит о том, что выпуск карты имеет отношение к развлекательной или туристической отрасли (пример не банковские карты American Express, Diner’s Club, JCB иди Carte Blanche);

«6» говорит о том, что «пластик» имеет отношение к торговой или финансовой сфере (пример Discover Card, Laser, Solo, Switch, и китайская UnionPay);

«7» свидетельствует, что карта относится к топливной отрасли;

«8» говорит о секторе телекоммуникаций;

«9» имеет отношение к государственному сектору.

Дополнительные цифры и коды на кредитной карточке

На «пластике», как на кредитных, так и на дебетовых картах, помимо номера есть еще другие знаки, текстовые и цифровые обозначения:

Фамилия и имя держателя карты, прописанное латинскими символами (обычно на транслите). Срок действия карты. В большинстве случаев, он указан на лицевой стороне карточки. Продублированные под рельефным номером карты четыре цифры обычным шрифтом (первые четыре знака номера кредитной карты, которые будут отображаться на чеках и платежных квитанциях, выданных по карточному счету). На обратной стороне карты расположен код CVC или CVV, состоящий из трёх цифр. Его цель — дополнительная ступень защиты карты от действий мошенников.

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