Что означает 16-значный шифр "кредитки"

Перед нами номер кредитной карты, на которой выдавлена комбинация цифр, никогда не повторяющихся на других «пластиках». При создании уникальной комбинации работает программа, использующая математический алгоритм, задача которого – генерация уникальных вариантов номеров.
Давайте узнаем, что означают цифры, нанесенные на кредитной карте:
|Visa
|4
|13-16
|Visa Electron
|4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917
|16
|MasterCard
|51, 52, 53, 54, 55
|16-19
|Maestro
|5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761- 6763
|16-19
|Laser
|6304, 6706, 6771, 6709
|16-19
|JCB
|3528 — 3589
|16
|InstaPayment
|637, 638, 639
|16
|Discover
|6011, 622126 — 622925, 644-649, 65
|16
|Diners Club — USA & Canada
|54
|16
|Diners Club — International
|36
|14
|Diners Club — Carte Blanche
|300, 301, 302, 303, 304, 305
|14
|American Express
|34, 37
|15
В номере кредитки цифры с первой по шестую относятся к информации о банковской организации, и называются банковским идентификатором — Bank Identification Number (BIN). Первая цифра номера карты может кодировать принадлежность к той или иной индустрии:
На «пластике», как на кредитных, так и на дебетовых картах, помимо номера есть еще другие знаки, текстовые и цифровые обозначения:
В этом году за счет средств государственного фонда регионального развития планируется реализовать 14 инвестиционных проектов на более, чем 104 миллионов...
Мэр Сум Геннадий Минаев поручил руководству КП «Сумыжилья» предоставить ему финансовую документацию за 2012-2013 года.... 5
По сравнению с прошлым годом руководство завода им. Фрунзе урезало финансирование ПФК «Сумы» на 45%....
Долг правительства по компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий достиг 2,7 млн. грн....
По итогам 8-ми месяцев текущего года в областной бюджет собрано 804 млн. грн, что составило свыше 101% к контрольным...