Бизнес

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admin
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Главная ошибка при выборе бизнес-модели

Вам известен хоть один пример успешного бизнеса, который начался с учебника по микроэкономике и выбора нужной бизнес-модели?

Мне – нет. Зато я точно знаю, как разбор бизнес-модели помогал бизнесу “найти себя”, определиться, в чем дело, а главное – расти и развиваться, не наступая на одни и те же грабли.

Бизнес-модель – это понятие, которое описывает тот способ организации деятельности, который приносит прибыль и сохраняет стабильность ее получения со временем.

Она может быть выражена концептуальным, логическим, графическим либо схематическим образом. Бизнес-модель охватывает всю организационную структуру предприятия: способ, который применяет предприятие в подборе клиентов, в дифференциации своей продукции, в определении того, какие задачи компания берет на себя и какие планирует перенести на аутсорс, в конфигурации ресурсов.

Среди наиболее популярных бизнес-моделей можно назвать:

Модель "бритвы и лезвия", которая предполагает то, что основной продукт продается по заниженной стоимости, а его дополнительные части реализуются по высокой цене. Своим названием эта модель обязана компании Gillet, известной тем, что сравнительно невысокая цена бритвенного станка компенсируется высокой ценой новых лезвий. Таких примеров – масса, и судя по сроку жизни зарядных устройств и наушников к iPhone, компании Apple тоже нравится такая модель.

Модель франчайзинга, которая предполагает покупку лицензии на успешную бизнес-модель у её владельца. Это предоставляет возможность достичь большого количества продаж за счет готовых логистических, маркетинговых и финансовых решений. Самый известный пример франчайзингового бизнеса - сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s; в Украине самым известным примером такой модели является Новая Почта.

Модель Business-to-Consumer — бизнес-для-потребителя — форма электронной торговли, целью которой являются прямые продажи. Она может модифицироваться в зависимости от того, используется ли прямой маркетинг (пример: продажа техники на официальном сайте Lenovo) или права на продажу передаются дистрибьюторам (пример: продажа продукции на сайте Rozetka).

Модель единого окна, которая предполагает, что компания предоставляет клиенту целый пакет услуг, которые отдельно стоят намного дороже, а на поиск и контроль подрядчиков тратится уйма усилий. Чем больше проблем снимает такая компания с плеч клиента и чем качественнее ее услуги, тем выше цена сервиса.

Бизнес-модель арендодателя, которая предполагает, что компания сдает в прокат необходимую другим предприятиям технику, помещения и т.д.. Классическим примером могут служить девелоперские компании и агенства недвижимости, однако все большее распространение получают сервисы по аренде кофемашин, оргтехники и любых недешевых вещей.

В Украине часто пользуется популярностью среди крупного бизнеса вертикально интегрированная бизнес-модель. Такая модель позволяет сохранить максимальную маржинальность и обеспечивает минимальную зависимость от качества и сроков работы подрядчиков или производителей комплектующих. Подобная система применима только в условиях особо крупных предприятий и требует хорошо отлаженных процессов взаимодействия и планирования, в противном случае она превращается в дорогостоящую и очень инертную систему, не позволяющую конкурировать на рынке.

Популярность такой бизнес-модели частично связана с форматом производства, существовавшим в рамках советской экономики, а частично с острой необходимостью защитить свои интересы на заре “дикого капитализма”. В металлургии контроль всего процесса производства стал единственным основанием для ведения стабильного бизнеса. Метинвест 100% вертикально интегрированная компания именно для того, чтобы держать в руках контроль над шахтами, комбинатами и конечной переработкой - для того чтобы также безотказно работать с клиентами по всему миру.

Вертикальная интеграция популярна и среди украинских аграрных холдингов – здесь тоже важен вопрос контроля качества, бесперебойности и массовости. Например, компания Террафуд, как и многие другие молокоперерабатывающие предприятия Украины, испытывает недостаток в качественном молочном сырье. Было принято решение инвестировать в собственное поголовье и поля – для того чтобы обеспечить питанием.

Но по-настоящему эффективная бизнес-модель не может быть попросту скопирована с примера успешного бизнеса. Это – не солдатская униформа, а дорогой костюм, который шьется на заказ, четко под параметры конкретного предприятия и его цели на рынке. Создание модели бизнеса неразрывно идет с разработкой стратегии – четкого плана по воплощению этой самой модели. Эти два ключевых элемента, такие очевидные на первый взгляд, топят тех предпринимателей, которые пренебрегают их разработкой и прописывают их “задним числом”. И наоборот: те, кто ответственно относится к разработке стратегического плана и модели функционирования предприятия, намного вероятнее достигнут своих целей – ведь они их четко себе представляют.

Основой любой стратегии является детальный анализ исходных условий: диагностика предприятия, оценка эффективности отдельных его блоков, анализ рынка, его трендов и уровня конкуренции. Естественно, что маленькая кофейня спокойно может функционировать и без этого, но чем более амбициозны планы вашего предприятия, тем больше вы будете нуждаться в последовательной стратегии развития бизнеса, основанной на объективных показателях. Однако, и маленькая кофейня может стать Starbucks, а может кануть в Лету – в зависимости от продуманности бизнес-процессов.

Осведомленность в таких сферах как теория продаж, управление персоналом и предприятием – знания, необходимые любому руководителю, но специализация профессий – естественный эволюционный процесс, и один человек не может одновременно и управлять и анализировать всю информацию о деятельности предприятия и рынка.

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Экономика Стратегия
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