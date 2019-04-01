Исследование IBM и Oxford Economics о гендерном неравенстве на топ-позициях Корпорация IBM совместно с исследовательской группой Oxford Economics провела исследование, посвященное гендерному неравенству на руководящих должностях. В опросе приняли участие более 2300 топ-менеджеров и экспертов из ведущих мировых компаний. Редакция AIN.UA приводит главные выдержки из отчета.

Что происходит

По итогам исследования, авторы выделили небольшую группу «первопроходцев» — компаний, которые наиболее активно работают над достижением гендерного равенства.





Они составляют всего 12% от числа опрошенных организаций, но благодаря своим усилиям превосходят конкурентов по ключевым показателям: прибыльности, росту выручки, внедрению инноваций и удовлетворенности персонала.





Такая повестка актуальна не для всех компаний. Также в отчете приводят следующую статистику:

67% респондентов поддерживают продвижение большего числа женщин по карьерной лестнице, но не закрепили этот бизнес-приоритет официально;

для 12% опрошенных вопрос о продвижении женщин не актуален;

79% компаний не приоретизировали создание гендерно-сбалансированного руководства.

Как пишут авторы, многие респонденты просто не осведомлены о преимуществах, которые приносит такой подход. 42% не смогли однозначно ответить на вопрос о том, являются ли гендерно-инклюзивные организации более успешными.

Между тем, как показывает исследование Института мировой экономики Петерсона, наличие топ-менеджеров женщин коррелирует с высокой прибыльностью компаний.

Но эти выводы заглушают предрассудки. Как пишут в исследовании IBM, две три опрошенных респондентов уверены, что женщины не добиваются руководящих постов, поскольку ставят семью выше карьеры.

Как мужчины и женщины расценивают успех

В опрошенных компаниях 18% руководящих позиций занимают женщины, остальные 82% — за мужчинами. При этом, большинство мужчин уверены — их успех не зависит от пола и они добились бы аналогичной должности.





Женщины, наоборот, менее уверены в равных возможностях: 60% считают, что будучи мужчинами, легче добились бы соответствующих повышений и зарплаты.

Сейчас в США на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, приходится от 78 до 80 центов для женщин. Но лишь 21% мужчин считают, что их зарплата бы ухудшилась, будь они женщинами.

Почему компаниям нужно меняться

Борьба за таланты. Бизнесу все сложнее бороться за талантливых сотрудников — а в ряде стран, женщины получают больше ученых степеней, чем мужчины. К примеру, в США женщины уже девятый год подряд лидируют по числу полученных докторских и магистерских степеней.

Синергия с покупателями. 64% процента клиентов хотят пользоваться услугами бизнеса, разделяющего их позицию в политических и социальных вопросах, сообщается в исследовании консалтинговой компании Edelman. При этом, женщины — драйвер 70-80% всех потребительских покупок.

64% процента клиентов хотят пользоваться услугами бизнеса, разделяющего их позицию в политических и социальных вопросах, сообщается в исследовании консалтинговой компании Edelman. При этом, женщины — драйвер 70-80% всех потребительских покупок. Потенциал для инноваций. Гендерно-равные команды обеспечивают лучшие креативные решения, избегают предрассудков. Это уберегает компанию от рисков перед клиентами.

Как изменить ситуацию — план действий

Сделать продвижение женщин официальным бизнес-приоритетом Начните работы с руководящих позиций. Задокументируйте намерения компании в формальных документах. Закрепите за задачей реальные KPI, бюджет и ресурсы.

Привлечь к работе топ-менеджемент Используйте пряник, а не кнут . Закрепите бонусные выплаты за достижением целей по гендерному равенству, в случае их провала — не наказывайте сотрудников, а проведите беседу. Запустите внутреннюю кампанию , продвигающую новые приоритеты. Вовлеките сотрудников посредством встреч, рассылок, блог-постов, подкастов или видео. Вовлеките в дело мужчин . Определите руководителей, которые понимают важность гендерного разнообразия в коллективе, и привлеките их к работе над достижением целей. Их участие — критически важно.

Разработать цели для определения прогресса Проведите аудит персонала и определите, сколько женщин уже занимают лидирующие позиции. Выберите и проанализируйте наиболее дефицитные направления. Сфокусируйтесь на входящем потоке . Проведите аудит HR-процессов и улучшите их. Установите релевантные бизнесу цели . Если компания не скована законодательными требованиями, поставьте перед собой разумные цели — это поможет избежать обратной дискриминации и лучше раскрыть потенциал новых сотрудниц. Задайте временные ограничения . Проанализируйте, где вы сможете быстро добиться результатов, а где потребуется длительная работа.

Избавиться от предрассудков Указывайте на успехи женщин наравне с мужчинами. Разработайте план по борьбе с предрассудками о производительности полов. Сделайте найм и зарплаты «гендерно-слепыми» зонами . Такую практику внедрили 83% компаний из когорты «первопроходцев». Также можно использовать ИИ-технологии для непредвзятого оценивания навыков. Внедрите практику равной оплаты и условий труда для всех новых сотрудников. Создайте поток кандидатов . Подготовьте почву для того, чтобы при открытии вакантной топ-позиции, на нее претендовала хотя бы одна женщина. Если этого не происходит — задокументируйте, почему так случилось и что можно улучшить.

Взрастить инклюзивную культуру Забудьте о менторстве, сфокусируйтесь на прямом финансировании . Менторские программы не доказали своей эффективности — создайте четкий фреймворк работ с задокументированными процессами и действиями, которые помогут обеспечить равные условия. Внедрите гибкое расписание . Позвольте сотрудникам как можно больше влиять на собственное расписание. Если это станет корпоративным стандартом, вопрос гибкого рабочего дня перестанут воспринимать как исключительно женский. Сейчас примерно 30% опрошенных поддерживают стереотип о том, что женщины работают меньше мужчин. Предоставьте мужчинам возможность заботиться о семьей. Внедрив декретный отпуск для мужчин и женщин, вы покажете равенство семейных обязанностей. Сейчас многие женщины называют декрет одним из главных карьерных барьеров. Когда уход за ребенком становится равной возможностью, это уравнивает ситуацию.



С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.

Михаил Сапитон, AIN.UA