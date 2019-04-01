Исследование IBM и Oxford Economics о гендерном неравенстве на топ-позициях

Что происходит
По итогам исследования, авторы выделили небольшую группу «первопроходцев» — компаний, которые наиболее активно работают над достижением гендерного равенства.
Сколько женщин работают на руководящих позициях в организациях «первопроходцах» против обычных респондентов
Они составляют всего 12% от числа опрошенных организаций, но благодаря своим усилиям превосходят конкурентов по ключевым показателям: прибыльности, росту выручки, внедрению инноваций и удовлетворенности персонала.
Сколько зарабатывают «первопроходцы» против обычных организаций
Такая повестка актуальна не для всех компаний. Также в отчете приводят следующую статистику:
- 67% респондентов поддерживают продвижение большего числа женщин по карьерной лестнице, но не закрепили этот бизнес-приоритет официально;
- для 12% опрошенных вопрос о продвижении женщин не актуален;
- 79% компаний не приоретизировали создание гендерно-сбалансированного руководства.
Как пишут авторы, многие респонденты просто не осведомлены о преимуществах, которые приносит такой подход. 42% не смогли однозначно ответить на вопрос о том, являются ли гендерно-инклюзивные организации более успешными.
Между тем, как показывает исследование Института мировой экономики Петерсона, наличие топ-менеджеров женщин коррелирует с высокой прибыльностью компаний.
Но эти выводы заглушают предрассудки. Как пишут в исследовании IBM, две три опрошенных респондентов уверены, что женщины не добиваются руководящих постов, поскольку ставят семью выше карьеры.
Как мужчины и женщины расценивают успех
В опрошенных компаниях 18% руководящих позиций занимают женщины, остальные 82% — за мужчинами. При этом, большинство мужчин уверены — их успех не зависит от пола и они добились бы аналогичной должности.
С какой вероятностью вас бы повысили до аналогичной должности, если бы родились человеком противоположного пола?
Женщины, наоборот, менее уверены в равных возможностях: 60% считают, что будучи мужчинами, легче добились бы соответствующих повышений и зарплаты.
Сейчас в США на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, приходится от 78 до 80 центов для женщин. Но лишь 21% мужчин считают, что их зарплата бы ухудшилась, будь они женщинами.
Почему компаниям нужно меняться
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Борьба за таланты. Бизнесу все сложнее бороться за талантливых сотрудников — а в ряде стран, женщины получают больше ученых степеней, чем мужчины. К примеру, в США женщины уже девятый год подряд лидируют по числу полученных докторских и магистерских степеней.
- Синергия с покупателями. 64% процента клиентов хотят пользоваться услугами бизнеса, разделяющего их позицию в политических и социальных вопросах, сообщается в исследовании консалтинговой компании Edelman. При этом, женщины — драйвер 70-80% всех потребительских покупок.
- Потенциал для инноваций. Гендерно-равные команды обеспечивают лучшие креативные решения, избегают предрассудков. Это уберегает компанию от рисков перед клиентами.
Как изменить ситуацию — план действий
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Сделать продвижение женщин официальным бизнес-приоритетом
- Начните работы с руководящих позиций.
- Задокументируйте намерения компании в формальных документах.
- Закрепите за задачей реальные KPI, бюджет и ресурсы.
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Привлечь к работе топ-менеджемент
- Используйте пряник, а не кнут. Закрепите бонусные выплаты за достижением целей по гендерному равенству, в случае их провала — не наказывайте сотрудников, а проведите беседу.
- Запустите внутреннюю кампанию, продвигающую новые приоритеты. Вовлеките сотрудников посредством встреч, рассылок, блог-постов, подкастов или видео.
- Вовлеките в дело мужчин. Определите руководителей, которые понимают важность гендерного разнообразия в коллективе, и привлеките их к работе над достижением целей. Их участие — критически важно.
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Разработать цели для определения прогресса
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Избавиться от предрассудков
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Взрастить инклюзивную культуру
- Забудьте о менторстве, сфокусируйтесь на прямом финансировании. Менторские программы не доказали своей эффективности — создайте четкий фреймворк работ с задокументированными процессами и действиями, которые помогут обеспечить равные условия.
- Внедрите гибкое расписание. Позвольте сотрудникам как можно больше влиять на собственное расписание. Если это станет корпоративным стандартом, вопрос гибкого рабочего дня перестанут воспринимать как исключительно женский. Сейчас примерно 30% опрошенных поддерживают стереотип о том, что женщины работают меньше мужчин.
- Предоставьте мужчинам возможность заботиться о семьей. Внедрив декретный отпуск для мужчин и женщин, вы покажете равенство семейных обязанностей. Сейчас многие женщины называют декрет одним из главных карьерных барьеров. Когда уход за ребенком становится равной возможностью, это уравнивает ситуацию.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.
Михаил Сапитон, AIN.UA