Рада обсуждает увеличение штрафа за непристегнутый ремень Профильный комитет Рады поддержал проекта закона, в случае принятия которого штраф для нарушителей составит 510 грн Нардепы хотят в 10 раз увеличить штраф за непристегнутый ремень.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует народным депутатам принять в первом чтении законопроект № 10131 о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Согласно законопроекту, штрафы за подобные нарушения правил дорожного движения предлагается увеличить в 10 раз, до 510 грн. С помощью такой меры парламентарии планируют уменьшить смертность и травматизм на дорогах.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины принять указанный законопроект в первом чтении", — говорится в решении.

Напомним, законопроект зарегистрировали 20 народных депутатов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Игорь Диденко, Алексей Рябчин.

В пояснительной записке авторы законопроекта приводят статистику, по которой уровень пользования ремнями в Украине составляет 23%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ремни безопасности могут спасти 50% участников смертельных аварий и снизить уровень травматизма. Аналогичный эффект дают и мотоциклетные шлемы: их использование снижает риск гибели до 40%, а тяжелых травм — примерно на 70%.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года депутаты oтказались увеличивать в 17 раз штрафы за непристегнутый ремень, до 850 грн. Тогда законопроект поддержали 185 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Delo.ua