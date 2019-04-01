Офисная мебель на заказ - это эксклюзивный интерьер для кабинета руководителя, возможность сохранить стиль в расширяющемся офисе и единственный вариант обустроить помещение офиса нестандартной планировки. Рассмотрим каждый случай отдельно, начнем с самого сложного.
В Киеве большинство новых офисов открываются на цокольных этажах новостроек, и далеко не всем везет получить помещение с прямыми углами. В этом случае есть как минимум два варианта:
Можно долго искать элементы нужного размера, надеясь, что повезет. Такой вариант подходит для тех, кто располагает большим количеством свободного времени.
Чтобы сделать из неудобного киевского офиса эргономичное пространство, нужно поработать с планом помещения. Хорошо бы понять, какую именно офисную мебель заказать, и где разместятся ключевые функциональные элементы. Рабочий кабинет должен быть не только красивым, но и удобным. Уставший от бесполезной беготни сотрудник много денег фирме не принесет. И наоборот, довольный персонал - продуктивный, а это имидж компании, ее доходы.
Самый лучший вариант - подобрать офисную мебель под заказ с учетом специфики работы сотрудников. Продумайте количество людей в кабинетах и вероятность роста компании. Не теряйте накладную - вероятно, она вам пригодится, когда нужно будет заказать офисную мебель при расширении штата.
Когда компания расширяется, встает вопрос о визуально гармоничной комплектации кабинетов офиса мебелью. Если вы - клиент интернет-магазина Stylebest, то мы подберем вам нужные элементы на основе предыдущего счета. Дополним его желаемыми надстройками по индивидуальному размеру и подставками для монитора и системного блока в выбранном ранее стиле.
Мы найдем предыдущую накладную и организуем изготовление офисной мебели на заказ тем же самым производителем, который сделал для вас предыдущую поставку. Если потребуются корректировки размеров - передадим их изготовителю и вы получите желаемую мебель нужного цвета точно по вашим параметрам.
Оформление собственного кабинета по индивидуальному заказу - норма для киевских руководителей. Часто требуется задержаться на работе, некоторые остаются в офисе на ночь, поэтому нужно создать себе комфортное пространство. Самое удобное рабочее место - это изготовленная на заказ офисная мебель по вашим размерам.
Ваше пространственное мышление позволяет увидеть мебель нужных размеров и цветов. Вы точно знаете, сколько и каких ящиков должно быть у вашего стола. Фурнитуру хотите только определенного типа. Все это про вас? Тогда расскажите нам об этом, а мы передадим ваши пожелания при изготовлении офисной мебели на заказ. Stylbest рады воплощать ваши мечты вместе с вами!
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