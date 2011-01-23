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Принцип роботи вітряка та його основні компоненти

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що майбутнє за альтернативною енергетикою. Але що ми про неї знаємо?

Що ми знаємо про вітряки? Що це проста конструкція з лопатями? Можемо вас запевнити, що все не так прозаїчно. Вітряк складається з певного набору основних та додаткових елементів. Давайте розглянемо принцип роботи вітряка. Змінний струм виробляється вітрогенератором, який заряджає батареї акумуляторів. Швидкість заряду батарей залежить від потужності генератору. Що стосується напруги та сили струму, то ці показники залежать від швидкості вітру. Кінетична енергія вітру допомагає лопатям приводити в рух сам вал вітрогенератору.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІТРОГЕНЕРАТОРУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВИСОТИ ЩОГЛИ, ЯКІ БУВАЮТЬ РІЗНОЇ ФОРМИ.

Це лише основні елементи, які потрібні для правильної роботи вітряка. Не менш важливими є:

  • Контролер.
  • Акумуляторні батареї.
  • АВР.
  • Анемоскоп.
  • Інвертор.

shema-vetrogeneratora
Додаткові елементи грають не меншу роль в правильній роботі обладнання, ніж основні компоненти. Так, функції захисту, поворот лопаті, заряд акумуляторних батарей та багато інших функцій вітрового обладнання виконує контролер. Основною його задачею є перетворення змінного струму в постійний, який є необхідним для заряду батарей акумулятору.

В ГОДИНИ, КОЛИ НЕМАЄ ВІТРУ, ПОТРІБНІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ, ГОЛОВНЕЮ ФУНКЦІЄЮ ЯКИХ Є НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Крім того, вони здатні стабілізувати та вирівнювати напругу, яка виходить з вітрогенератору. Акумуляторні батареї є гарантією безперебійної стабільної напруги.

АВР відповідає за перемикання між джерелами живлення. Крім того, АВР допомагає створити автоматизовану систему, яка буде складатися з громадської електромережі, вітроустановки та дизеля-генератора. Анемоскоп збирає дані напрям та швидкість вітру в обладнанні великої чи середньої потужності. Що стосується інверторів, то вони бувають 4-х видів:

Мережевий. Цей тип інвертора є достатньо дорого вартісним, інколи, навіть, дорожче, ніж інші компоненти вітряка. Мережевий інвертор може працювати без акумуляторних батарей, але він використовується виключно для отримання електроенергії, яка буде виведена в громадську електромережу.

Трифазний. Цей тип інвертора використовується для трифазного обладнання.

Чиста синусоїда. Цей тип інвертора використовується для електродвигунів, медичного обладнання.

Модифікована синусоїда. Цей тип інвертора використовується лише для заряду пристроїв, обігріву чи освітлення.

Концепция Энергосбережение

Экономика Технологии
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