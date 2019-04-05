Профессиональные юридические услуги в Киеве и Украине Требуется надежный проводник в сфере юридических вопросов? Вы ищите компанию, которой можно доверить решение сложных вопросов и проблем? Значит вам нужны юристы, сотрудничающие с госорганами, имеющие креативный подход и большой опыт.

Именно такие специалисты работают в компании Imperium Lux. Они проводят бесплатные консультации, обладают большой базой знаний, умеют быстро и положительно решать поставленные перед ними задачи любой сложности.

В портфолио компании свыше 1,5 тыс. разрешительных документов, свыше 2 тыс. зарегистрированных хозяйственных субъектов, более 2,8 тыс. ликвидированных предприятий и больше 6,4 тыс. благодарных заказчиков.

Юридические услуги Imperium Lux

Среди профессиональных услуг компании:

Ликвидация предприятий. Юристы закроют ФЛП (СПД) за сутки и в последствии сопроводят при налоговой проверке. Какой бы критичной не оказалась ситуация специалисты Imperium Lux ликвидируют ООО в любом городе Украины. Используются разные схемы: стандартная, банкротство и экспресс ликвидация. Закрыть предприятие значительно сложнее, чем открыть, и чем крупнее компания, тем это сложнее. Однако большой опыт и знание законодательства позволяет юристам справиться и с этой задачей.

Регистрация предприятий. Специалисты компании оказывают полный комплект услуг по регистрации ЧП, ФЛП и ООО, начиная от бесплатной консультации. Они помогают собрать и оформить все документы, а также их зарегистрировать в госорганах. Кроме того, юристы оказывают услуги по открытию дочерней компании, филиала, благотворительного фонда, кооператива, акционерного общества, полного сообщества и общественной организации.

Регистрации прав на недвижимость. Получение дома или квартиры в наследство, приобретение (покупка или обмен) недвижимости не делает вас собственником этого жилья. Подтверждает право собственности только выписка из Госреестра имущественных прав. Не имея юридического образования и опыта самостоятельно пройти путь регистрации очень сложно, всегда остаются недоделки и нерешенные моменты. Опытные юристы Imperium Lux помогают собрать необходимые документы, оформить и подать их, а также получить выписку.

Регистрация изменений в документах. Деятельность любого предприятия сопряжена с постоянными юридическими изменениями, которые обязательно требуется регистрировать. Специалисты юридической компании помогут вам привести в соответствие устав или внести в него изменения, поменять состав участников, размеры уставного фонда, юридический адрес, название предприятия, КВЭД, а также руководителя.

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