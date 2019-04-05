Слияние лидеров складских технологий: погрузчики из одних рук Toyota Industries Corporation, лидер продаж погрузочной техники в мире, подписал соглашение с конечными акционерами Vanderlande Industries Holding BV (Vanderlande), мировой лидер на рынке автоматизации логистического процесса на добавленную стоимость, на приобретение 100% акции компании. Cтоимость сделки 1,16 млн евро.

В последние годы передовые системы обработки товаров стали важной частью инфраструктуры, поддерживая бурный рост электронной торговли. Ожидается, что расширяющиеся и изменяющиеся потребности в логистике клиентов, а также прогресс в технологиях, стимулирующий это развитие, будут способствовать бурному росту глобального рынка систем обработки товаров. Потому это приобретение будет способствовать дальнейшему укреплению лидирующего положения на рынке Toyota Industries' Materials Handling (TICO) за счет предоставления более широкого спектра услуг своим клиентам.

Vanderlande сохранит свое название и фирменный стиль, а также продолжать свою деятельность в качестве отдельного объекта из одних и тех же мест по всему миру.

Генеральный директор Vanderlande Ремо Бруншвилер приходит к выводу: «Vanderlande с удовольствием приобретается таким успешным стратегическим партнером. Финансовая устойчивость TICO и ее глобальное присутствие помогут нашей компании продолжить свою стратегию устойчивого прибыльного роста». В 2016 году чистый объем продаж компании составил около 130 миллиардов иен.

Управляющий сотрудник TICO и назначенный председатель Наблюдательного совета Vanderlande, г-н Норио Вакабаяси сказал: «Vanderlande дополняет наше текущее предложение, предоставляя полный комплекс интегрированных автоматизированных решений по обработке товаров. Мы также видим сильное стратегическое совпадение в наших обширных сетях продаж и обслуживания. Это приобретение создает еще лучший глобальный охват практически на всех рынках, где требуется автоматизация».

logist.fm