Какую украинскую продукцию отправляют в Европу Ключевыми товарами экспорта в ЕС остаются сырьевые — железная руда, кукуруза, семена рапса, полуфабрикаты из углеродистой стали, ферросплавы, соевые бобы. Но в список основных входят и более сложные продукты — провода и кабели, одежда, обувь, мебель.

Украина наращивает экспорт товаров готовой продукции в Евросоюз. Об этом идет речь в статье Delo.UA "Есть ли место украинскому малому и среднему бизнесу на рынке Евросоюза".

Доля готовых товаров в структуре переработанной продукции за последние несколько лет выросла 9 до 13%, об этом свидетельствуют расчеты Института экономических исследований и политических консультаций.

"Рост доли готовых товаров произошел не за счет продуктов питания, а за счет товаров длительного потребления, хозяйственных товаров — чайников, техники для дома, мебели", — рассказала Delo.UA директор по научной работе Института Вероника Мовчан.

После начала действия Зоны свободной торговли с ЕС доля переработанной продукции в экспорте выросла на 10-11 процентных пункта. Доли сырья и полуфабрикатов в поставках в Европу сократились — до 29% и 27% соответственно.

Доля переработанной продукции в экспорте выросла в первую очередь из-за наращивания поставок подсолнечного масла (его доля в экспорте выросла с 2 до 7%), поясняет Вероника Мовчан.

Эксперт уточняет, что переработанная продукция — это не только готовая продукция конечного потребления, это в большинстве своем продукция промежуточного потребления. Доля товаров промежуточного потребления в экспорте переработанной продукции в ЕС составила 84% по итогу 2017 года.

Это означает, что Украина участвует в европейских цепочках создания добавленной стоимости, поставляя товары промежуточного потребления для создания готовой продукции уже в Европе, говорит Вероника Мовчан.

Украина очень мало продает в Евросоюз средств производства (которые тоже входят в переработанную продукцию) — их доля составляет лишь 2%.

Ключевыми товарами, которые обеспечивают самые большие поступления от экспорта, остаются в первую очередь сырьевые товары. В частности, железная руда, кукуруза, семена рапса, полуфабрикаты из углеродистой стали, ферросплавы, соевые бобы. Но в список основных товаров также входят и более сложные товары — провода и кабели, плоский прокат, одежда и обувь, обработанные лесоматериалы, мебель.

Украинские товары также нарастили поставки в Европу готовых зерновых продуктов, мясных и молочных продуктов, переработанных овощей. Об этом свидетельствует анализ экспорта Национальным банком.

Среди товаров, экспорт которых в ЕС в 2017 больше всего рос, — курятина, сахар, экстракты солода, обработанные томаты, маргарин, сливочное масло, ягоды, сигары, куриные яйца, какао-паста.

Также из Украины в ЕС растут поставки "экзотической" продукции — черники и клюквы, варенья и джемов, улиток и моллюсков, пчелиного воска, роз.

В структуре экспорта продукции металлургии увеличилась доля готовых изделий из черных металлов. А в машиностроении растет экспорт проводов, аккумуляторов и водонагревателей.

Ирина Гудзь, Delo.ua