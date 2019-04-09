Календарь выставок: апрель-май, Киев

Апрель

15-17 апреля выставка-ярмарка товаров легкой промышленности и экспозиция “Садовий ярмарок”

15-17 апреля распродажа шуб, кожаных курток и меховых жилетов на промышленной выставке-ярмарке во Дворце Спорта

16-18 апреля выставка цветов, садоводства, ландшафтного дизайна и флористики Flower Expo Ukraine 2019

17-19 апреля Международная сельскохозяйственная выставка “ProStorExpo” на территории ТППУ

17-19 апреля 8-й Международный медицинский конгресс “Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины” в МВЦ

17-19 апреля 4-й Международный форум “Менеджмент в здравоохранении” в МВЦ

17-19 апреля 10-й юбилейный Международный медицинский форум “Инновации в медицине – здоровье нации” в МВЦ

16-18 апреля выставка индустрии солнечной энергетики Cisolar 2019 – Kyiv в Acco International

18-21 апреля выставка кактусов и других экзотических растений в Доме природы

19-21 апреля выставка-ярмарка “Украина самоцветная” в Археологическом музее

20-21 апреля фестиваль гейм и гик культуры WEGAME 5.0 в Acco International

20-22 апреля весенняя книжная выставка “Книжный Мэдвин” на НСК Олимпийский

22-26 апреля выставка-ярмарка товаров легкой промышленности и экспозиция “Садовий ярмарок” во Дворце Спорта

25 апреля – 12 мая выставка тюльпанов “Сказки мира” на Певческом поле

Май

15-18 мая Международный фестиваль монтажников и проектантов. Отопление, водоснабжение, возобновляемые источники энергии, сантехника Install Fest Ukraine 2019 в Acco International

21 мая 6-я конференция аграрных инвесторов Agri Invest Forum в Acco International

23-26 мая 37-я Международная выставка ювелирных изделий “Ювелир Экспо 2019″ в МВЦ

23-26 мая 29-я специализированная выставка оборудования для ювелирного производства “Ювелир маш экспо 2019″ в МВЦ

23-26 мая 25-я специализированная выставка аксессуаров и модных украшений “Салон аксессуаров и модных украшений 2019″ в МВЦ

24-26 мая Международная выставка велосипедов, комплектующих, аксессуаров, экипировки VeloBike 2019 в Acco International

24-26 мая 4-я Международная выставка электротранспорта и гибридов Plug-in Ukraine в Acco International

29-30 мая 25-я Киевская Международная ТелеРадиоЯрмарка в Acco International

http://online-expo.kiev.ua/calendar#april