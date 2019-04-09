Бизнес

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admin
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Календарь выставок: апрель-май, Киев

Апрель

15-17 апреля выставка-ярмарка товаров легкой промышленности и экспозиция “Садовий ярмарок”

15-17 апреля распродажа шуб, кожаных курток и меховых жилетов на промышленной выставке-ярмарке во Дворце Спорта

16-18 апреля выставка цветов, садоводства, ландшафтного дизайна и флористики Flower Expo Ukraine 2019

17-19 апреля Международная сельскохозяйственная выставка “ProStorExpo” на территории ТППУ

17-19 апреля 8-й Международный медицинский конгресс “Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины” в МВЦ

17-19 апреля 4-й Международный форум “Менеджмент в здравоохранении” в МВЦ

17-19 апреля 10-й юбилейный Международный медицинский форум “Инновации в медицине – здоровье нации” в МВЦ

16-18 апреля выставка индустрии солнечной энергетики Cisolar 2019 – Kyiv в Acco International

18-21 апреля выставка кактусов и других экзотических растений в Доме природы

19-21 апреля выставка-ярмарка “Украина самоцветная” в Археологическом музее

20-21 апреля фестиваль гейм и гик культуры WEGAME 5.0 в Acco International

20-22 апреля весенняя книжная выставка “Книжный Мэдвин” на НСК Олимпийский

22-26 апреля выставка-ярмарка товаров легкой промышленности и экспозиция “Садовий ярмарок” во Дворце Спорта

25 апреля – 12 мая выставка тюльпанов “Сказки мира” на Певческом поле

Май

15-18 мая Международный фестиваль монтажников и проектантов. Отопление, водоснабжение, возобновляемые источники энергии, сантехника Install Fest Ukraine 2019 в Acco International

21 мая 6-я конференция аграрных инвесторов Agri Invest Forum в Acco International

23-26 мая 37-я Международная выставка ювелирных изделий “Ювелир Экспо 2019″ в МВЦ

23-26 мая 29-я специализированная выставка оборудования для ювелирного производства “Ювелир маш экспо 2019″ в МВЦ

23-26 мая 25-я специализированная выставка аксессуаров и модных украшений “Салон аксессуаров и модных украшений 2019″ в МВЦ

24-26 мая Международная выставка велосипедов, комплектующих, аксессуаров, экипировки VeloBike 2019 в Acco International

24-26 мая 4-я Международная выставка электротранспорта и гибридов Plug-in Ukraine в Acco International

29-30 мая 25-я Киевская Международная ТелеРадиоЯрмарка в Acco International

http://online-expo.kiev.ua/calendar#april

Экономика Хозяйственная деятельность
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Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Вчера 14:47
В Сумах сбили девушку на пешеходном переходе (видео)
Сегодня 14:09
Сумчане с призами международных соревнований по танцевальному спорту
Сегодня 13:59
В Сумах сельские громады получили автомобили для семейных врачей
Сегодня 13:11
На Сумщине нашли 50-килограммовую авиабомбу
Сегодня 12:57
В Лебедине на пожаре погиб мужчина
Сегодня 12:24
В Сумах устанавливают очередное информационное табло на остановке
Сегодня 12:18
В Сумах на футзальной площадке соревновались учащиеся интернатных учреждений
Сегодня 12:01
Сумщина в ТОП-10 в Украине по показателям развития животноводства
Сегодня 11:43
Окружение нардепа Деркача получило 42 га заповедного фонда Конча-Заспы
Сегодня 11:10
Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3
Сегодня 11:00
В Сумах Девятка без воды
Сегодня 10:38
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Афиша

«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
Кино Космос
12:10 — 45 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:35—55 грн.
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
Кино Космос
16:10—50 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
11:30—45 грн. 16:05—50 грн.
 
«Кленовые листья»
Театр Театр им. М.С.Щепкина
16.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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