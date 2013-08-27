Бизнес

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Сегодня 13:44136

Nestle выкупила все акции украинского производителя кетчупов

Швейцарская компания стала единственным акционером Торчина.

Швейцарская компания Nestle докупила 9,5% акций украинского производителя кетчупов, майонезов, соусов и приправ Торчин (ЧАО Волыньхолдинг) и стала его единственным собственником. Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Волыньхолдинг решил продать компании-акционеру 1900 ранее выкупленных акций, согласно данным в системе от 13 сентября 2018 года. Этот пакет составлял 9,5%.

Чистый доход Волыньхолдинга в 2017 году составил 1,3 млрд грн, чистая прибыль - свыше 89 млн грн.

Nestle в Украине имеет три производственные площадки - в Харькове, Львове и Торчине. Также во Львове находится одни из пяти сервисных центров Nestle в мире.

  • Портфель компании включает более 2000 брендов. Среди них - Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, KitKat, Purina и другие.
  • ЛIГАБiзнесIнформ
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