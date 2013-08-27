Nestle выкупила все акции украинского производителя кетчупов

Швейцарская компания Nestle докупила 9,5% акций украинского производителя кетчупов, майонезов, соусов и приправ Торчин (ЧАО Волыньхолдинг) и стала его единственным собственником. Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Волыньхолдинг решил продать компании-акционеру 1900 ранее выкупленных акций, согласно данным в системе от 13 сентября 2018 года. Этот пакет составлял 9,5%.
Чистый доход Волыньхолдинга в 2017 году составил 1,3 млрд грн, чистая прибыль - свыше 89 млн грн.
Nestle в Украине имеет три производственные площадки - в Харькове, Львове и Торчине. Также во Львове находится одни из пяти сервисных центров Nestle в мире.
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