Nestle выкупила все акции украинского производителя кетчупов Швейцарская компания стала единственным акционером Торчина.

Швейцарская компания Nestle докупила 9,5% акций украинского производителя кетчупов, майонезов, соусов и приправ Торчин (ЧАО Волыньхолдинг) и стала его единственным собственником. Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Волыньхолдинг решил продать компании-акционеру 1900 ранее выкупленных акций, согласно данным в системе от 13 сентября 2018 года. Этот пакет составлял 9,5%.

Чистый доход Волыньхолдинга в 2017 году составил 1,3 млрд грн, чистая прибыль - свыше 89 млн грн.

Nestle в Украине имеет три производственные площадки - в Харькове, Львове и Торчине. Также во Львове находится одни из пяти сервисных центров Nestle в мире.