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Расход топлива на холостом ходу

В статье приведены нормы расхода топлива для дизельных и бензиновых двигателей, а также приведена "народная" методика подсчета потребления топлива двигателями во время холостых оборотов.

Тип двигателя и объем

Дизельный двигатель Бензиновый двигатель
1.9 tdi 2.4 tdi 1.8 инжектор
0.415 л/час 0.675 л/час 1.09 л/час

Народный метод подсчета расхода топлива на холостом ходу. Необходимо взять объем двигателя, например, 3000 куб. см и поделить в два раза. 3000/2 = 1500, соответственно, потребление автомобиля c двигателем 3 литра составляет 1,5 литра в час.

*Дизельный двигатель на холостом ходу будет потреблять меньше на четверть. Примерно на 20-25%.

Заторы на дорогах выливаются в копеечку для владельцев транспорта. Количество автомобилей на украинских дорогах растет. Дороги свободны не всегда, и часто водители вынуждены подолгу простаивать в пробках. По некоторым подсчетам на это уходит 40 дней или около 330 часов в году.

Столичные предприятия, которые владеют коммерческим транспортом, за час простоя теряют около 37 гривен в час или больше 1 копейки в секунду. Легковой автомобиль за час свободного хода расходует бензин от 1 литра. (с объемом двигателя 1,5 л.), в пробке его расход увеличивается примерно на 3 литра. Амортизация автомобиля в течение часа стоит около 12 гривен.

Также за время простоя водитель теряет часть своей зарплаты. Размер средней заработной платы в Украине, по официальным данным, составляет 2450 гривен. Проведем небольшой расчет. Т.к. в месяце 22 рабочих дня, каждый из которых длится 8 часов, то зарплата за один час составляет 13 гривен 35 копеек. Это еще одна статья убытка для автомобилиста или предприятия, которое оплачивает содержание автомобиля.

По сводкам украинской ГАИ в пробках нередко происходят аварийные ситуации, а они предполагают наложение штрафа на виновника нарушения. Простой негативно сказывается на состоянии здоровья владельцев автомобилей. Во время ожидания все они вдыхают выхлопные газы, которые способны вызвать появление хронического бронхита, аллергии или заболевания легких. Такие заболевания можно получить в течение 2-5 лет. Лицам, страдающим астмой, рекомендуется выбирать более свободные дороги.

Если учесть все вышесказанное, то нетрудно подсчитать, что в течение года легко потерять около 12 тысяч гривен за простой на дороге. Отказавшись от автомобиля, можно сэкономить эту сумму и потратить ее, например, на покупку двух спортивных велосипедов или мопеда. Польза здоровью и экономия финансов от пользования ими не вызовут никаких сомнений. Если выбрать средством передвижения метро, то этих денег хватит для проезда в течение 10 лет. 

Система контроля и мониторинга транспорта в Украине

Экономика ГСМ
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