Импорт продуктов животного происхождения в Украину через требования к странам ЕС Законодательство скорректировали под требования ЕС.

Министерство агрополитики утвердило новые требования (указ №533) к ввозу на территорию Украины продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В Минюсте уже зарегистрировали данное решение.

Над проектом приказа работали еще с 2016 года, но из-за долгих процедур по согласованиям утвердили его только сейчас. Дело в том, что старые нормы не отвечали современным реалиям, тем более возникла необходимость гармонизировать украинское законодательство с международными стандартами и выполнить требования Соглашения ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах, пояснила координатор комитетов Европейской бизнес ассоциации, Оксана Жаркова, слова которой приводит пресс-служба ЕБА.

Согласно новым требованиям, видовое разнообразие продуктов, которые смогут импортировать в Украину, существенно расширится. Например, новым приказом установлены требования по таким категориям как композитные продукты (которые совмещают одновременно переработанные продукты животного и растительного происхождения), желатин, коллаген, жабьи лапки, молозиво, улитки и 33 категорий побочных продуктов и продуктов их переработки.

Максим Беркаль, UBR