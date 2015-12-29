Украинский hand made: продажа в Европу и США

При этом растет потребление украинских товаров ручной работы не только на внутреннем рынке, но и за границей. Среди иностранцев особой популярность пользуется одежда, сумки, украшения и предметы интерьера.

Уже сегодня Украина делит вместе с Германией третье и четвертое места по продажам hand-made товаров на платформе Etsy (самая популярная в мире hand made онлайн торговая платформа). Опережают нас только Великобритания и Франция. Анализируя ассортимент Etsy, можно увидеть, что на товары для вечеринок украинского производства приходится 20,2% продаж, на аксессуары 17,1%, на игрушки и игры 15,2%, на одежду — 13,6%, товары для дома — 13%.

В то же время на торговых площадках Amazon и Ebay украинский hand made не так популярен, что связано прежде всего с отсутствием PayPal. Но даже несмотря на это, на Amazon наш хендмейд продается, хоть и не в большом количестве. На долю украшений приходится 23,8% от всех продаж, на домашний декор 22,9%, аксессуары занимают 22%, еще 7,5% это закладки для книг и 7,3% на кухонные принадлежности.

Исходя из этих данных, становится понятным, что перечисленные категории уже представлены за границей, и стоит подумать над их организованным экспортом на зарубежные рынки.

Экспортные трудности

Что мешает украинским мастерам активнее выходить на международные рынки? Основные причины, по которым многие мастера не стремятся начинать продавать в Европу или Северную Америку, это нежелание изучать новые подходы в продажах, страх потери вложенных ресурсов и неуверенность в своих силах. Дополнительный барьер — отсутствие знаний о правовом оформлении деятельности.

Кроме того, значительная доля мастеров представлена людьми старшего возраста, которые не всегда имеют навыки работы с компьютерами и интернет-ресурсами, не говоря уже о знании языков.

Выделим несколько барьеров, которые сдерживают развитие экспорта украинских hand made товаров:

Зачастую мастера ничего не знают об экспорте, и у них возникает психологический барьер, который не дает им развивается в этом направлении.

Ассортимент. Очевидно, что хендмейд-техники и изделия могут значительно отличаться в разных странах. Следовательно, мастеру приходится подстраиваться под потребительский спрос, местные традиции и привычки. Если он этого не делает, существует риск, что его товары останутся не востребованы в других странах.

Конкуренция. На внешнем рынке более высокий уровень конкуренции, который в первую очередь связан с сервисной составляющей. На этапе выбора товара — это связь с производителем: скорость, полнота и тон ответов продавца. Дальше — варианты оплаты покупки. Использование международных платформ упрощает эту процедуру. И наконец, скорость доставки. Быстрота и стоимость доставки часто являются определяющим фактором при совершении покупки в интернете.

Кроме того, существуют административные и таможенные барьеры — требования к документации, таможенные платежи и сборы. Существует такое понятие, как государственные ограничения — законодательство разных стран может ограничивать ввоз некоторых товаров или предметов из определенного сырья.

Внутренние процедурные барьеры связаны с оформлением мастера как предпринимателя для ведения легальной деятельности, ведением документации, в том числе налоговой.

Несмотря на активное развитие рынка, он пока остается стихийным — в Украине пока не сформирован бренд hand made товаров, нет осознания того, что украинцы делают действительно хорошие и качественные вещи. Соответственно, нет позиционирования украинских товаров на внешних рынках.

Развитию экспорта украинских hand made товаров в значительной степени будет способствовать создание узнаваемого национального бренда, упрощение процессов экспорта, смягчение законодательных норм и таможенного регулирования, приход в Украину платежной системы PayPal и обеспечение возможности обналичивания средств в системе.

Помимо этого, одним из важных факторов развития украинского рынка hand made товаров есть введение нового вида классификации экономической деятельности (КВЭД), который бы описывал вид деятельности по созданию и продаже товаров ручной работы.

Для активизации экспорта хендмейда из Украины нужно создать качественную инфраструктуру. Речь идет о быстрой доставке товаров за границу.

Кроме того, мастера, которые хотят реализовать свою продукцию на зарубежных рынках, сами должны ориентироваться на потребительские предпочтения в странах экспорта. Следить за трендами, которые быстро меняются, предлагать уникальные товары, продвигать себя на рынках и всегда быть открытыми к своим клиентам.

Александр Соколов, "ДЕЛО"