Устройство пола с использованием СИП панелей Строительство домов из СИП-панелей становится все более популярным. Многие оценили качество и удобство строительства из этого материала. Кроме того, что из панелей СИП можно строить стены, также они отлично подойдут и для монтирования пола. Материал очень прочный и изготавливается по такой технологии, которая позволяет сделать пол теплым и крепким.

Когда вы строится дом из СИП-панелей, то выбрать тип фундамента можно любой. От того типа фундамента, который вы выбрали зависит и то, какие панели подойдут для монтирования пола. Важно, чтобы в дальнейшем пол выдерживал и людей, которые будут жить в доме и все убранство дома.

В первую очередь необходимо продумать вопрос о гидроизоляции. Например, вы можете использовать несколько слоев рубероида, чтобы влага не попадала в помещение. А чтобы повысить техническую устойчивость и срок использования пола из СИП-панелей, покройте нижнюю их часть праймером.

Начинать укладку пола можно с любой части дома. Главное, сделать это максимально ровно. Необходимо заранее обработать места стыков при помощи монтажной пены. В торец необходимо уложить балку равную по размеру утеплителю для пола. Она будет в качестве несущей для пола.

Следующий элемент укладываем рядом с предыдущим, а в ее торец должна войти балка, которую до этого уже уложили. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Их минимально допустимая длина 50 мм.

Когда все плиты уложены, укладываем обвязочные доски. Они нужны для дальнейшего возведения стен. Обязательно укладывайте ее заподлицо с кромкой панели СИП. Крепите с помощью саморезов, в шаг 20 см и в шахматном порядке.

Необходимо закрепить обвязочную торцевую доску, и сделать это со всех сторон. Для этого используйте саморезы не менее 90 мм или 100 мм.

Если вы решили построить полы из панелей СИП, то вы наверняка останетесь довольны. Главное, следить за техникой выполнения на каждом этапе укладки. Сип-панели для пола – это залог в будущем качественных и надежных полов. При обустройстве дома, можно выбирать любые напольные покрытия, применять дизайнерские решения. Кроме того, пол, выполненный из панелей СИП порадует вас своей идеальной ровностью и гладкостью.

Вы можете уложить на пол из СИП-панелей ламинат, паркет, линолеум – все они отлично дополнят интерьер. Но обязательно перед укладкой покрытия, используйте подложку, ведь именно она в будущем поможет скрыть неровности, да и покрытие будет служить дольше и лучше.

Даже если вы решили уложить ламинат, то панели СИП отлично их выдержат, они не прогнутся. Происходит это благодаря тому, что ОСБ – прочный и надежный материал.

Еще одним несомненным плюсом пола из СИП панелей является то, что они обязательно будут сохранять тепло в доме. Таким образом, ваш пол будет всегда теплым. Вам не придется тратить множество усилий, да и финансовых средств, чтобы тепло не уходило из дома или чтобы прогреть пол при помощи специальной отопительной системы. Происходит это за счет того, что в панелях есть специальный утеплитель. Именно благодаря ему вам будет всегда хорошо и уютно в вашем новом доме из СИП-панелей.

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