Есть планы на завтра? Когда предприниматели составляют контент-план (SMM) В сфере контент-маркетинга и SMM фразу «нам нужен контент-план» произносят с разным градусом пафоса и в разные моменты. При этом некоторые особо талантливые «начальники» путают его с медиа-планом или называют редакционным планом.

Уточним терминологию

Редакционный план и контент-план — это одно и то же. Но если у вас не редакция, а бизнес, грамотнее все же называть календарь публикаций контент-планом. Кроме того, в редакционный план входят только тексты, а в контент-план — разные виды публикаций.

Медиа-план — это вообще из другой области фантастики и путаница возникает, чаще всего, из-за цепочки «социальные медиа−социальные сети−контент-план−медиа-план». В нашей реальности медиа-план — это таблица сроков проведения рекламных кампаний и куча другой очень маркетинговой сложности, которая к контенту имеет опосредованное отношение.

Как выглядит контент-план

Так, как вам удобно. Это может быть программа-календарь в которую вы на определенный день вносите события-публикации или обычная таблица в экселе, в которой вы вручную поставили даты и темы. Главное, чтобы вы придумали нужное количество идей для контента и их хватило на неделю−месяц. Дальше все эти идеи вы рассовываете по клеточкам и смотрите, как это выглядит в общей массе. Желательно, чтобы публикации гармонировали между собой, отвечали потребностями читателей и вашего бизнеса.



Пример планирования публикаций



Зачем он на самом деле нужен

Контент-план — это не усложнение себе жизни, а ее облегчение. И ненавидеть его вы будете ровно до того момента, пока не закончите составлять. После этого он превращается в вашего лучшего друга.

Ни одну полноценную работу над продвижением в социальных сетях или ведением сайта нельзя представить без планирования. Только свой блог, который посвящен какому-то вдохновляющему увлечению, может наполняться сам по себе, потому что у вас есть куча идей и желание описывать их (и то — до поры). Все остальные проекты, тем более деловые, нужно вести с четким понимаем того, что вы хотите донести до клиентов в ближайшее время и с запасом идей на некоторое время вперед.

Кроме того, что вам не придется ежедневно мучаться с поиском идей для публикации, контент-план улучшит качество материалов. Планируя сложную статью за пару недель, вы запускаете работу над интересным материалом заранее, а сроки публикации заставляют вас закончить работу вовремя.

Также, если над публикациями работает команда, план помогает отслеживать, какой автор готовит определенный материал и когда он будет сдан.

Кстати, не забудьте о том, что у вас должен быть долгосрочный контент-план на полгода или год. В нем фиксируются важные для компании даты, события и все праздники, к которым вы должны заранее готовить материалы. Сверяйтесь с ним раз в месяц, чтобы не пропустить ничего важного и дополняйте на протяжении работы.

Что включает контент-план и как следить за его исполнением

Если публикация готовится быстро, то достаточно просто разбросать темы по датам в календаре. Если на подготовку материала нужно время и вы руководите командой, то в план вносится дата сдачи и публикации, заголовок, тип материала, автор и степень готовности, чтобы не запутаться (готов, на доработке, на верстке и т.д). В случае, когда план составлен на долгое время вперед и материалы готовятся в разные сроки, нужно каждую неделю сверяться с графиком и авторами.

Сюда же, в плане, можно включить список всех рубрик. Отслеживайте, в какой из них уже были сделаны публикации, а в какой еще нет, это позволит бороться с «перекосом» в публикациях.

Заключение

Если вы никогда не пользовались контент-планом, то потребуется некоторое время, чтобы найти ту форму, которая вам удобна. Посмотрите чужие примеры из сети, но с вероятностью 90% они покажутся вам ужасными и неудобными. Весело и счастливо переделывайте его под себя, обсуждайте с командой, если она есть и если всем все нравится — начните заполнять его уже завтра!

Дмитрий Башкатов, SMMplanner blog © 2019