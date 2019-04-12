Чем грозят бизнесу "трудовые" проверки Все чаще бизнес задает вопросы о рисках "трудовых" проверок. Ходят легенды о больших суммах доначислений и штрафах по результатам таких проверок. Поэтому сегодня для бизнеса очень актуально разобраться, чем могут быть чреваты так называемые "трудовые" проверки.

Кто проверяет?

На сегодняшней день в Украине существуют три государственных органа, которые занимаются контролем за соблюдением норм в сфере трудовых отношений.

В первую очередь это Государственная служба Украины по вопросам труда (далее — "ГосТруд") — она следит за выполнением норм трудового законодательства.

Во-вторых, это Государственная фискальная служба Украины (далее — "ГФС"), которая бдит за соблюдением правильности начисления и уплаты бизнесом налогов и сборов, вытекающих из трудовых отношений.

Закрывает эту тройку Пенсионный фонд Украины (далее — "ПФУ"), который ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию.

Что проверяют?

На практике во время "трудовых" проверок ГосТруд пытается найти нарушения, за которые законодательство предусматривает наиболее высокие размеры штрафов, а ГФС, как и раньше, нарушения, за которые доначисляет большие суммы налогов и сборов. К примеру, за неоформление сотрудников предусматривается штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, недопуск к проведению проверки по выявлению работников с неоформленными трудовыми договорами и выплаты зарплаты "в конверте" — 100 минимальных заработных плат.

Как правило, за последние годы бизнес умело защищался от придирчивых взглядов контролирующих органов. Поскольку ранее последним редко удавалось выявить факты использования труда неоформленных сотрудников либо переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые.

Однако ПФУ в начале 2018 года заявил, что с помощью реестра застрахованных лиц будет содействовать борьбе с теневым трудоустройством. Была также приведена некоторая статистика: на предприятии, в котором работало 5 сотрудников, четыре из них получали зарплату около 5 тыс. грн., а бухгалтер — 4,8 млн. грн., или пример сотрудника, который успешно работал по документам одновременно у 56 работодателей.

В виду же последних новостей по проверкам, риск обоснованной переквалификации и выявления неоформленных сотрудников увеличивается. Так, 11.08.2017 г. вступило в силу Постановление Правления ПФУ № 11-1, которым был утвержден Порядок обмена информацией о сведениях, которые свидетельствуют об использовании труда неоформленных работников и нарушениях законодательства о труде (далее — "Порядок"). Порядок организовал механизм информационного взаимодействия о сведениях, содержащих признаки использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде между ПФУ, ГФС и ГосТрудом.

К примеру, согласно Порядку ПФУ, ГФС и ГосТруд обязаны обмениваться среди прочей следующей информацией о:

застрахованных лицах, работающих по совместительству у 5-ти и более работодателей;

застрахованных лицах, выполняющих работы (оказывающих услуги) по гражданско-правовым договорам у одного страхователя (работодателя) более года;

выявленных в ходе проверок фактах допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) в разрезе работодателей и т. д.

Следует заметить, что за более чем полугодичную работу Порядка, не наблюдается увеличение случаев привлечения работодателей за нарушение трудового законодательства, что в большей мере, наверное, связано с отсутствием соответствующей политической воли.

Таким образом, вполне обоснованными являются предположения, что если данный Порядок заработает в полной мере, а не останется на бумаге, ГФС и ГосТруд смогут с гораздо большей эффективностью выявлять факты использования труда неоформленных сотрудников и доказывать факт трудовых отношений.

Прогнозы по поводу будущего сотрудничества и возможные риски для бизнеса

Пока не возможно с точностью утверждать, когда заработает в полной мере Порядок, но если предположить, что ПФУ действительно согласно Порядку будет снабжать ГФС и ГосТруд подобной информацией и проводить мониторинг заработной платы работающих граждан, сопоставляя ее с показателями уровня оплаты труда в разрезе видов деятельности субъектов хозяйствования, то риск негативных последствий по результатам "трудовых" проверок в виде штрафов и доначислений для бизнеса сильно увеличивается.

Поэтому на данный момент Порядок в полной мере не работает и, очевидно, не заработает ввиду отсутствия политической воли, что сказывается на его эффективности, как инструмента для выявления фактов нарушений трудового и налогового законодательства. Однако не стоит исключать, что Порядок заработает на полную, поскольку его практическое применение может быть всего лишь вопросом времени. Это означает, что к грядущим изменениям следует готовиться уже сейчас.

Мария Тащи, "Дело"