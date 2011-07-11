Протеин из насекомых — тренд будущего в сельском хозяйстве Батончики, чипсы, макароны и даже алкогольные коктейли из насекомых — уже реальность. Фермы насекомых получили $277 млн инвестиций, и это число будет только расти.

Мы привыкли воспринимать насекомых, как вредителей. Но они еще и источник протеина, который ничем не уступает мясу. Пока что продукты питания из насекомых — идея не из популярных. В первую очередь из-за того, что большинству людей неприятна мысль о потреблении пищи из жуков и тараканов.

В производство кормов из насекомых для животных уже инвестируют немалые средства. А массовое производство еды для людей из такого протеина — вопрос времени.

Протеин из насекомых остановит рост цен на корма

На традиционное животноводство приходится 70% сельскохозяйственных земель, в том числе 33% — под сельскохозяйственные культуры для кормов.

Потребность в продуктах питания будет расти, вместе с ростом населения. Особых ресурсов для расширения площадей под сельское хозяйство — нет. Нужно искать альтернативные пути “добывания” источников калорий для животноводства. Как правило, сырье с высоким содержанием белка составляет от 50 до 70 процентов затрат на животноводство. В 2017 году мировая кормовая индустрия оценивается в 430 миллиардов долларов.

Запасы диких рыб в океане также исчерпываются. Это вызвало рост рыбьих ферм и развитие аквакультур. Например, во Вьетнаме площадь акваферм с 2000 по 2010 год выросла в два раза, а производство достигло более миллиона тонн рыбы.

В 2014 году в мире больше производится рыбы в специальных хозяйствах, чем вылавливается в океане. Ожидается, что к 2030 году ⅔ мирового производства рыбы будет приходиться на фермы.

Рост аквакультурных хозяйств увеличил цену на корм для рыб. И с развитием акватехнологий — цена будет расти дальше. Удешевить производство смогут корма из насекомых.

Насекомые — обычная еда для многих животных. Их белок может заменить от 25% до 100% существующих кормов в зависимости от вида животных. Этот протеин легко усваивается и не уступает по своим питательным свойствам аналогам.

$276 млн инвестиций уже направлено в производство белка из насекомых

Пока что Европейский Союз не дал разрешения использовать корма из насекомых в скотоводстве. Одобрили только подобные корма для аквакультур. Ожидается, что только к 2019 году белок из насекомых позволят использовать на птицефабриках.

В США ситуация попроще — Enterra уже получила разрешение на продажу кормов для рыбы в этом году. Эта промышленность быстро растет, но точных статистических данных нет. Независимый анализ от CB Insights и Crunchbase показал, что с 2009 по июнь 2018 года более 50 компаний получили финансирования проектов, связанных с белком насекомых. Из них 42 компании получили $277 млн.

Большинство компаний находится в европе — 84% финансирования получили именно они. Компании из Северной Америки получили в общей сумме $26 млн инвестиций: Enterra ($10 млн), eXo ($5,2 млн) и Entomo Farms($3,3 млн).

Активно развиваются фермы насекомых в Китае. Местные фирмы из поставщиков сырья для производства лекарств переходят в кормовой бизнес. Только в провинции Шаньдун уже образовалось 400 тараканьих ферм.

Черные львинки, мучные черви и тараканы — идеальные источники протеина для животных

На практике, в качестве сырья для промышленного производства корма используются мучные черви, тараканы и черные львинки. А для производства продуктов питания идут, главным образом, сверчки. Хотя недавно Николь Кидман продемонстрировала, что червячков, кузнечиков и тараканов спокойно можно есть.

Черные львинки хорошо перерабатывают отходы животноводства. Поэтому это перспективные насекомые для кормового бизнеса — они и перерабатывают отходы, и являются сырьем для производства корма. Большинство компаний, которые привлекли инвестиций занимаются именно черными львинками. Это компании AgriProtein, Protix Biosystems, InnovaFeed, Enterra и Nextalim.

Глобальные корпорации, которые производят продукты питания также заинтересовались этим видом белков. Агропромышленная корпорация ADM приобрела французскую компанию Neovia, которая занимается кормами из насекомых для животных. McDonald's занимается поиском производителя такого корма для кур.

Заморить червячка сверчком

В США появилось много стартапов, которые занимаются производством продуктов питания на основе протеина сверчков. Причем ассортимент такой еды растет. Уже есть белковые фитнесс-батончики eXo, шоколадные батончиками Chapul, чипсы Six Food, макароны Bugsolutely и даже коктейльный биттер Citterbitters и мукой Aspire's Aketta.

В марте 2018 года крупнейшая канадская розничная сеть торговли продуктами питания Loblaws, запустила в продажу порошок из сверчков под названием President's Choice. А один из ведущих канадских поставщиков мяса Maple Leaf Foods инвестировал в Entomo Farms 1,4 миллиона долларов.

Фермы насекомых активно внедряют инновации в производство

Независимо от того, используются ли насекомые для корма или для продуктов питания — уход за ними трудоемкий, а продукция еще не популярна. Поэтому фермы сливаются с производителями кормов, чтобы оптимизировать производство.

Кроме этого, на фермах разрабатываются системы для эффективного производства. Ynsect выращивает личинки мучных червей, используя технологии машинного обучения. На фермах используются IoT датчики. Аналогичным образом, Aspire запустила свою первую автоматизированную ферму сверчков в 2017 году. Там используются роботы. Они кормят сверчков, а также собирают данные с более 30 миллионов точек данных. Информация обрабатывается и определяются оптимальные условия для роста сверчков.

Наибольшая китайская тараканья ферма ежегодно выращивает 6 миллиардов насекомых для медицины. Там используется система, которая собирает и анализирует более 80 категорий данных, включая влажность, температуру, питание, и то, как генетические мутации влияют на темпы роста тараканов.

В будущем на белком из насекомых обратят внимание глобальные пищевые корпорации

Швейцарский поставщик продуктов питания Bühler с объемом продаж в 2,6 млрд совместно с Protix и создали совместное предприятие Bühler Insect Technology Solutions. Уже завершается строительство крупнейшего в Европе завода по переработке насекомых.

В США создали модульную систему Cowboy Cricket Farms. Это автономная ферма для насекомых, которая регулирует температуру и влажность, контролирует качество воздуха и поддерживает подачу корма и воды.

Tiny Farms планирует лицензировать свою ферму для насекомых “под ключ”, чтобы фермеры могли производить сверчков по спецификациям и продавать их для переработки.

AgriProtein собрал $105 млн для расширения мощностей в Африке и Азии. Местные отходы будут использоваться, как недорогой корм для личинок. В рамках проекта будет установлено шесть установок, каждая из которых будет принимать 250 тонн сырья в день и производить 50 тонн личинок в сутки.

Это только несколько примеров того, как развивается отрасль. Фермы насекомых очень перспективное направление сельского хозяйства. Насекомые быстро и в больших количествах воспроизводятся. Селекционеры активно занимаются выведением насекомых, выращивание которых будет еще эффективнее. Hendrix Genetics активно работает в этом направлении.

Фермы насекомых — могут быть очень выгодным бизнесом. К примеру, тараканьи фермы — один из самых рентабельных видов агробизнеса.

Источник: greenbiz.com // aggeek.net