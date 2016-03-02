Бизнес

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Бизнес ожидает полноценной реформы ГФС

Члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) ожидают проведения полноценной реформы ГФС и скорейшего завершения периода турбулентности в процессе ее реформирования.

Об этом пишет пресс-служба ЕБА, передает «Униан».

Как подчеркнули в пресс-службе ЕБА, одной из долгожданных реформ является реформа ГФС, в частности, путем ее разделения на государственные таможенную и налоговую службы, назначение руководителей которых непосредственно влияет на процесс реформирования.

«Ведь именно они (будущие руководители налоговой и таможни — ред.) вместе с командой должны усилить прозрачность и качество сервисов. Чтобы легальный бизнес не испытывал дискомфорта от услуг, которые предоставляются или должны предоставляться. Поэтому бизнес ожидает, что именно это является ключевой целью, и начатое реформирование ГФС конструктивно завершится», — добавили в ЕБА.

По словам исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, бизнес надеется, что после завершения реорганизации ГФС качество коммуникации между бизнесом и контролирующими органами, а также скорость изменений в таможенных органах ощутимо возрастут.

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