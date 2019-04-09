В Киеве состоялась "Третья финансовая ярмарка для малого и среднего бизнеса"

Фраза "Не учите нас жить, лучше помогите материально", к сожалению, не ушла в прошлое вместе с Советским Союзом. И сегодня многие отечественные предприниматели, вместо того чтобы выстроить долгосрочную стратегию развития бизнеса, предпочитают "заливать" деньгами банковских кредитов возникающие проблемы. Как результат, теряют и прибыль, и перспективы развития, и сам бизнес.

Впрочем, финансовая поддержка для малого и среднего бизнеса, особенно в производственной сфере, также очень важна. Но если благодаря различным программам европейского сотрудничества получить техническую, консультационную помощь украинский малый и средний бизнес (МСБ) может без проблем, то с долгосрочным финансированием все сложнее. Традиционно украинские банки не любят без должных гарантий вкладываться в малые предприятия, предпочитая проекты с более быстрой оборачиваемостью средств и высоким доходом.

Именно чтобы исправить ситуацию с долгосрочным финансированием МСБ и проводится "Финансовая ярмарка" - уникальная платформа, которая предоставляет украинским предпринимателям возможность получить актуальную информацию о банковских, лизинговых и страховых продукты для МСБ и других возможных источниках финансирования. Это прекрасная возможность для предпринимателей получить бизнес-консультации, а также наладить контакты и новые партнерские отношения.

Проект реализуется Немецко-украинским фондом (НУФ) при финансовой поддержке правительства Германии через банк развития KfW. НУФ уже более 20 лет успешно способствует развитию микро-, малых и средних предприятий в Украине. Малый и средний бизнес (МСБ) является фундаментом для успешного развития государства в долгосрочной перспективе, поэтому его укрепление является стратегическим приоритетом НУФ.

Прошедшая 16 апреля в Киеве "Третья финансовая ярмарка" стала одним из главных событий в украинском бизнес-пространстве, на котором были представлены годовые результаты сотрудничества Фонда и его партнеров на примере конкретных кейсов. Событие собрало в одном месте представителей МСБ, финансовых учреждений, организаций, способствующих развитию предпринимательства, а также представителей власти. В этом году мероприятие, организованное Немецко-украинским фондом, прошло уже в третий раз, объединяя представителей МСБ и ведущих игроков финансового рынка Украины.

Особенностью "Третьей финансовой ярмарки" стало участие в выставочной экспозиции не только банков и лизинговых компаний, но и представителей малого и среднего бизнеса, которые получили финансирование в рамках кредитных программах Немецкого-украинского фонда и охотно делились своим опытом сотрудничества с НУФ с другими предпринимателями - участниками ярмарки. Такая коммуникация между предпринимателями является самой надёжной и доверительной, что способствует большему вовлечению МСП в программы НУФ.

В официальной церемонии открытия Ярмарки приняли участие Посол Федеративной Республики Германии в Украине, Посол Евросоюза в Украине, первый замглавы Национального банка Украины; представители Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли, Директор офиса KfW в Украине и исполнительный директор Немецко-украинского фонда.

Среди основных тем, которые обсуждались в ходе ярмарки: возможные источники финансирования своего бизнеса, доступные инвестиционные программы, успешные кейсы других представителей МСБ и многое другое. Также участники могли пообщаться непосредственно с представителями банков, выбрать лучший продукт для собственного бизнеса.

Также в программе были предусмотрены отраслевые и образовательные сессии с участием бизнес-экспертов. Таким образом, "Финансовая ярмарка" от Немецко-украинского фонда стала не только бизнес-форумом и пространством для нетворкинга предпринимателей. Это, как стало очевидно к концу мероприятия, - еще и действенный инструмент для развития своего бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Украине. Две предыдущие ярмарки - также отличное тому доказательство. Напомним, что участие, как и раньше, в "Третьей ярмарке" было полностью бесплатным, поэтому мероприятие стало уникальной возможностью найти дополнительные источники финансирования для развития своего дела.

Одними из главных мероприятий ярмарки стали две презентации. Первая - презентация результатов программы по поддержке финансирования инвестиционных проектов МСБ, финансируемой Немецким банком развития KfW и инициативой EU4Business. Вторая - презентация программы "Поддержка ЕС для Востока Украины, облегчение доступа к финансированию", который реализуется KfW через НУФ.