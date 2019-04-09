В Киеве состоялась "Третья финансовая ярмарка для малого и среднего бизнеса"

Фраза "Не учите нас жить, лучше помогите материально", к сожалению, не ушла в прошлое вместе с Советским Союзом. И сегодня многие отечественные предприниматели, вместо того чтобы выстроить долгосрочную стратегию развития бизнеса, предпочитают "заливать" деньгами банковских кредитов возникающие проблемы. Как результат, теряют и прибыль, и перспективы развития, и сам бизнес.
Впрочем, финансовая поддержка для малого и среднего бизнеса, особенно в производственной сфере, также очень важна. Но если благодаря различным программам европейского сотрудничества получить техническую, консультационную помощь украинский малый и средний бизнес (МСБ) может без проблем, то с долгосрочным финансированием все сложнее. Традиционно украинские банки не любят без должных гарантий вкладываться в малые предприятия, предпочитая проекты с более быстрой оборачиваемостью средств и высоким доходом.
Именно чтобы исправить ситуацию с долгосрочным финансированием МСБ и проводится "Финансовая ярмарка" - уникальная платформа, которая предоставляет украинским предпринимателям возможность получить актуальную информацию о банковских, лизинговых и страховых продукты для МСБ и других возможных источниках финансирования. Это прекрасная возможность для предпринимателей получить бизнес-консультации, а также наладить контакты и новые партнерские отношения.
Проект реализуется Немецко-украинским фондом (НУФ) при финансовой поддержке правительства Германии через банк развития KfW. НУФ уже более 20 лет успешно способствует развитию микро-, малых и средних предприятий в Украине. Малый и средний бизнес (МСБ) является фундаментом для успешного развития государства в долгосрочной перспективе, поэтому его укрепление является стратегическим приоритетом НУФ.
Прошедшая 16 апреля в Киеве "Третья финансовая ярмарка" стала одним из главных событий в украинском бизнес-пространстве, на котором были представлены годовые результаты сотрудничества Фонда и его партнеров на примере конкретных кейсов. Событие собрало в одном месте представителей МСБ, финансовых учреждений, организаций, способствующих развитию предпринимательства, а также представителей власти. В этом году мероприятие, организованное Немецко-украинским фондом, прошло уже в третий раз, объединяя представителей МСБ и ведущих игроков финансового рынка Украины.
Особенностью "Третьей финансовой ярмарки" стало участие в выставочной экспозиции не только банков и лизинговых компаний, но и представителей малого и среднего бизнеса, которые получили финансирование в рамках кредитных программах Немецкого-украинского фонда и охотно делились своим опытом сотрудничества с НУФ с другими предпринимателями - участниками ярмарки. Такая коммуникация между предпринимателями является самой надёжной и доверительной, что способствует большему вовлечению МСП в программы НУФ.
В официальной церемонии открытия Ярмарки приняли участие Посол Федеративной Республики Германии в Украине, Посол Евросоюза в Украине, первый замглавы Национального банка Украины; представители Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли, Директор офиса KfW в Украине и исполнительный директор Немецко-украинского фонда.
Среди основных тем, которые обсуждались в ходе ярмарки: возможные источники финансирования своего бизнеса, доступные инвестиционные программы, успешные кейсы других представителей МСБ и многое другое. Также участники могли пообщаться непосредственно с представителями банков, выбрать лучший продукт для собственного бизнеса.
Также в программе были предусмотрены отраслевые и образовательные сессии с участием бизнес-экспертов. Таким образом, "Финансовая ярмарка" от Немецко-украинского фонда стала не только бизнес-форумом и пространством для нетворкинга предпринимателей. Это, как стало очевидно к концу мероприятия, - еще и действенный инструмент для развития своего бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Украине. Две предыдущие ярмарки - также отличное тому доказательство. Напомним, что участие, как и раньше, в "Третьей ярмарке" было полностью бесплатным, поэтому мероприятие стало уникальной возможностью найти дополнительные источники финансирования для развития своего дела.
Одними из главных мероприятий ярмарки стали две презентации. Первая - презентация результатов программы по поддержке финансирования инвестиционных проектов МСБ, финансируемой Немецким банком развития KfW и инициативой EU4Business. Вторая - презентация программы "Поддержка ЕС для Востока Украины, облегчение доступа к финансированию", который реализуется KfW через НУФ.
Справка
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии - 20%.
"Длинные" деньги и малый аграрный бизнес
Также на ярмарке прошла церемония подписания Соглашения о финансировании реализации проекта "Поддержка ЕС для Востока Украины, облегчение доступа к финансированию" между KfW и Немецко-украинским фондом. Сразу после этого журналист "ДС
" поинтересовался у исполнительного директора НУФ Олега Стринжи: что поменяется для украинского бизнеса после подписания этого документа?
Он ответил:
- Немецко-украинский фонд - это часть инфраструктуры. Мы работаем по программе кредитования второго уровня. Мы организовываем программы финансирования и через банки-партнеры определяем, кому и на каких условиях, каким малым и средним бизнесам предоставляются кредиты. У нас на сегодняшний день четыре действующих программы. И это пример новой программы. Программы обычно решают те или иные проблемы, которые рынок решить не может. Например, малому и среднему бизнесу нужны инвестиционные - "длинные" - кредиты в гривне. На сегодня "длинные" ресурсы в гривне рынок не может дать. Поэтому мы как фонд вместе с нашими партнерами, международными банками, и Европейским союзом организовываем финансирование в гривне и предоставляем такое финансирование.
Также эта программа направлена на то, что банки не кредитуют: малый и средний бизнес в прифронтовой зоне на Востоке. Поэтому организовывается новая программа на 10 млн евро, с помощью которой через наши банки-партнеры малый и средний бизнес получат кредитные ресурсы на очень выгодных условиях с 50% прощением тела кредита, что обеспечит гарантированный возврат банку половины долга МСП и будет содействовать постепенному возобновлению кредитования предпринимателей в этом регионе. В этом заключается суть программы.
Кроме практических советов, как выйти на единый рынок ЕС и как лучше представить там свою продукцию, одна из главных целей программы финансовой поддержки МСБ в Украине - улучшить доступ малого и среднего бизнеса к долгосрочному финансированию в национальной валюте. Так что на ярмарке каждый предприниматель мог узнать о возможных источниках финансирования своего дела, доступных инвестиционных программах, успешных кейсах других представителей малого и среднего бизнеса. Для этого работали стенды участников, среди которых явно преобладали банки - партнеры Немецко-украинского фонда. В их числе - ОАО "ПроКредит Банк", АБ "Укргазбанк", ПАО "Мегабанк", АО "Ощадбанк", ОАО "Кредитвест банк", ОАО "Кредобанк", ПАО "Банк Львов".
Практически все они предоставляют полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. Но на "Третьей финансовой ярмарке" все они делали упор именно на связанные с "длинными" деньгами проекты для МСБ. И сложно было не заметить, что многие банки в числе своих основных клиентов хотят видеть именно малые предприятия аграрного сектора.
Например, Ощадбанк предлагал как тарифные пакеты и кредиты для МСБ в целом, так и программы конкретно для аграриев - по лизингу сельхозтехники, кредитованию оборотных средств под урожай, целевое кредитование животноводства, кредиты для фермеров (от 1% годовых) и т. д. Кредитвест банк также предлагал как отдельную услугу кредиты на приобретение сельхозтехники. Наконец, Otp bank предлагал своим потенциальным клиентам услуги вроде "Целевого агрокредита" (до 15 млн грн, под залог финансовой аграрной расписки). Более того, этот банк на ярмарке представил также свою дочернюю компанию Otp Leasing с конкретными предложениями по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и грузовых автомобилей.
В целом же "Третья финансовая ярмарка для малого и среднего бизнеса" наверняка запомнится ее участникам как удобная и эффективная площадка, позволяющая наладить долгосрочное сотрудничество между малым и средним бизнесом - и источниками, готовыми его финансировать.