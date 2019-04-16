Стабилизированные цветы — новое слово в бизнесе флористов Стабилизированные цветы — это живые цветы, введенные в особое стабилизированное состояние. Главное отличие этих цветов от свежесрезанных: стабилизированные цветы остаются «свежими» несколько лет.

Стабилизированные цветы — это обычные свежие цветы, обработанные по специальной технологии. В результате данной процедуры из цветов удаляется всю влага и замещается специальной жидкостью на основе глицерина. Это позволяет сохранить тактильную свежесть цветов, замедляя их старение и останавливая процессы фотосинтеза. Благодаря этому стабилизированные цветы не требуют ухода, полива и солнечного света.

Сегодня, стабилизированные цветы во флористике и цветочном бизнесе — модный тренд и популярное направление. С особым успехом эти цветы пользуются повышенным спросом в Европе и Азии. Этому способствует их неприхотливость и длительность срока хранения. Ключевое преимущество — весь «срок эксплуатации» стабилизированные цветы выглядят и ощущаются свежими. Они могут быть как отличным элементом интерьера, так и великолепным романтичным подарком. В рекламе такие цветы ещё называют «цветами нового тысячелетия». И это, по-сути, очень близко к истине.

Как делают стабилизированные цветы: технология стабилизация цветов

Главный секрет технологии стабилизации цветов заключен в довольно простой и понятной фразе — «Не пытайтесь повторить это дома». Точнее, просто невозможно повторить этот процесс в домашних условиях. Сделать стабилизированные цветы своими руками — нельзя. В этой технологии важно всё, включая, казалось бы, какие-то несущественные мелочи.

Первое — подготовка материала основы. Срезаются необходимые растения и тут же отправляются на стабилизацию. Чем свежее цветок, тем лучше он поддается этому процессу. Срезанные свежие цветы сортируют и раскладывают на поддоны так, чтобы растение было максимально свободным со всех сторон. Цветы готовы к обработке.

Второе — процесс стабилизации цветов. Разложенные растения заливают специальным химическим составом на основе спирта — происходит дегидратация растений. Цветы получаются практически бесцветными и очень хрупкими. Следующий процесс возвращает цветам былую яркость и мягкость. Это и есть процесс стабилизации. Он проводится специальным реагентом.

Подбор стабилизирующего состава под каждый сорт и партию цветов наиболее сложный и трудоемкий процесс. Использование неподходящего состава стабилизации приведет к двум неприятностям. Если в процессе стабилизации цветок получится сухим — он быстро станет хрупким и потеряет свой цвет. И, наоборот, если растение после стабилизации останется слишком влажным, то такой цветок «проживет» только пару месяцев, вместо обещанных пары лет.

Подбор ингредиентов и проверка состава возможны лишь в специальных лабораторных условиях. Поэтому стабилизирование цветов не может быть домашним бизнесом.

Технология стабилизации появилась во Франции, при активной работе супругов Жаннет и Полем Ламберами. Они в 1970-х годах разработали процедуру сохранения свежести и продления сроков жизни у срезанных цветов.

В настоящее время стабилизируют не только цветы, но и различные элементы живого декора — листья, мох, травы, ветви с листьями лиственных деревьев и кустарников, декоративные растения, хвойные деревья. Более 30 разновидностей флоры поддаются такому сохранению. Примечательно, что большинство растений после стабилизации сохраняют свои природные ароматы.

Единственное серьезное ограничение для эксплуатации стабилизированных растений — боязнь воды и помещений с высокой влажностью. Пренебрежение этим правилом быстро приведет растения к потере свежести. Они увянут за несколько месяцев.

Бизнес на стабилизированных цветах

В настоящее время стабилизированные цветы и другие растения, подверженные такой обработке, поставляются в Россию из-за рубежа. Из стабилизированных цветов делают букеты, композиции, различные элементы декора. Также, их все чаще используют при создании различных фитокартин, фитопано, вертикального озеленения, свадебной и событийной флористики. Кроме этого, стабилизированные растения применяют как полноценные элементы декора, там, где невозможно выращивать живые цветы, например, создание альпийских горок внутри помещений.

Использование стабилизированных цветов может расширить существующий флористический бизнес. Или стать самостоятельной формой бизнеса. В последнем случае потребуется хорошая рекламная поддержка. Так как, «цветы нового тысячелетия» это новый продукт, знакомство с которым необходимо начать с создания спроса.

Планируя расширить или открыть бизнес на стабилизированных цветах, особое внимание стоит уделить качеству изделий. Увеличение популярности данного бизнеса привело к появлению на рынке некачественных цветов. Например, изготовленных кустарным методом. Их использование может нанести неповторимый репутационный ущерб бизнесу. Так, «кустарщина», теряющая свой вид за пару месяцев вместо нескольких лет, быстро отпугнет всех покупателей.

Конечно бытует мнение, что искусственные цветы ничем не хуже стабилизированных, но стоят дешевле. И это правда — пластик дешевле живых растений. Однако, кто хоть раз испытал ощущение восторга, вызываемое стабилизированными цветами, видел, как они «живут» несколько лет — тот, вероятнее всего, больше никогда не воспользуется искусственными цветами.

Ниша бизнеса на стабилизированных цветах — довольно емкая и конкурентоспособная. Она может существовать как самостоятельная форма, так и быть вспомогательным направлением для флористического бизнеса. И не только флористического. Множество форм бизнеса, не связывающиеся с цветами из-за их капризности, получили хороший шанс поработать с новым и необычным видом товара.

Например, в последнее время, повсеместно встречается сувенир — роза в колбе. Основа этого изделия — стабилизированная роза, её помещают под стеклянный колпак. Получается милый и романтичный подарок. А благодаря стабилизации, роза в колбе будет радовать глаз не один год. Продажей таких сувениров занимаются не только флористы, но и другие точки, специализирующихся на продаже подарков. И всё благодаря тому, что стабилизированная роза довольно неприхотлива, храниться долго и всегда актуальна.

ХОБИЗ