Хто генерує рух на українському ринку франшиз

Національне домінування

Франчайзинговий бізнес — доволі молоде для України явище. Але незважаючи на це, на ринку вже з’явилися свої лідери, тенденції та правила гри. Експерти вважають, що наразі вже можна говорити про стабілізацію ситуації після декількох кризових років. Так, за даними досліджень консалтингової компанії Franchise Group, з 2014 р. у країні кількість франчайзерів поступово скорочувалася. Якщо 2015 р. франшизи продавали 565 компаній, то за рік їх поменшало до 461. Але за результатами 2017 р., як зазначають у компанії, суттєвих змін в якісному й кількісному складі гравців ринку не відбулося.

За словами співвласника та керуючого партнера Franchise Group Мирослави Козачук, закриття деяких франчайзерів закономірне. “Ця тенденція була очікуваною, адже на ринку було дуже багато так званих фейкових франшиз, — зауважує вона. — Це компанії, які були створені лише вчора, а сьогодні вже продають свій продукт, до ладу не розуміючи, що це таке”. Цікаво, що паралельно з відтоком франчайзерів загальна кількість франчайзингових об’єктів не зменшувалася і навіть у пік кризи їх ставало дедалі більше. Загалом протягом останніх трьох років в Україні налічувалося понад 20 тис. франчайзі.

“2018 р. — це перший рік відносного спокою. Якщо 2014- 2017 рр. характеризувалися активним пошуком нових напрямків, ідей, підходів у сфері франчайзингу, і часто це проходило досить панічно, необдумано, то поточний рік став першим, який відрізняється спокоєм”, — зазначає голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос. За його словами, останні події та активність у галузі свідчать про те, що затишшя пов’язане зі стабілізацією ринку та його готовністю до подальшого зростання.

Як підрахували в Асоціації, зараз в Україні за франшизою працюють близько 24 тис. об’єктів. Опитані експерти зауважують, що частка локальних гравців збільшується з року в рік, і зараз усього 37-40% франчайзерів є міжнародними компаніями. “Близько 25% з них — це європейські компанії, 10% — компанії з СНД (фактично з Росії), 5% — з інших країн і континентів, іноді навіть дуже екзотичних”, — пояснює пан Кривонос і додає, що така ситуація характерна для більшості пострадянських країн. Винятками можна вважати хіба що Білорусь та Казахстан, де 20% продавців франшиз — це місцеві компанії, а 80% — зарубіжні. Втім, і в цих країнах існує тренд на збільшення частки локальних гравців ринку, адже п’ять-сім років тому їх налічувалося лише близько 10%.

Якщо говорити про найперспективніші напрямки франшизного бізнесу, то це сфера послуг, громадське харчування та роздрібна торгівля. Тобто саме ті галузі, де вартість “вхідного квитка” порівняно невелика, умови доволі прості, а інвестиції окупаються досить швидко. До речі, саме франшизи, пов’язані із закладами харчування, вважаються одними з драйверів розвитку ресторанного бізнесу. Згідно аналізу компанії POSTER, впродовж 2016-2017 рр. кількість “ресторанних” франшиз зросла більш ніж на третину — з 60 до 80 пропозицій. І разом з тим найбільшою популярністю користуються компактні формати, такі як кав’ярні, пекарні, стрітта фаст-фуди, що працюють, як правило, у нижньому та середньому цінових сегментах.

Загалом, в Україні популярні франшизи, що так чи інакше пов’язані з продуктами харчування. Франчайзі охоче купують права не лише на заклади вуличної та “швидкої” їжі, а й на продуктові лавки, магазини екологічних або органічних продуктів тощо. Втім, на думку Мирослави Козачук, сфера громадського харчування незабаром зміниться. Зараз ключові позиції займають піцерії, але ця італійська страва разом із бургерами поступово відходить на другий план. “Ринок громадського харчування перенасичений, і, гадаю, зовсім скоро настане період злиттів-поглинань, спостерігатиметься прихід міжнародних компаній і великий ребрендинг зі зміною вивісок, — прогнозує пані Козачук. — Зараз у тренді грузинська, азіатська кухні. Дуже перспективні позиції у тренду монопродукту. Наприклад, франшиза Дмитра Борисова “Білий налив”, в яку з самого відкриття стоять черги як гостей, так і тих, хто хоче купити цю бізнес-модель”.

Також експерти відзначають підвищену популярність франшиз на салони краси, б’юті-бари, фітнес-клуби. Активно на франчайзинговий ринок виходять бізнес-моделі, пов’язані з клінінговими послугами, автомобільним сервісом. Але чи не найбільший бум спостерігається у сфері дитячих центрів. Франчайзери активно пропонують відкривати школи раннього розвитку, навчальні проекти, наукові центри та майданчики.

Ще один визначальний тренд — вихід українських продавців франшиз до інших країн. “Вже понад 30 компаній працюють на зовнішніх ринках, і в майбутньому вихід за кордон триватиме, оскільки багато франчайзерів їздять до інших країн для пошуку нових ідей та концепцій”, — зазначає пан Кривонос.

Протягом наступних трьох років експерти прогнозують сталий розвиток українського ринку франшиз. Передусім це стосується пропозицій зі сфери послуг та громадського харчування. Очікується, що домінуватимуть тут екзотичні ідеї з Південно-Східної Азії та формування стійкого ринку стріт-фуду. Крім того, якщо умови будуть сприятливими, активно розвиватиметься і фешнритейл. “Найближчих три роки має вирости фешн-ритейл. Ми спостерігаємо попит, але це збутовий франчайзинг, де ключовою точкою прив’язки є продукт, — пояснює пані Козачук. — А продукт означає виробництво, для якого потрібні величезні інвестиції та ринки збуту”.

У світовому тренді

Наразі найбільшим та найрозвиненішим ринком франшиз є США. Американські франчайзери не лише успішно працюють всередині країни, але й завоювали глобальні ринки. Це дозволяє їм водночас отримувати прибутки і задавати тренди світовій індустрії. Згідно рейтингу профільного видання “Franchise Direct”, до першої десятки рейтингу Топ-100 франшиз світу потрапили одразу дев’ять американських компаній, які вже другий рік поспіль ділять між собою гравці ринку фастфуду. Так, лідером рейтингу стала компанія McDonald’s, яка продає франшизи з 1955 р. Станом на початок цього року компанія має понад 37 тис. точок по всьому світу. На другому місці опинилася мережа ресторанів швидкого обслуговування KFC, на третьому — Burger King. Найстарішими франчайзерами рейтингу визнані ресторани A&W та компанія оренди авто Hertz, які продають франшизи вже майже століття — з 1925 р. Взагалі ж середній “вік” учасників списку — 41,7 року. Як зауважують автори рейтингу, успішність “харчових” франшиз цілком закономірна, адже такі підприємства відносно легко адаптуються та мають доступну для більшості підприємців вартість.

Дещо інакше виглядає список франшиз, що демонструють найшвидші темпи зростання. За версією видання “Entrepreneur”, першою за рівнем масштабування є американська мережа Dunkin’ Donuts, заснована 1950 р. Зараз заклади компанії працюють у більш ніж 32 країнах. При цьому за останній рік франчайзер розширився на 409 точок, або ж на 3,4%, а приріст за останніх три роки склав 12,3%. На другому та третьому місцях опинилися мережа супермаркетів 7-Eleven, що працює з 1927 р., та фітнесцентри Planet Fitness, засновані 1992 р. До речі, 7-Eleven одночасно вважається найбільшим світовим франчайзером, адже має понад 62,1 тис. магазинів по всьому світу.

Так чи інакше, ринок франшиз у США розвивається досить впевнено, випереджаючи темпи зростання національної економіки. За даними статистичного порталу Statista, торік у країні працювали понад 745,3 тис. франчайзингових точок. Згідно з оглядом 2018 Franchise Business Outlook, опублікованим Міжнародною асоціацією франчайзингу (IFA), індустрія розширюється вже восьмий рік поспіль. При цьому одним з позитивних факторів, що сприяє цьому росту, автори огляду називають нещодавню податкову реформу. Загалом, експерти IFA прогнозують, що за результатами поточного року кількість франчайзингових точок на американському ринку збільшиться до 759 тис., або на 1,9%. Водночас продуктивність франчайзингового бізнесу у фінансовому вираженні має збільшитися на 6,2% — до $757 млрд. Франчайзингова індустрія впливатиме й на економічну ситуацію. Очікується, що цьогоріч у галузі будуть зайняті 8,1 млн працівників, що на 3,7% більше, ніж роком раніше. Також експерти IFA підрахували, що валовий внутрішній продукт одного лише франчайзингового сектора виросте до $451 млрд і складатиме близько 3% ВВП США.

Більшість експертів приходять до висновку, що заклади громадського харчування й надалі гратимуть важливу роль у благополуччі франчайзингового ринку. Проте це не єдина перспективна сфера. Наприклад, американська компанія Sageworks у своєму дослідженні визначила цілий перелік привабливих для франчайзі напрямків з найвищою прибутковістю. До нього крім фаст-фудів та ресторанів потрапили сфера нерухомості, готельний бізнес, салони краси та клінінгові компанії. Ще одне дослідження, проведене компанією Hexa Research, свідчить про те, що найближчим часом добре розвиватимуться й “кавові” франшизи. Аналітики стверджують, що кава є найпопулярнішим напоєм, який вживають близько 80% американців. Тому, враховуючи підвищення попиту на цей продукт, очікується, що до 2025 р. американський ринок “кавових” франшиз зросте до $13,96 млрд.

Як бачимо, ситуація на українському ринку багато в чому співзвучна зі світовими трендами. Бізнес “під ключ”, навіть під час економічної кризи, доволі популярний в нашій країні. Формування пулу надійних франчайзерів, відсіювання компаній-фейків та вихід українських гравців на світову арену можна розглядати як позитивні тенденції. Тож за умови, що найближчим часом економічна ситуація в країні покращуватиметься, можна очікувати позитивних результатів як для франчайзерів, так і для франчайзі.

Валентина Дудко, business.ua

Ритейлеры о франчайзинге - https://rau.ua/dosvid/franchise/

FFC о лидерах в этом направлении бизнеса - https://ffc.expert/ffc-news/nominatsiya-franshiza-goda-2018-v-ukraine/