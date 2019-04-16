Зеленые небоскребы и «умный» холодильник Сити-фермерство – это перспективное направление в сельском хозяйстве, когда продукты (овощи, ягоды, зелень) выращиваются в городе, а не за его пределами.

Это общемировой тренд: такой подход дает колоссальную экономию на логистике и ресурсах, что очень актуально для перенаселенных территорий. Сокращение затрат позволяет снизить стоимость продукции, не говоря уже о том, что люди получают возможность есть свежие овощи и зелень, которые не преодолели тысячи километров пути, чтобы попасть на стол к покупателю.

Сегодня большинство людей в мире живут в городах, и по прогнозам ООН уже к 2050 году в них будут проживать 86% всех жителей развитых стран. А число плодородных земель ежегодно сокращается. Уже через пару десятков лет ресурсов перестанет хватать, и станет все тяжелее обеспечивать мегаполисы свежими продуктами.

Поэтому правительства многих стран принимают специальные программы для предотвращения этой проблемы. На помощь людям придут новые технологии – в том числе и для того, чтобы круглогодично выращивать растения прямо в городах, экономя дорогостоящие ресурсы. Это явление назвали сити-фермерством.

Вертикальные фермы: экономия на всем

Одно из решений – это вертикальные фермы, где организовано производство растений без почвы. Такие системы уже существуют во многих крупных мегаполисах: вертикальные фермы размещаются в подвалах или на крышах зданий.

Так выращивают зелень, помидоры черри, клубнику, редис – что-то небольшое, что не растет высоко вверх и размещается на ограниченных по высоте полках. Эти продукты можно производить рядом и доставлять до потребителя за 2-3 часа, экономя на логистике и ресурсах.

Почему этот способ не использовали раньше? Геннадий Мулярчик, производитель вермикомпоста и светодиодных светильников для растений, говорит, что бюджетные светодиодные лампы появились не так давно.

«Появление светодиодных светильников в низкопрофильных корпусах позволило конструировать многоярусные cтеллажные теплицы (фермы), экономя площадь и затраты на отопление», — говорит Мулярчик. Теперь не нужно выстраивать длинные ряды грядок, а можно размещать ярусы с растениями вверх. Этот фактор важен для перенаселенных стран и для городов с множеством неиспользуемых помещений типа старых заводов, складов и т.д.

Сити-фермерство: зелень на крышах

Понятие сити-фермерства возникло в 2012 году в Сингапуре, где впервые использовали систему вертикального озеленения для создания фермы на крыше небоскреба. Сегодня этот подход переняли многие передовые страны с высокой плотностью населения.

А некоторые компании даже выделили это в отдельное направление. Например, агробизнесом занялся гигант Panasonic: в пустующих помещениях они создают многоярусные вертикальные фермы, но используют не гидропонику, а почву.

В сити-фермерстве существуют различные подходы. На вертикальных фермах выращивают овощи, ягоду, салаты и пряные травы. Из общего объема зелени около 40% — это микрозелень, направление, которое в России практически не развито.

Биопоника — это когда используются органические, а не минеральные удобрения или химия. Есть еще аквапоника — замкнутая система выращивания рыб и растений, которая сочетает аквакультуру

и гидропонику.

В идеале сити-фермерство решает несколько задач: 1) экономит ресурсы; 2) за счет ярусного размещения экономит пространство; 3) урожайность овощных культур не будет зависеть от погодных (внешних) условий и человеческого фактора. Результат – более доступные натуральные продукты питания, произведенные рядом с домом. Без наценок посредников и доплат за транспортировку.

«Умное» сельское хозяйство

За сити-фермерством будущее, просто в России этот подход пока в новинку – потребители еще не привыкли к такой продукции. И если специальных государственных программ, чтобы внедрять эти системы в городах, пока нет, то в целом тренд на инновации в аграрном секторе уже существует.

Например, утверждена Национальная технологическая инициатива – это комплекс мер, направленных на формирование условий для глобального технологического лидерства России на новых рынках, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет. За программу отвечает Агентство Стратегических Инициатив (АСИ), которое в 2018 году получит на НТИ 12,5 млрд руб.

АСИ разработало «дорожную карту» развития рынка продовольствия FoodNet, направленную на автоматизацию сельского хозяйства, использование искусственного интеллекта, анализа больших данных, применение новых технологий и сырья в аграрном секторе, сообщает РБК. По материалам FoodNet, наибольшие темпы роста должен показать такой сегмент, как «умное» сельское хозяйство: среднегодовой рост рынка может составить 12%, а сам он к 2035 году достигнет $480 млрд.

По расчетам составителей дорожной карты, к этому времени Россия должна занять 5% мирового рынка «умного» сельского хозяйства, которое предполагает автоматизацию производства, использование искусственного интеллекта и «больших данных», ускоренную селекцию, доступную органику, «новые источники сырья» (переработка биомассы водорослей и насекомых, внедрение псевдозелаковых культур и т. п.) и персонализированное питание.

Разработчики FoodNet считают, что менее чем через 20 лет люди будут общаться с «умным» холодильником и есть синтетическую пищу, выращенную в пробирках. В то же время люди не откажутся от употребления традиционных продуктов, но способ их получения существенно изменится. Сити-фермерство будет развиваться очень активно – АСИ даже включило сити-фермеров в список профессий будущего. «Агроспециалистам будущего понадобится системное мышление, развитые организаторские способности и знания в сфере ИТ и биотехнологий. Фермеры начнут мыслить, как инновационные предприниматели – будут применять новые технологические решения, повышающие эффективность их хозяйств», — говорится в атласе профессий будущего.

Глава рекрутингового агентства Pruffi, основатель HR-сервиса «Антирабство» Алена Владимирская считает, что сити-фермер – это не профессия будущего, это уже настоящее: «Агрорынок действительно становится все более технологичным и будет приглашать довольно много людей, связанных с оптимизацией процессов.

Это тренд последних 3-4 лет». Наибольший спрос, по ее словам, в этой сфере наблюдается в сельхозрегионах – в Краснодарском крае, Черноземье, Оренбурге.

По данным Максима Чижова, в России уже сегодня существует сообщество сити-фермеров: энтузиасты пытаются развивать это направление, экспериментируют, выращивают зелень дома на подоконнике и у них даже есть свои заказчики. В других странах этим направление активно развивается – в том числе этим уже самостоятельно занимаются рестораны и магазины, которые выращивают нужную продукцию у себя на крышах.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко считает, что в нашей стране сити-фермерство будет развиваться не как часть городской инфраструктуры через освоение пустующих пространств, а как некий элемент общественного питания – продукты будут выращиваться рядом (например, для кафе и ресторанов) или же людьми для собственного пользования. Мироненко уверен, что это вопрос ближайшего будущего, потому что потребность в здоровом питании и здоровой среде уже существует – все, связанные с этим проекты, сегодня развиваются очень активно.